Ngày 28/3 tại Bắc Ninh, Tập đoàn Dabaco Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (29/3/1996 - 29/3/2026). Với chủ đề “Khởi tạo tinh hoa - Kỷ nguyên bứt phá”, nhân dịp này, Dabaco ra mắt nhận diện thương hiệu mới và công bố tầm nhìn chiến lược.

Dự lễ kỷ niệm 30 năm Tập đoàn Dabaco Việt Nam có ông Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Đỗ Bá Tỵ, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ Tư cho Tập đoàn Dabaco Việt Nam.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển của Tập đoàn Dabaco Việt Nam. Tiền thân là Công ty Nông sản Hà Bắc được thành lập ngày 29/3/1996 trong bối cảnh khó khăn, tài sản hạn chế, đến nay Dabaco đã bứt phá mạnh mẽ, trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành lấy nông nghiệp - thực phẩm làm cốt lõi.

Giai đoạn 10 năm đầu (1996-2005), đơn vị hoàn thành cổ phần hóa với tổng tài sản đạt 262 tỷ đồng. Đến mốc 30 năm (năm 2026), Tập đoàn xác lập những kỷ lục mới về quy mô và năng lực tài chính. Tổng tài sản đạt ngưỡng 16.000 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với một thập kỷ trước. Doanh thu năm 2025 vượt mốc 25.000 tỷ đồng, đưa Dabaco gia nhập hàng ngũ các doanh nghiệp tỷ đô của Việt Nam.

Anh hùng Lao động, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dabaco Việt Nam Nguyễn Như So chia sẻ về chiến lược chuyển đổi số và định hướng 2030 của Tập đoàn.

Hiện nay, Tập đoàn đang vận hành một chuỗi giá trị sản xuất quy mô lớn với hơn 10.000 cán bộ nhân viên. Năng lực sản xuất thuộc nhóm dẫn đầu cả nước với sản lượng 1,5 triệu tấn thức ăn chăn nuôi mỗi năm; quản lý hệ thống trang trại hiện đại với 80.000 lợn nái cơ bản, cung ứng ra thị trường trên 2 triệu con lợn thịt và hơn 300 triệu quả trứng sạch hàng năm..., đóng góp ngân sách nhà nước gần 500 tỷ đồng/năm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Tập đoàn Dabaco Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời khẳng định tỉnh cam kết luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để tập đoàn phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu doanh thu 1,5 tỷ USD trước năm 2030, vươn tầm trở thành định chế nông nghiệp hàng đầu châu Á.

Bộ nhận diện thương hiệu mới của Tập đoàn Dabaco Việt Nam.

Cũng tại sự kiện, Tập đoàn Dabaco Việt Nam ra mắt nhận diện thương hiệu mới được thiết kế với ngôn ngữ hiện đại, tinh gọn, thể hiện sự vận động không ngừng và khát vọng vươn cao; công bố tầm nhìn chiến lược mới gồm: Chiến lược 3F+ - Chuỗi giá trị vượt trội; Chuyển đổi số, AI & IoT - Nền tảng cạnh tranh của kỷ nguyên mới; Tái định vị thương hiệu - Khởi đầu cho hành trình phát triển mới, nhằm tạo ra khác biệt đánh dấu bước chuyển mình sang giai đoạn phát triển dựa trên năng suất, công nghệ sinh học và giá trị gia tăng bền vững.

Dịp này, nhiều cá nhân của Tập đoàn đã được trao tặng Huân Chương Lao động Hạng Ba; Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ.