Dự báo thời điểm bão gần Biển Đông xuất hiện

Dự báo áp thấp gần Biển Đông mạnh lên thành bão trong tuần tới và ảnh hưởng tới thời tiết nhiều khu vực ở Philippines.

Dự báo bão gần Biển Đông hình thành trong tuần từ ngày 18 đến 24.12. Ảnh: PAGASA

Dự báo bão, áp thấp mới nhất của cơ quan thời tiết Philippines PAGASA ngày 11.12 cho hay, dự báo một áp thấp gần Biển Đông xuất hiện ở khu vực phía nam của vùng dự báo của Philippines PAR và khu vực dự báo TCAD của PAGASA trong tuần từ ngày 11 đến 17.12.

Các nhà dự báo bão của PAGASA nhận định, áp thấp này có khả năng mạnh lên thành bão ở mức thấp trong giai đoạn dự báo.

Tuy nhiên, sang tuần từ ngày 18 đến ngày 24.12, dự báo áp thấp gần Biển Đông nói trên sẽ tiếp tục mạnh lên, di chuyển về khu vực gần Philippines.

Khi di chuyển về phía tây, gần khu vực phía đông của Mindanao, Visayas, Nam Luzon, áp thấp gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão.

Các nhà dự báo bão của Philippines lưu ý, áp thấp này có khả năng mạnh lên thành bão ở mức từ thấp tới trung bình.

Do vậy, PAGASA không loại trừ khả năng cơn bão gần Biển Đông sẽ xuất hiện và ảnh hưởng tới Philippines trong tuần từ ngày 18 đến 24.12.

Áp thấp gần Biển Đông xuất hiện trong vài ngày tới. Ảnh: PAGASA

Bản tin bão mới nhất ngày 11.12 của PAGASA cho hay, dù có mưa rào rải rác ở nhiều nơi, nhưng Philippines sẽ không ghi nhận bão ít nhất tới cuối tuần này.

Ít nhất 6 cơn bão liên tiếp đã đi vào khu vực dự báo PAR của Philippines từ cuối tháng 10 đến tháng 11, trong đó cơn bão gần nhất là bão Pepito (tên quốc tế là Man-yi). Nếu bão mới hình thành trong tuần tới đi vào PAR sẽ được đặt tên là Querubin và là cơn bão thứ 17 ảnh hưởng đến Philippines trong năm nay.

Nếu hình thành, đây cũng sẽ là cơn bão đầu tiên được đặt tên là Querubin bởi đây là tên bão mới được PAGASA đưa vào sử dụng lần đầu cho mùa bão 2024. Ngoài Querubin, trong mùa bão 2024, những tên bão khác được sử dụng lần đầu gồm Aghon, Romina và Upang. Đây là những tên bão được thay thế cho bão Ambo, Quinta, Rolly và Ulysses ở Philippines sau khi những tên bão này bị loại bỏ do gây thiệt hại nặng trong mùa bão 2020.

Chuyên gia thời tiết PAGASA Benison Estareja cho biết, 3 hệ thống thời tiết gồm gió đứt, gió đông và gió mùa đông bắc đang ảnh hưởng đến hầu hết các khu vực của Philippines.

Trong đó, gió mùa đông bắc tiếp tục mang không khí lạnh đến Bắc Luzon. Trời nhiều mây và mưa rào có thể xảy ra ở Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province và Ifugao. "Tại các khu vực của vùng Cordillera, Benguet, Abra, vùng Ilocos và phần phía tây của Trung Luzon - bao gồm Zambales, Bataan, Pampanga và Tarlac - trời có mây đến nhiều mây, kèm theo mưa nhẹ rải rác do gió mùa đông bắc đang chiếm ưu thế" - chuyên gia Estareja chỉ ra.

Gió đông, hay không khí ấm nóng từ phía đông, sẽ ảnh hưởng đến một số khu vực ở Visayas và Mindanao. "Các khu vực ở Đông Samar, quần đảo Dinagat, Surigao del Norte và Surigao del Sur có thể có mưa. Người dân nên cảnh giác trước nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất" - ông Estareja nói thêm.

Dự báo bão chưa hình thành gần Biển Đông trước cuối tuần này. Ảnh: PAGASA

Do gió đứt, các khu vực ở Trung Luzon, Nam Luzon và Metro Manila trời nhiều mây, mưa rải rác và giông bão cục bộ, theo PAGASA. "Thỉnh thoảng vẫn có mưa lớn do gió đứt hoặc do hội tụ không khí nóng và không khí lạnh" - ông Estareja nói thêm.

Chuyên gia thời tiết PAGASA lưu ý, các khu vực phía nam của Visayas, cũng như khu vực phía nam của vùng Đảo Negros và những khu vực bị ảnh hưởng bởi vụ phun trào núi lửa Kanlaon gần đây có mưa trong ngày 11.12.