Dự báo cường độ đỉnh điểm không khí lạnh cuối mùa

Không khí lạnh cường độ mạnh cuối mùa bắt nguồn từ lõi tâm lạnh tại khu vực Mông Cổ - Siberia (Nga) sẽ liên tục ảnh hưởng trong vài ngày tới.

Không khí lạnh cuối mùa ảnh hưởng đến Việt Nam từ ngày 16.3.2025. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Tân Hoa xã đưa tin, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã trải qua đợt giảm nhiệt mạnh vào ngày 15.3, với nhiều khu vực có tuyết rơi. Chính quyền thành phố quyết định kéo dài mùa sưởi ấm thêm hai ngày, đến ngày 17.3.

Ông Triệu Vĩ, trưởng phòng dự báo của Đài Khí tượng Bắc Kinh, cho biết không khí lạnh gây ra mưa tuyết, với tuyết vừa đến dày ở khu vực núi phía tây và bắc, trong khi vùng đồng bằng chứng kiến mưa chuyển thành mưa đá hoặc tuyết.

Nhiệt độ trong ngày 15.3 dao động từ 6 độ C vào ban ngày đến -2 độ C vào ban đêm, giảm khoảng 5 độ C so với ngày 14.3.

Tính đến 13h ngày 15.3, các quận phía bắc như Hoài Nhu, Diên Khánh và Mật Vân đã phát cảnh báo vàng về đường trơn trượt, dự báo có tuyết rơi trong cả ngày và buổi tối.

Trung Quốc áp dụng hệ thống cảnh báo thời tiết bốn cấp độ cho gió mạnh, với màu đỏ là nghiêm trọng nhất, tiếp theo là cam, vàng và xanh lam.

Tuyết rơi ở Bắc Kinh ngày 15.3.2025. Ảnh: Xinhua

Trong khi đó ở Mỹ, không khí lạnh khiến bang Texas trở lạnh. Nhiệt độ tại Amarillo, Texas ngày 15.3 xuống khoảng 2 độ C, với gió giật mạnh từ 40-56 km/h. Theo dự báo thời tiết, ngày 16.3 dự kiến ấm hơn một chút vào buổi sáng nhưng sau đó lại giảm xuống mức đóng băng, với nhiệt độ thấp nhất khoảng -1 độ C.

Đầu tuần tới, một đợt không khí lạnh khác có thể đến vào ngày 19.3, khiến nhiệt độ giảm xuống mức thấp nhất khoảng -3 độ C. Đợt không khí lạnh này cũng có thể mang theo một số trận mưa rào.

Theo Trang Bão trên Tây Bắc Thái Bình Dương, lõi tâm lạnh có cường độ mạnh đang hoạt động tại khu vực Mông Cổ - Siberia (Nga) với chỉ số khí áp dao động từ 1050-1055 mbar cùng mức nhiệt thấp nhất giảm xuống mức -25 độ C. Ngày 15.3 là thời gian lõi phát triển ở mức đỉnh điểm, các sóng lạnh rìa đông nam vùng lõi lan rộng về phía nam.

Tối 15.3, sóng lạnh bắt đầu xâm nhập xuống Việt Nam và tác động đến các khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Những nơi không khí lạnh tràn về, nhiệt độ giảm mạnh, gió đông bắc trên đất liền mạnh dần lên cấp 3-4, giật cấp 5, trời nhiều mây, có mưa nhỏ một vài nơi, khu vực vùng núi đề phòng khả năng có mưa đá, giông sét và tố lốc.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Việt Nam cho hay, ngày 16.3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trong đất liền gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6.

Về nhiệt độ, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Từ đêm 16.3, khu vực từ Quảng Bình đến Huế trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C.

Trên biển: Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Quảng Trị đến Bà Rịa - Vũng Tàu và Giữa Biển Đông từ chiều 16.3 có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.