Đêm 6/10 mưa dông, đề phòng có gió lốc, mưa đá, sét tại nội thành Hà Nội

Đề phòng mưa đá, lốc sét khu vực nội thành Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Tính đến 17 giờ ngày 6/10, tại khu vực các tỉnh: Hà Tĩnh, thành phố Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa đã có mưa, mưa vừa đến mưa to như: Hòa Ninh (Đà Nẵng) 58,4 mm, Phú Hòa (Phú Yên) 67,5 mm, Khánh Sơn (Khánh Hòa) 63,6 mm...

Trong khoảng 20- 23 giờ ngày 6/10, tại các địa phương trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40- 70 mm, có nơi trên 90 mm; nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh, thành phố trên, đặc biệt các khu vực: Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang (Hà Tĩnh); Hòa Vang, Liên Chiểu (Đà Nẵng); Hoài Ân, An Lão, Vân Canh (Bình Định); Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân (Phú Yên); Khánh Sơn, Vạn Ninh, Diên Khánh (Khánh Hòa). Độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở cấp 1.