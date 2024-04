Dây đeo thẻ và Xây dựng Campus thông minh cho sinh viên

Việc xây dựng Campus thông minh cùng với việc mang dây đeo thẻ với thẻ sinh viên bằng nhựa PVC thông minh đã và đang là xu hướng thiết yếu trong môi trường giáo dục ngày nay.

Giải pháp này được thiết kế để giúp việc quản lý cơ sở vật chất trong khuôn viên trường hiệu quả, thuận tiện và an toàn hơn.

Nó cho phép sinh viên, giảng viên và nhân viên truy cập các dịch vụ khác nhau bằng một thẻ sinh viên duy nhất, loại bỏ nhu cầu sử dụng nhiều thẻ và giảm gánh nặng hành chính khi quản lý nhiều hệ thống.

Khi công nghệ tiếp tục biến đổi mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta, các trường đại học cũng không ngoại lệ. Sinh viên, giảng viên và nhân viên mong đợi một trải nghiệm trong khuôn viên trường hiện đại, hiệu quả và thuận tiện. Giải pháp Campus thông minh one card là một công nghệ tiên tiến cung cấp một cách liền mạch và an toàn để truy cập các dịch vụ và cơ sở vật chất khác nhau trong khuôn viên trường đại học bằng một thẻ hoặc thiết bị duy nhất. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá những lợi ích và ứng dụng của Giải pháp Thẻ thông minh với dây đeo thẻ dành cho trường học, việc triển khai và tác động của nó đối với cộng đồng trong khuôn viên trường.

Đồng thời thẻ sinh viên luôn là “bạn đồng hành” của sinh viên trong toàn bộ quá trình học tập, sinh hoạt tại Trường. Việc đeo Thẻ sinh viên sẽ giúp Nhà trường kiểm soát được an ninh, an toàn trong khuôn viên Trường học thông qua các thông tin rõ ràng, cụ thể về sinh viên nhằm tránh những kẻ xấu từ bên ngoài trà trộn vào trường, gây tác động tiêu cực,... đảm bảo môi trường học tập an toàn, thân thiện cho sinh viên. Đặc biệt, thời gian thi Học kỳ đã đến gần, Thẻ sinh viên là “giấy thông hành” rất quan trọng để bạn có thể vào phòng thi và tham gia kỳ thi đấy

Ngoài ra việc đeo thẻ sinh viên còn là thủ tục cần thiết giúp các bạn sinh viên nhận được sự hỗ trợ về học vụ, thi cử, các vấn đề khác từ các Phòng, Ban, Khoa, Viện; cũng như sử dụng một số tiện ích tại Trường như Thư viện, Nhà ăn, Xưởng thực hành, Phòng thí nghiệm, Khám bệnh tại Phòng Y tế. Ngoài ra, các bạn sinh viên còn có thể sử dụng Thẻ sinh viên như là 1 ừng dụng thực tế Smart campus mang lại để tận hưởng các ưu đãi giảm giá, khuyến mãi chỉ dành riêng cho sinh viên khi đi xe bus, xem phim tại Rạp chiếu phim, tham quan một số điểm du lịch nổi tiếng trong nội thành TP.HCM,…

Tại Tp HCM, Vĩnh Trường Lộc đơn vị chuyên in ấn các loại thẻ nhựa theo yêu cầu làm thẻ sinh viên với dây đeo thẻ các loại phục vụ smart campus cho sinh viên chuyên nghiệp và uy tín nhất hiện nay.

Thông tin liên hệ: Ms Hương - 0937.699.258

Địa chỉ: 123/8 Đường số 3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh