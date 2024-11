CZ lần đầu xuất hiện sau khi ra tù

"Tôi có nhiều thời gian để suy ngẫm và học được nhiều bài học quan trọng", ông nói.

Nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao (CZ) vừa tham gia Tuần lễ Blockchain Binance - BBW ở Dubai vào ngày 31/10. Động thái thu hút được sự quan tâm từ phía báo giới bởi đây là lần đầu cựu CEO sàn tiền số lớn nhất thế giới xuất hiện công khai kể từ khi ra tù cuối tháng 9. Sau 6 năm sự kiện được tổ chức, đây là lần đầu ông có mặt mà không còn là người điều hành Binance.

Trên mạng Xã hội tối 31/10, nhiều hình ảnh về cựu CEO Binance, trong chiếc áo in logo của Giggle Academy, cùng các khách tham dự đã được chia sẻ, lộ ra thân hình được đánh giá là có phần cơ bắp hơn. CZ sau đó chia sẻ lại ảnh và cho biết ông hiện có thể chống đẩy 300 lần trong 30 phút.

Được mệnh danh tù nhân giàu nhất thế giới, nhiều bên lo ngại ông có thể gặp nguy hiểm trong tù, song CZ khẳng định “rất thoải mái vì ít việc phải làm”.

“Một số bảo vệ nhận ra tôi và hỏi tôi nên mua loại tiền số nào”, Zhao kể và cho biết mình không phải tù nhân giàu có nhất vì chỉ có 200 USD để ăn căng-tin. “Tôi có nhiều thời gian để suy ngẫm và học được nhiều bài học quan trọng, giúp tôi sắp xếp lại các ưu tiên trong cuộc sống của mình”.

Chia sẻ với báo giới, CZ thừa nhận "may mắn" khi chỉ phải chịu án 4 tháng thay vì hàng năm như nhiều tù nhân liên quan đến tài chính. Sự xuất hiện của ông tại sự kiện đã gián tiếp phủ nhận tin đồn bị cấm hoạt động trong lĩnh vực tiền số.

Binance Blockchain Week được biết đến là sự kiện thường niên do Binance tổ chức và đây là năm thứ sáu sự kiện này diễn ra. Thay cho CZ tại sự kiện của Binance là CEO Richard Teng và Yi He, đồng sáng lập khác của Binance. Theo Yi He, sự liên quan ngày càng sâu của tiền số trong thế giới tài chính truyền thống mang đến thách thức cho Binance nếu muốn hoạt động tại nhiều quốc gia.

“Nếu muốn có 1 tỷ người dùng, chúng tôi phải hợp tác với các cơ quan quản lý. Đó là cách chúng tôi trở thành Google hoặc Amazon tiếp theo của tiền số”, bà nói. "Những ngày đầu, Bitcoin ít được quan tâm khi tiền điện tử chưa được mọi người chú ý. Tuy nhiên, tiền số đến nay đã trở thành một phần của thế giới tài chính”.

Bất chấp mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc, công ty mà Zhao xây dựng vẫn tiếp tục phát triển mạnh với vị thế sàn giao dịch tiền số quan trọng nhất. Binance có thể trở thành cỗ máy in tiền trong thời kỳ bùng nổ, khi mà Bitcoin đạt mức cao kỷ lục vào tháng trước. Austin Campbell, giáo sư Trường Kinh doanh Columbia kiêm chuyên gia tư vấn cho các công ty blockchain, cho biết: “Binance là sàn giao dịch lớn hoạt động tốt trong khi FTX, 3AC, Terraform Labs…đều thất bại”.

Thực tế là Binance không còn hoạt động tại Mỹ nữa vì công ty tập trung vào thị trường châu Á và nước ngoài. Ngay cả khi Zhao không còn là CEO, ông vẫn là cổ đông lớn và ảnh hưởng đáng kể đến định hướng tương lai.

Hiện tại, vẫn chưa rõ Zhao sẽ biến những cam kết từ thiện trước đó thành các hoạt động cụ thể như thế nào. Trước khi bị giam giữ, ông đã khởi động một dự án có tên Học viện Giggle, cam kết tạo ra các công cụ học tập miễn phí, thú vị và dễ tiếp cận cho trẻ em trên toàn thế giới.

“Trong chương tiếp theo của cuộc đời, tôi muốn mang đến cơ hội cho những người khác, cụ thể là thanh thiếu niên. Tôi đang xây dựng một nền tảng cung cấp phương thức Giáo dục chất lượng cao miễn phí cho trẻ em nghèo trên toàn thế giới”, Zhao nói trong phiên tòa tuyên án.

Theo: Fortune