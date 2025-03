Dự báo nhiệt độ cuối xuân, đầu hè theo diễn biến của La Nina

Nhiệt độ cao hơn mức trung bình được dự báo sẽ xảy ra ở hầu hết các vùng đất trên thế giới vào cuối mùa xuân và đầu mùa hè khi La Nina bắt đầu suy yếu.

Dự báo nhiệt độ cao hơn mức trung bình trên hầu hết các khu vực đất liền trên toàn thế giới trong bối cảnh La Nina sắp bị thế chỗ. (Ảnh: Sưu tầm)

Bản cập nhật Khí hậu Toàn cầu theo mùa mới nhất của Tổ chức Khí tượng Thế giới dự báo: "Với nhiệt độ bề mặt biển cao hơn bình thường dự kiến tiếp diễn trên tất cả các đại dương lớn, ngoại trừ vùng đông Thái Bình Dương gần xích đạo, dự báo nhiệt độ cao hơn mức trung bình trên hầu hết các khu vực đất liền trên toàn thế giới".

Trong tháng tới, nhiệt độ cao hơn mức trung bình dự kiến ​​sẽ xảy ra ở hầu hết các khu vực phía nam và phía đông Mỹ, ngoại trừ vùng đông bắc.

Theo công ty dự báo thời tiết AccuWeather, Arizona, New Mexico và Texas dự kiến ​​có thời tiết nóng ấm nhất và nhiệt độ trung bình trong suốt mùa xuân có thể cao hơn 4 độ C so với mức trung bình lịch sử của các tiểu bang.

Nhưng chuyên gia dự báo thời tiết tầm xa Paul Pastelok của AccuWeather lưu ý, khu vực tây bắc của Mỹ vẫn khô và nhiệt độ tăng lên nhanh hơn, trong khi vùng tây bắc Thái Bình Dương lạnh hơn do giông bão dai dẳng, có tuyết rơi. Bão tập trung nhiều hơn ở tây bắc Thái Bình Dương của Mỹ và phía tây Canada vào tháng 3.

Các khu vực từ vùng nội địa đông bắc đến trung tây cũng có thể chứng kiến những đợt tuyết muộn vào cuối mùa, trong khi miền trung chịu ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt và lốc xoáy. Không khí mát mẻ xung quanh Ngũ Đại Hồ sẽ giúp ngăn chặn thời tiết khắc nghiệt ở hầu hết các khu vực trong giai đoạn đầu mùa xuân và vào thời điểm kết thúc hiện tượng La Nina.

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, có 60% khả năng thời tiết sẽ chuyển từ La Nina sang trạng thái trung tính trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5, và khả năng đó tăng lên 70% trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6.

Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) cho biết, khả năng nhiệt độ chuyển từ La Nina sang trung tính từ tháng 3 đến tháng 5 có thể còn cao hơn.

Các nhà dự báo thời tiết lưu ý, những hiện tượng khí hậu tự nhiên này cũng xảy ra cùng với biến đổi khí hậu, dẫn tới thời tiết khắc nghiệt hơn.

Bất chấp sự tồn tại của La Nina, tháng 1.2025 vẫn là tháng 1 nóng ấm nhất và năm 2024 cũng là năm nóng nhất trong lịch sử.

Theo tổ chức phi lợi nhuận Climate Central, kể từ năm 2020, khoảng 90% trong số 247 thành phố của Mỹ đã lập nhiều kỷ lục về nhiệt độ cao hơn kỷ lục về giá lạnh.