Đã bắt 15 người trong vụ án tại Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa

Theo Bộ Công an, các bị can phạm trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, đã đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ để tạo dựng hồ sơ bệnh án tâm thần, kết luận giám định tâm thần sai thực tế cho đối tượng phạm tội.

Ngày 28-6, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an) đã bắt giữ 15 đối tượng liên quan vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (Đồng Nai). Trong đó một số người là lãnh đạo, cán bộ thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa. Ảnh: VPY

Theo Bộ Công an, các bị can phạm trong vụ án trên đã đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ để tạo dựng hồ sơ bệnh án tâm thần, kết luận giám định tâm thần sai thực tế cho đối tượng phạm tội, bị kết án phạt tù nhằm đối phó với các cơ quan chức năng, ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Sau khi triệt phá vụ án, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đã có Thư khen gửi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.

Trong thư, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá đây là chiến công xuất sắc, từng bước giải quyết vấn đề nhạy cảm, bức xúc hiện nay; thể hiện bản lĩnh nghiệp vụ, sự kiên trì, bền bỉ, nhận diện phương thức, thủ đoạn lợi dụng chính sách pháp luật trong công tác lập hồ sơ bệnh án tâm thần, kết luận giám định tâm thần góp phần ngăn ngừa, làm rõ bản chất tội phạm, xử lý đúng người, đúng tội, không làm oan sai, bỏ lọt tội phạm...

Thượng tướng Lương Tam Quang biểu dương thành tích trên song cũng yêu cầu Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội khẩn trương mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố trước pháp luật; tổ chức hội ý nghiệp vụ để chỉ đạo, hướng dẫn công an các địa phương nhận diện, đấu tranh với tội phạm này thời gian tới.

"Kiên quyết xử lý với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tạo sự minh bạch; làm rõ sơ hở, thiếu sót trong công tác lập hồ sơ bệnh án tâm thần, kết luận giám định tâm thần để tham mưu Chính phủ chỉ đạo các giải pháp chấn chỉnh, khắc phục, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước lĩnh vực giám định tâm thần…"- Thư khen Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ.