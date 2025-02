Dự báo thời điểm nắng nóng mạnh

Mùa hè năm 2025 được dự báo tiếp tục nắng nóng bậc nhất trong lịch sử, với nhiệt độ tăng cao ở nhiều khu vực trên thế giới.

Dữ liệu từ các cơ quan khí tượng cho thấy, Xu hướng nóng lên toàn cầu sẽ tiếp diễn, mặc dù hiện tượng La Nina có thể phần nào làm dịu bớt ở một số khu vực.

Thái Lan: Nhiệt độ có thể chạm ngưỡng 43 độ C

Theo Bộ Xã hội và Kinh tế Số Thái Lan, từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 4, các khu vực phía Bắc nước này có thể ghi nhận nhiệt độ lên tới 42-43 độ. Đây là mức nhiệt cực đoan, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân.

Dự báo thời tiết cho thấy, đầu tháng 3 nhiều khu vực miền Bắc Thái Lan sẽ có sương mù dày đặc vào sáng sớm, trong khi các vùng khác trải qua những ngày oi bức.

Từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 4, vùng áp thấp và gió mùa từ Vịnh Thái Lan sẽ khiến thời tiết trở nên nóng và ẩm, với nguy cơ xảy ra giông bão kèm gió giật mạnh.

Từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 5, thời tiết tiếp tục oi bức nhưng có thêm giông bão giúp phần nào hạ nhiệt.

Nhiệt độ ở Thái Lan trong mùa hè này có thể lên tới 42-43 độ. Ảnh: Xinhua

Việt Nam: Nắng nóng gay gắt và hiện tượng thời tiết cực đoan

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, nhiệt độ toàn cầu đang có xu hướng tăng, dẫn đến khả năng Việt Nam sẽ phải đối mặt với các đợt nắng nóng khốc liệt hơn trong mùa hè năm nay.

Nắng nóng có thể xuất hiện từ tháng 3-4, chủ yếu ở khu vực Tây Bắc, Bắc Bộ và Trung Bộ. Từ tháng 5, ở Bắc Bộ và Trung Bộ gia tăng số ngày nắng nóng.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Nắng nóng có khả năng xuất hiện muộn hơn, với số ngày nắng nóng ít hơn so với năm 2024. Từ tháng 4, mưa có thể xuất hiện sớm và gia tăng, giúp giảm bớt nhiệt độ.

Nhật Bản: Hè 2025 sẽ nóng nhưng không phá kỷ lục

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) dự báo nhiệt độ từ tháng 6 đến tháng 8.2025 sẽ cao hơn mức trung bình 30 năm qua. Tuy nhiên, mức nhiệt năm nay có thể không đạt mức kỷ lục của năm 2023 và 2024.

Từ tháng 5, nhiệt độ cao có thể xuất hiện sớm, làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt. Từ tháng 6 trở đi hệ thống áp cao Tây Tạng và Thái Bình Dương mạnh lên, đẩy nhiệt độ trên toàn quốc lên cao.

Mặc dù mùa hè năm 2025 sẽ rất nóng, nhưng các chuyên gia nhận định khó có khả năng phá vỡ các kỷ lục năm trước do sự thay đổi của các dòng gió Tây và nhiệt độ bề mặt biển toàn cầu.

Ấn Độ: Bengaluru trải qua mùa hè bất thường

Tháng 2 năm nay, Bengaluru - nơi vốn có khí hậu ôn hòa - đang trải qua nhiệt độ cao bất thường, lên tới 35,9 độ, cao hơn New Delhi gần 9 độ. Dự báo thời tiết cho thấy, mùa hè năm 2025 tại Bengaluru có thể còn nóng hơn năm trước.

Những yếu tố khiến Bengaluru nóng hơn bao gồm thiếu gió lạnh từ phương Bắc, ảnh hưởng từ hiện tượng La Nina.

Toàn cầu: 2025 dự kiến là một trong ba năm nóng nhất lịch sử

Dự báo toàn cầu từ Cơ quan Khí tượng Anh cho thấy năm 2025 sẽ nằm trong top 3 năm nóng nhất từ trước đến nay, chỉ đứng sau năm 2024 và 2023.

Nhiệt độ trung bình toàn cầu năm 2025 dự kiến sẽ cao hơn 1,29 - 1,53 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Đây sẽ là năm thứ 12 liên tiếp nhiệt độ toàn cầu cao hơn 1 độ C so với mức trung bình trước khi công nghiệp hóa.