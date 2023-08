Đau lưng sau khi quan hệ tình dục, phải làm sao?

Bạn đọc THANH BÌNH (40 tuổi, ngụ Tiền Giang) hỏi: Thường một tuần vợ chồng tôi gần gũi khoảng 1-2 lần. Khoảng 1 năm trở lại đây, tôi thường xuyên bị đau lưng sau khi quan hệ. Cơn đau có khi hết sau vài giờ nhưng có khi kéo dài đến hơn 1 ngày. Làm sao khắc phụ tình trạng này?

Bác sĩ BÙI QUỐC CƯỜNG, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health, trả lời: Đau lưng trong hoặc sau khi quan hệ là một trong những tình trạng phổ biến ở cả nam và nữ, đặc biệt là nam giới. Các cơn đau nhức thường xảy ra chủ yếu tại vùng thắt lưng dưới với mức độ âm ỉ hoặc dữ dội. Nhiều người bị đau tập trung ở cả bên trái, phải và vị trí chính giữa cột sống, hoặc ở đoạn xương cùng cột sống.

Đau lưng sau khi quan hệ xảy ra phổ biến ở những người làm công việc đặc thù như lái xe đường dài, gánh vác đồ nặng, nhân viên văn phòng hoặc những người ở độ tuổi trung niên trở lên, khi cột sống thắt lưng bắt đầu thoái hóa.

Uống rượu bổ mua trên mạng, "cậu nhỏ" cương cứng suốt 7 ngày Xem thêm: Cảnh báo nam giới thủ dâm thường xuyên

Khi quan hệ tình dục, vùng cơ thắt lưng phải hoạt động mạnh như một điểm tựa giúp cơ thể dao động liên tục. Khi đến giai đoạn xuất tinh, nam giới sẽ có hiện tượng co cứng cơ toàn thân, đồng thời tại vùng cơ thắt lưng và đáy chậu sẽ có xu hướng co bóp mạnh. Đó là lý do vì sao đàn ông dễ bị nhức mỏi và đau lưng sau khi quan hệ.

Thực tế, đàn ông bị thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống, gù vẹo, viêm cột sống dính khớp, trượt cột sống… dễ bị đau lưng sau khi quan hệ hơn đối với những nam giới có sức khỏe bình thường. Sinh hoạt tình dục không điều độ là một trong những nguyên nhân khiến nam giới đau lưng sau khi ân ái.

Thông thường, đau lưng sau quan hệ ở nam giới sẽ giảm dần theo thời gian, nhưng một số trường hợp do thời gian và cường độ sinh hoạt quá mức khiến cho các gân cơ vùng thắt lưng bị co cứng bất thường, thậm chí các dây chằng cột sống có thể bị căng giãn đột ngột nên đau lưng kéo dài.

Để hạn chế đau lưng trong và sau khi quan hệ, trước khi "yêu", bạn có thể tắm nước nóng để cơ bắp được thư giãn. Nên thực hiện các tư thế yêu giúp cả hai thoải mái, dễ đạt khoái cảm, tránh quan hệ khi không hưng phấn.

Ngoài ra, để bảo vệ cột sống, trong sinh hoạt hằng ngày, bạn cũng nên tránh làm các động tác khom lưng để khiêng vác nặng. Nếu có những bệnh về xương khớp nên điều trị dứt điểm trước khi quan hệ để tránh tình trạng diễn biến nặng hơn.