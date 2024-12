Dự báo bất ngờ về giá xăng ngày 19/12

Giá xăng dầu tại kỳ điều hành ngày 19/12 được dự báo sẽ tăng, mức tăng khoảng 400-600 đồng/lít.

Theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào ngày mai (19/12).

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối phân phối xăng dầu phía Nam cho biết sau kỳ điều hành trước, giá dầu thô bật tăng mạnh do lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Nga, nhưng gần đây đã có Xu hướng giảm.

Ngày 16/12, giá xăng dầu nhập khẩu trên thị trường Singapore ở mức 86,48 USD/thùng với xăng RON 95, tăng hơn 2 USD/thùng so với 7 ngày trước; xăng RON 92 ở mức 83,13 USD/thùng, tăng gần 3 USD/thùng. Vì vậy, nhiều khả năng giá xăng trong nước sẽ tăng trong kỳ điều hành ngày mai.

Cụ thể, giá xăng dự kiến tăng khoảng 400-500 đồng/lít. Tương tự, dầu diesel có thể tăng khoảng 500-600 đồng/lít. Trường hợp liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng ít hơn.

Bên cạnh đó, chủ một doanh nghiệp phân phối xăng dầu tại miền Bắc cũng dự báo giá xăng dầu sẽ bật tăng khá mạnh trong kỳ điều hành ngày mai. Chiết khấu xăng dầu ngày 17/12 ở nhiều kho đã về mức khoảng 850-950 đồng/lít.

Giá xăng dầu tại kỳ điều hành ngày 19/12 được dự báo sẽ tăng, mức tăng khoảng 400-600 đồng/lít. (Ảnh: Internet)

Nếu đúng như dự báo, giá xăng RON 95 trong nước sẽ tăng 2 phiên liên tiếp chỉ sau một phiên giảm. Hiện, giá nhiên liệu này vẫn ở mức thấp nhất hơn 3 năm qua, tương đương thời điểm tháng 6/2021. Từ đầu năm đến nay, xăng tăng 23 lần, giảm 26 lần. Dầu diesel có 21 lần tăng và 27 lần giảm.

Dư địa quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối vẫn ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành không sử dụng quỹ. Số dư quỹ tính đến cuối quý II là 6.061 tỷ đồng, giảm 18 tỷ đồng so với quý liền trước và là quý giảm thứ 5 liên tục. So với cuối năm 2023, số dư quỹ này giảm gần 600 tỷ đồng.

Ở kỳ điều hành gần nhất ngày 12/12, cơ quan điều hành quyết định giữ nguyên giá với xăng E5 RON 92 ở mức 19.860 đồng/lít và tăng 30 đồng/lít xăng RON 95 lên 20.590 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel giảm 130 đồng/lít còn 18.250 đồng/lít; dầu hỏa giảm 250 đồng/lít, về mức 18.560 đồng/lít; dầu mazut giảm 550 đồng/kg về mức 15.570 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, kết phiên ngày 17/12, giá dầu thô đã giảm khoảng 1% xuống mức thấp nhất trong một tuần do lo ngại về nhu cầu sau khi công bố tin tức kinh tế tiêu cực từ Đức và Trung Quốc, trong khi các nhà đầu tư vẫn thận trọng trước quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ về lãi suất, theo Reuters.

Theo dữ liệu của Trading Economics, 7h30 ngày 18/12, giá dầu WTI giao dịch ở mức 70,19 USD/thùng, giảm 1,55% so với tuần trước; tương tự, dầu Brent cũng ở mức 73,28 USD/thùng, giảm 1,62%.