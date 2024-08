Dự báo thời tiết hôm nay 15.8: Mưa dông nhiều nơi, miền Bắc tiếp tục oi nóng

Dự báo thời tiết hôm nay 15.8 tại Bắc Bộ giảm mưa sau 2 ngày mưa lớn đỉnh điểm. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi lúc chiều tối và đêm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ và Thanh Hóa duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.

Sau 2 ngày 13-14.8 mưa lớn đỉnh điểm ở Bắc Bộ, rãnh áp thấp có trục qua khu vực đồng bằng Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao lên tới 5000m hoạt động yếu dần nên mưa có Xu hướng giảm dần. Sau 15.8, mưa có có khả năng gia tăng lại vào những ngày cuối tháng 8.2024.

Trong khi đó, Nghệ An đến Ninh Thuận nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Nắng nóng ở Trung Bộ khả năng kéo dài trong những ngày tới.

Từ nay đến 16.8, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi lúc chiều tối và đêm, ngày nắng.

Dự báo thời tiết ngày 15.8 tại 10 thành phố du lịch của Việt Nam:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32 độ C.

Ngày và đêm có nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hạ Long

Nhiệt độ thấp nhất: 26-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-32 độ C.

Ngày và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió giật mạnh.

Ninh Bình

Nhiệt độ thấp nhất: 26-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-33 độ C.

Ngày và đêm nhiều mây, có vài cơn dông, gió giật mạnh.

Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ C.

Ngày và đêm có mưa dông, gió giật mạnh.

Đà Nẵng

Nhiệt độ thấp nhất: 26-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ C.

Ngày có mưa dông, chỉ số UV cao. Đêm có mưa rào rải rác.

Nha Trang

Nhiệt độ thấp nhất: 24-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-35 độ C.

Ngày có mây, nắng nhẹ, chỉ số UV cao. Đêm có mưa dông vài nơi.

Đà Lạt

Nhiệt độ thấp nhất: 19-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-30 độ C.

Ngày có mưa rào và dông vài nơi. Đêm mây thấp, không mưa.

TP Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Ngày nắng nóng, có dông vài nơi, gió giật mạnh. Đêm ít mây, không mưa.

Vũng Tàu

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-32 độ C.

Ngày nắng nóng, có mưa dông vài khu vực. Đêm có mưa nhỏ, gió giật mạnh.

Phú Quốc

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

Ngày có mưa rào và dông. Mưa giảm về đêm, gió giật mạnh.