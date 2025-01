Điểm mới khi đổi giấy phép lái xe 2025, người dân làm ngay để giữ quyền lợi

Thông tư 35/2024/TT-BGTVT vừa được ban hành và có hiệu lực, trong đó đưa ra những quy định mới liên quan đến thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe sang mẫu mới. Với thay đổi này, các tài xế cần lưu ý những gì?

Cấp đổi giấy phép lái xe sang mẫu mới

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (Luật số 36/2024/QH15 ngày 27/6/2024) quy định trường hợp người có giấy phép lái xe đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành (1/1/2025) có nhu cầu đổi, cấp lại giấy phép lái xe thì thực hiện như sau:

Thông tư 35/2024 của Bộ Giao thông vận tải chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 có nhiều quy định mới, trong đó người dân cần lưu ý về cấp đổi giấy phép lái xe sang mẫu mới

Giấy phép lái xe hạng A1 được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng A với điều kiện hạn chế là chỉ được điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh đến dưới 175 cm3 hoặc có công suất động cơ điện đến dưới 14 kW;

Giấy phép lái xe hạng A2 được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng A; Giấy phép lái xe hạng A3 được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng B1;

Giấy phép lái xe hạng A4 được đổi, cấp lại sang chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải đến 1.000 kg và chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức Pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng;

Giấy phép lái xe hạng B1 số tự động được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng B với điều kiện hạn chế là chỉ được điều khiển xe ô tô số tự động;

Giấy phép lái xe hạng B1, B2 được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng B hoặc hạng C1 và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải đến 3.500 kg;

Giấy phép lái xe hạng C giữ nguyên và đổi, cấp lại cùng hạng và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải trên 3.500 kg;

Giấy phép lái xe hạng D được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng D2 và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải trên 3.500 kg;

Giấy phép lái xe hạng E được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng D và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải trên 3.500 kg;

Giấy phép lái xe hạng FB2 được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng BE hoặc hạng C1E và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải đến 3.500 kg;

Giấy phép lái xe hạng FC được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng CE và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải trên 3.500 kg;

Giấy phép lái xe hạng FD được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng D2E và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải trên 3.500 kg;

Giấy phép lái xe hạng FE được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng DE và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải trên 3.500 kg.

Bên cạnh đó, Điều 57 Luật này cũng quy định, Giấy phép lái xe bao gồm các hạng: Hạng A1 cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh đến 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện đến 11 kW;

Hạng A cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh trên 125 cm3 hoặc có công suất động cơ điện trên 11 kW và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1;

Hạng B1 cấp cho người lái xe mô tô ba bánh và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1;

Hạng B cấp cho người lái xe ô tô chở người đến 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe); xe ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 3.500 kg; các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng B kéo rơ moóc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg...

Có bắt buộc phải đổi bằng lái xe cũ theo mẫu mới từ 01/01/2025 không?

Theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024, từ ngày 01/01/2025, người có giấy phép lái xe được đổi giấy phép lái xe trong các trường hợp sau đây:

- Giấy phép lái xe bị mất;

- Giấy phép lái xe bị hỏng không còn sử dụng được;

- Trước thời hạn ghi trên giấy phép lái xe;

- Thay đổi thông tin ghi trên giấy phép lái xe;

- Giấy phép lái xe nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng;

- Giấy phép lái xe do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp khi có yêu cầu hoặc người được cấp không còn làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Mặt khác, giấy phép lái xe được cấp trước ngày 01/01/2025 được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trên giấy phép lái xe.

Như vậy, theo quy định trên, khi mẫu bằng lái xe mới được áp dụng từ ngày 01/01/2025, nếu bằng lái xe cũ cấp trước 01/01/2025 không thuộc các trường hợp cấp đổi nêu trên thì không phải tiến hành đổi sang mẫu mới theo Thông tư 35/2024/TT-BGTVT.

Lưu ý các bằng lái xe có thời hạn: Nếu từ ngày 01/01/2025 mà bằng lái xe cũ cấp trước 01/01/2025 đã hết hạn thì sẽ tiến hành cấp đổi theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 và Thông tư 35/2024/TT-BGTVT.

Mẫu bằng lái xe sau khi cấp đổi sẽ là mẫu mới.

Giấy phép lái xe mới có gì thay đổi?

Điều 31 Thông tư 35 quy định, Sở Giao thông vận tải (GTVT) thực hiện việc cấp GPLX theo quy định tại mẫu số 01 Phụ lục XXIV ban hành kèm theo Thông tư từ ngày 1/1/2025 đến hết ngày 31/12/2025.

Về cơ bản mẫu GPLX theo mẫu mới quy định tại Thông tư 35 giống với mẫu GPLX hiện hành được quy định.

Ảnh của người lái xe được chụp trên nền xanh da trời in trực tiếp trên giấy phép. Có lớp màng phủ bảo an 02 mặt trên GPLX. Phôi được làm bằng vật liệu PET, hoặc các vật liệu có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương, hoa văn màu vàng rơm và các ký hiệu bảo mật.

Mã QR nằm ở phía trái dưới cùng mặt sau của GPLX để đọc, giải mã nhanh thông tin trên GPLX và liên kết với hệ thống thông tin quản lý giấy phép. Cách in GPLX sẽ được thực hiện bằng cách in từng hạng GPLX mà người lái được phép điều khiển (hiển thị bằng tiếng Việt và tiếng Anh).

Mẫu GPLX số 01 vừa nêu chỉ áp dụng từ ngày 1/1/2025 đến hết ngày 31/12/2025. Từ ngày 1/1/2026 sẽ áp dụng mẫu GPLX khác theo mẫu số 02, Phụ lục XXIV ban hành kèm theo Thông tư 35.