Dự báo Nam Bộ có mưa diện rộng trong 2-3 ngày tới

Trong vài ngày tới, TP.HCM và các khu vực lân cận sẽ bước vào đợt mưa dông trên diện rộng.

Khu vực Nam Bộ có mưa trong 2-3 ngày tới (Ảnh: Sưu tầm)

Dựa trên dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong 24-48 giờ tới, áp cao lạnh từ phía Bắc tiếp tục tăng cường xuống miền Nam, trong khi gió trên vùng biển ngoài khơi Nam Bộ vẫn duy trì ở mức yếu. Ở tầng cao, áp cao cận nhiệt đới có Xu hướng dịch chuyển về phía Tây và nâng trục lên phía Bắc, tạo ra nhiễu động trong đới gió Đông, nhưng hoạt động chưa quá mạnh.

Trong ba ngày tới, áp cao lạnh lục địa sẽ tiếp tục phát triển mạnh hơn về phía Nam trước khi dần suy yếu và di chuyển ra biển Đông vào khoảng ngày 9/3. Gió Đông Bắc từ ngày 7/3 có xu hướng mạnh lên, kết hợp với sự dịch chuyển của áp cao cận nhiệt đới qua Trung Trung Bộ và nhiễu động gió Đông trên cao duy trì ổn định.

Do những tác động trên, từ ngày 7/3, khu vực Nam Bộ sẽ chứng kiến sự gia tăng của những cơn mưa, chủ yếu vào buổi chiều và tối. Ban ngày, thời tiết vẫn khá oi bức, nhiệt độ cao nhất dao động từ 34-35 độ C, một số nơi có thể vượt ngưỡng 35 độ C.

Bước sang tháng 3, khu vực Nam Bộ dự kiến sẽ trải qua nhiều đợt nắng nóng trên diện rộng, với nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 37 độ C tại trung tâm TP.HCM. Số ngày có nhiệt độ cao vượt ngưỡng nắng nóng được dự báo kéo dài từ 7-12 ngày trong tháng.