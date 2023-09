Du lịch Lăng Cô: chơi đâu, ăn gì và những lưu ý?

Vịnh Lăng Cô được chọn vào danh sách "Vịnh đẹp nhất thế giới" của Worldbays. Bài viết chia sẻ kinh nghiệm chơi đâu ăn gì thực tế khi du lịch vĩnh

Thị trấn Lăng Cô cách thành phố Huế hơn 60 km và cách Đà Nẵng khoảng 25 km thuộc huyện Phú Lộc. Nằm lọt thỏm giữa nhánh của dãy Trường Sơn đâm ra biển, một bên là đèo Hải Vân, một bên là đèo Phú Gia, gần cảng Chân Mây, Lăng Cô hiện lên là một dãy cồn cát đẹp và chạy dài. Khu vực Lăng Cô còn có những cánh rừng nhiệt đới.

Vịnh Lăng Cô có chiều dài 42,5 km, với nước biển xanh trong, cát trắng mịn, hệ sinh thái đa dạng. Đây là một trong những thắng cảnh, địa danh du lịch nổi tiếng của tỉnh Thừa Thiên - Huế, được Vua Khải Định xem là chốn "bồng lai tiên cảnh". Năm 2009, vịnh Lăng Cô được bình chọn vào danh sách "Vịnh đẹp nhất thế giới" của Worldbays.

Vịnh Lăng Cô. Ảnh: Nhật Long

Lăng Cô mùa nào đẹp

Thời điểm thích hợp nhất để khám phá vịnh Lăng Cô là từ tháng 4 tới đầu tháng 8.

Nằm gần Đà Nẵng nhưng Lăng Cô vẫn ở phía bắc đèo Hải Vân, chịu ảnh hưởng của khí hậu miền bắc nên có mùa đông và hè rõ rệt. Nhiệt độ trung bình năm 24-25 độ C, trong đó mùa đông có thể xuống 10 độ C, mùa hè gần 40 độ C. Tuy nhiên, do khu vực này có đầm Cầu Hai rộng nên mức độ ảnh hưởng của bão và lũ lụt, gió tây khô nóng không gay gắt như những nơi khác trong tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lăng Cô còn có mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12, trong đó hai tháng mưa nhiều nhất là 10 và 11.

Thị trấn Lăng Cô nằm dưới chân đèo Hải Vân. Ảnh: Bảo Châu

Di chuyển tới Lăng Cô

Lăng Cô nằm dọc quốc lộ 1A, ngay chân đèo Hải Vân, nên thuận tiện di chuyển bằng đường bộ như ôtô riêng hay xe khách.

Nếu đi tàu hỏa hay máy bay, du khách nên chọn điểm đến là Đà Nẵng. Thời gian di chuyển từ sân bay/ga tàu về Lăng Cô khoảng 1 tiếng 15 phút. Nếu đến Huế, thời gian di chuyển sẽ gấp đôi.

Giá vé máy bay dao động từ 2 triệu đến 5 triệu khứ hồi, tùy thời điểm. Giá vé tàu nhanh nhất khoảng 2 triệu đồng.

Lưu trú

Lăng Cô có hệ thống nhà nghỉ, khách sạn và resort đa dạng, phục vụ nhiều đối tượng khách. Các khách sạn bình dân nằm dọc quốc lộ 1A, với giá dao động từ 300.000 đồng một đêm. Một số địa chỉ được đánh giá cao trên các website đặt phòng như BH Villa Lăng Cô, Hà Phương Homestay, Anh Dũng Guesthouse.

Các khu lưu trú cao cấp hơn có Lăng Cô Beach Resort. Đây là khu nghỉ nằm ngay mặt quốc lộ 1A, trung tâm thị trấn, đạt tiêu chuẩn 4 sao, với bể bơi rộng và các tiện ích tối thiểu cho du khách. Giá phòng ở Lăng Cô Beach Resort dao động từ 700.000 đồng một đêm, tùy thời điểm.

Cách trung tâm thị trấn khoảng 20 km là hai resort 5 sao Angsana Lăng Cô và Banyan Tree Lăng Cô, bên bờ biển Cảnh Dương. Hai khu nghỉ có các tiện ích cao cấp như bể bơi lớn, sân golf, phòng gym, spa.

Angsana Lăng Cô có 229 phòng với diện tích từ 52 m2 đến 179 m2, hơn 100 phòng hồ bơi riêng từ 3 triệu đồng một đêm. Nội thất được thiết kế theo truyền thống, nhưng vẫn mang phong cách hiện đại, với nguyên liệu thân thiện với môi trường như tre, mây, cọ tạo cảm giác như giữa những ngôi nhà Huế.

Nằm kế bên Angsana Lăng Cô là Banyan Tree Lăng Cô. Đây là một trong những khu nghỉ cao cấp nhất miền Trung, với 72 căn biệt thự, đều có hồ bơi riêng, từ một đến ba phòng ngủ. Giá phòng từ 8 triệu đồng một đêm. Banyan Tree tập trung vào các hoạt động đa dạng sinh học và trải nghiệm mang tính thư giãn cho du khách.

Chơi đâu

Trong khu vực huyện Phú Lộc có rất nhiều điểm đến để du khách trải nghiệm và các điểm chụp ảnh đẹp.

Vườn quốc gia Bạch Mã

Vườn quốc gia Bạch Mã cách trung tâm thị trấn Lăng Cô khoảng 30 km. Địa hình ở vườn quốc gia là đồi núi và sườn dốc. Đỉnh Bạch Mã cao 1.450 m, là địa điểm lý tưởng cho nhiều du khách thích trekking. Nếu có thời gian, bạn có thể trekking toàn bộ cung trong 2-3 ngày, hoặc vừa kết hợp trekking và đi xe ôtô lên đỉnh trong khoảng 6-7 tiếng.

