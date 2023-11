Dani Alves hầu tòa, đối mặt án tù 4-15 năm

Dani Alves chắc chắn phải hầu tòa sau khi tòa án ở Barcelona xác định có cơ sở kết tội hiếp dâm đối với cựu cầu thủ người Brazil.

Theo Daily Mail, tòa án ở Barcelona ra lệnh xét xử Dani Alves với cáo buộc tấn công tình dục. Ngày cựu cầu thủ người Brazil phải hầu tòa chưa được ấn định. Anh có thể bị kết án tù từ 4 năm đến 15 năm nếu bị tuyên có tội.

Dani Alves bị bắt đầu năm nay. Cầu thủ từng khoác áo Barcelona, Juventus và Paris Saint-Germain phủ nhận hành vi phạm tội, nhưng anh vẫn bị tạm giam trong một nhà tù ở Tây Ban Nha.

"Tôi sẽ chứng minh được rằng mình không có tội và đó là mối quan hệ đồng thuận. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc cưỡng bức tình dục với bất kỳ ai", Dani Alves tuyên bố.

Dani Alves đối mặt án tù. (Ảnh: AS)

Daily Mail cho biết tòa án xác định có đủ cơ sở để đưa Dani Alves ra xét xử theo yêu cầu của công tố viên cũng như đại diện của nguyên đơn. Tháng 8/2023, cựu hậu vệ Barcelona bị truy tố sau khi cơ quan điều tra tìm ra được bằng chứng dấu hiệu phạm tội của cầu thủ này.

Vợ của Dani Alves, người mẫu Joana Sanz, có động thái được cho là thông báo chia tay chồng trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 15/3.

Dani Alves đang bị giam ở nhà tù Brians 1, gần Barcelona. Tuy nhiên, do địa điểm này từng xảy ra một vài sự cố về an ninh, cựu hậu vệ người Brazil được chuyển sang một nhà tù khác gần đó để đảm bảo an toàn.

Ngôi sao 40 tuổi giành được tổng cộng 42 danh hiệu, là một trong số những cầu thủ giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá thế giới. Trong đó, đáng chú ý nhất là 3 chức vô địch Cúp C1 - Champions League với Barcelona và 2 lần lên ngôi ở Copa America với đội tuyển Brazil.

Dani Alves thường được nhắc đến trong danh sách những hậu vệ biên phải xuất sắc nhất mọi thời đại. Ở đội tuyển Brazil, anh là cầu thủ ra sân nhiều thứ hai (126 trận, 8 bàn). Alves trở thành cầu thủ Brazil lớn tuổi nhất thi đấu tại World Cup khi góp mặt trong trận thua của đội nhà trước Cameroon ở giải đấu cuối năm 2022.

Minh Anh