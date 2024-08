Dự báo thời tiết 10 ngày tới trên cả nước và cảnh báo lũ quét, sạt lở ở Bắc Bộ

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, miền Bắc tiếp tục hứng mưa dông, trong đó ngày 19-22/8, khu vực này cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo mưa lớn cục bộ ở Bắc Bộ, Thanh Hoá và cảnh báo sạt lở

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm nay (15/8), Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 14/8 đến 3h ngày 15/8 có nơi trên 30mm như: Pa Thơm (Điện Biên) 38,8mm, TP Hòa Bình (Hòa Bình) 75,2mm, Cửa Ông (Quảng Ninh) 47,9mm, Tân Bình (Thanh Hóa) 98,2mm…

Ngày 15/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 80mm.

Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện.

Điện Biên: Điện Biên, Điện Biên Đông, Điện Biên Phủ, Mường Ảng, Mường Chà.

Sơn La: Mai Sơn, Sông Mã, Sốp Cộp, Thuận Châu, Yên Châu, Mộc Châu, Bắc Yên, Mường La, TP Sơn La.

Hà Giang: Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên, Xín Mần, Hoàng Su Phì, Bắc Mê.

Tuyên Quang: Lâm Bình, Nà Hang, Hàm Yên, Chiêm Hóa.

Quảng Ninh: Ba Chẽ, Cẩm Phả, Hạ Long, Tiên Yên, Vân Đồn, Đầm Hà.

Ngoài ra, ngày 15-16/8, Nghệ An đến Ninh Thuận nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Nắng nóng ở Trung Bộ khả năng kéo dài trong những ngày tới.

Cũng trong 2 ngày này, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi lúc chiều tối và đêm, ngày nắng.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 17/8 đến ngày 24/8, cơ quan khí tượng cho biết, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, trong đó thời kỳ từ khoảng 19-22/8 mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trung Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Theo bảng cập nhật nhiệt độ 10 ngày tới tại Hà Nội (16-24/8) của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, thời tiết Thủ đô phổ biến có mưa, nhiệt độ cao nhất dao động 30-33 độ C. Trong đó, ngày 24/8, Hà Nội có mây, không mưa, nhiệt độ trong ngày phổ biến 26-33 độ C.

Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.