Hải Vọng Đài trên đỉnh, thác Đỗ Quyên, Ngũ Hồ với năm hồ nước đẹp nhất rừng Bạch Mã, những con suối trong và mát... là những địa điểm không thể bỏ qua trên hành trình trekking. Bạn có thể nghỉ đêm ở bên ngoài cửa vườn, trong một villa cổ kiểu Pháp trên đường lên đỉnh hay cắm trại trong khu vực vườn quốc gia.

Hải Vân Quan

Hải Vân Quan được xây dựng năm 1826, là đồn lũy quân sự trấn thủ trên đỉnh đèo Hải Vân, cũng là ranh giới địa lý của tỉnh Thừa Thiên - Huế và TP Đà Nẵng. Hải Vân Quan vắt qua một rặng núi đâm ra biển từ dãy Trường Sơn. Đỉnh đèo Hải Vân cách Lăng Cô khoảng 15 km. Đây cũng là điểm ngắm vịnh Lăng Cô đẹp. Du khách có thể dạo chơi trong một buổi sáng hoặc chiều, dừng chân uống cà phê trên đỉnh.

Đầm Lập An

Đầm nằm dưới chân đèo Phú Gia, cách trung tâm thị trấn Lăng Cô gần 5 km, được bao quanh bởi núi Bạch Mã. Du khách nên tới đầm vào buổi sáng sớm, khi thủy triều thấp để có thể thấy con đường rẽ nước giữa đầm. Đây cũng từng là nơi câu cá yêu thích của vua Khải Định và Bảo Đại mỗi khi hè về. Gần đầm có một làng chài nhỏ với các nhà hàng hải sản của dân địa phương, là địa điểm lý tưởng để ăn trưa và khám phá những đặc sản của Lăng Cô.

Cầu vòm Đồn Cả

Cầu vòm Đồn Cả. Ảnh: Phương Tùng

Cầu vòm Đồn Cả nằm dưới chân đèo Hải Vân. Vào khoảng năm 1881-1885, tuyến đường sắt đầu tiên ở Việt Nam dài 70 km nối liền Sài Gòn - Mỹ Tho được người Pháp khởi công. Đến đầu thế kỷ 20, tuyến đường tiếp tục được xây dựng qua đèo Hải Vân với tổng chiều dài 28 km, với 18 cây cầu, trong đó có cầu vòm Đồn Cả. Cầu được khánh thành khoảng năm 1906, với kiến trúc gồm 4 vòm, xây chủ yếu bằng đá, độ cao 20 m với chiều dài khoảng 100 m. Hiện cầu có ý nghĩa quan trọng trong tuyến đường sắt Bắc-Nam và là địa điểm check-in hút giới trẻ.

Không nằm trên quốc lộ, nhưng cầu khá dễ tìm. Từ trung tâm thành phố Huế hoặc Đà Nẵng, bạn đi về hướng ga Hải Vân Bắc, gần Hải Vân quan. Từ ga Hải Vân Bắc, đi tiếp khoảng 1 km.

Các bãi tắm

Cây cầu dẫn từ hầm đèo Hải Vân tới trung tâm thị trấn Lăng Cô. Ảnh: Nhật Long

Vịnh Lăng Cô có nhiều bãi tắm đẹp, trong đó bãi Cảnh Dương, Lăng Cô và Bình An là ba nơi nổi bật nhất. Ở bãi Cảnh Dương, bình minh là thời điểm đẹp nhất trong ngày . Du khách có thể ngắm nhìn khung cảnh mặt trời dần nhô lên từ phía đường chân trời, ôm lấy bãi biển hình vòng cung, tia nắng rọi xuống mặt biển tạo hiệu ứng lấp lánh. Tại đây cũng có nhiều dịch vụ cắm trại, thuê lều bên bãi biển. Du khách có thể thuê thuyền của ngư dân khám phá vùng biển dưới chân đèo Hải Vân.

Đến Lăng Cô ăn gì ngon

Hải sản được nuôi trồng và đánh bắt ngay trong vịnh Lăng Cô khá phong phú và chất lượng. Một điều đặc biệt ở Lăng Cô là bạn có thể dừng chân ghé ăn bất kỳ hàng quán nhỏ nào ven đường, đặc biệt là khu vực ở phía dưới dốc Lăng Cô. Một bát cháo hải sản đầy đặn cho bữa sáng từ 25.000 đồng, hay bữa trưa đủ chất với giá khoảng 200.000 đồng đến 300.000 đồng một người.

Có một số loại hải sản ngon nổi tiếng ở đây như hàu, tôm, mực, bào ngư. Một số địa chỉ nổi tiếng như nhà hàng nổi Việt Long, nhà hàng Minh Tâm, Bé Thân, Anh Phi, Vietpearl. Ngoài ra, các bè nổi ở khu vực đầm Lập An cũng là lựa chọn cho du khách.

Lưu ý

Hầm đèo Hải Vân chỉ dành cho ôtô nên nếu du khách đi xe máy lên đèo thì khi quay lại Lăng Cô cũng sẽ phải đi đường đèo, hoặc gửi xe máy trên xe vận chuyển.

Một số bãi tắm ở Lăng Cô chưa có biển cảnh báo và đội cứu hộ thường trực, nên khi tắm biển bạn cần tránh các đoạn nước sâu để bảo đảm an toàn.

Buổi tối ở Lăng Cô không có quá nhiều hoạt động vui chơi giải trí do nằm khá xa trung tâm thành phố.

