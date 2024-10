Đặt 3 vật này dưới gối, gia đình thịnh vượng, giàu sang hạnh phúc

Người xưa từng dạy rằng: "Nếu bạn đặt ba vật này dưới gối, gia đình bạn sẽ trở nên thịnh vượng." Vậy ba thứ ấy là gì?

Sách: Biểu tượng của tri thức

Người xưa thường nói: “Vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao,” có nghĩa là “Tất cả những thứ khác đều thua kém, chỉ có sách đọc mới được tôn vinh.” Đọc sách không chỉ quan trọng trong tư tưởng của Khổng Tử và Mạnh Tử mà còn là biểu tượng của tri thức trong văn hóa Trung Quốc.

Khi đặt sách dưới gối, bạn đang thể hiện khao khát học hỏi và phát triển bản thân. Đối với trẻ em, đọc sách chính là con đường duy nhất để thay đổi số phận. Nhiều học sinh đã chăm chỉ luyện thi suốt mười năm chỉ để vượt qua kỳ thi Long môn. Câu nói “sách có nhà vàng” phản ánh mối liên hệ giữa tri thức và sự giàu có.

Câu thơ nổi tiếng trong tác phẩm “Khuyến học” của Triệu Hằng, hoàng đế thứ ba của nhà Tống, nhấn mạnh rằng chỉ cần bạn chăm chỉ học tập, bạn có thể sống trong một ngôi nhà tráng lệ mà không cần lo lắng về việc tìm kiếm một người bạn đời tốt. Việc học hành chăm chỉ không chỉ giúp bạn xây dựng tương lai mà còn mở ra cơ hội cho tình duyên tốt đẹp.

Tuy nhiên, để đạt được “ngôi nhà vàng,” bạn cần hai yếu tố cơ bản. Đầu tiên, bạn phải trở thành một học giả xuất sắc, không chỉ có kiến thức mà còn phải có danh hiệu trong lĩnh vực học thuật. Chỉ học giỏi mà không có danh phận có thể khiến bạn chỉ trở thành người dạy học và sống dựa vào những gì mình có.

Hiện nay, việc vào đại học danh tiếng ngày càng khó khăn hơn, và “ngôi nhà vàng” không chỉ phụ thuộc vào kiến thức mà còn vào công việc và nỗ lực cá nhân.

Yếu tố thứ hai là bạn cần đọc những tác phẩm có giá trị thực sự. Văn hóa Trung Quốc giàu có với nhiều tác phẩm kinh điển, nhưng bạn nên chú ý đến những cuốn sách giúp bạn đạt được danh tiếng.

Nếu mục đích đọc sách chỉ để tìm kiếm “ngôi nhà vàng,” bạn cần chọn lựa tài liệu phù hợp. Còn nếu đọc để thỏa mãn đam mê cá nhân, bạn có thể tự do lựa chọn theo sở thích.

Tuy nhiên, hãy tránh xa những cuốn sách có nội dung tiêu cực, vì chúng không chỉ không giúp bạn thành công mà còn có thể gây ảnh hưởng xấu đến quan điểm của bạn. Đọc sách là điều kiện thiết yếu cho thành công, nhưng không phải là yếu tố duy nhất. Việc đọc nhiều sách bổ ích sẽ giúp bạn nâng cao bản thân hơn bao giờ hết.

Tiền, gia đình thịnh vượng

Trong truyền thống xưa, việc giấu tiền dưới gối là một cách để thu hút sự giàu có. Trẻ em thường đặt tiền lì xì dưới gối vào dịp Tết Nguyên Đán, với hy vọng có một năm mới tràn đầy an khang và thịnh vượng. Tục lệ này không chỉ mang ý nghĩa may mắn mà còn xuất phát từ lý do an toàn, vì giường là không gian riêng tư, giúp tiền được bảo vệ kín đáo.

Ngoài ra, bạn cũng có thể để một ít tiền tiêu vặt dưới gối. Hành động này biểu trưng cho ý nghĩa "gối có tiền," ngụ ý rằng tài chính gia đình sẽ luôn dồi dào.

Bầu hồ lô: Biểu tượng may mắn

Chúng ta không thể không nhắc đến quả hồ lô (bầu), một biểu tượng may mắn trong văn hóa cổ đại. Mặc dù có thể hơi lạ lẫm, nhưng hồ lô được coi là đồng âm với từ “Phúc Lộc” và thường được trí thức yêu thích. Việc đặt một quả bầu dưới gối thể hiện ước vọng về hạnh phúc và thịnh vượng.

Gối thời xưa thường làm từ chất liệu cứng, dễ dàng chứa các vật dụng cá nhân, trong khi gối ngày nay mềm mại hơn. Do đó, việc đặt bầu vào gối cứng không phải là điều khó khăn.

Ngoài ra, hồ lô còn được xem là vật phẩm có khả năng xua đuổi tà ma. Ngày nay, nhiều người thích sử dụng hồ lô làm vật trang trí trong nhà, chẳng hạn như treo hồ lô nhỏ trên ô tô.

Trong các tác phẩm văn học cổ điển, hồ lô cũng được dùng làm công cụ bắt ma. Ví dụ, trong "Tây Du Ký," Tôn Ngộ Không sử dụng hồ lô để nhốt hai yêu quái Kim/Ngân giác đại vương. Hồ lô không nhất thiết phải để dưới gối; bạn có thể treo nó trên giường. Có “Phúc và Lộc” trên đầu là một dấu hiệu tốt, cho thấy rằng cuộc sống của bạn an lành, không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc.