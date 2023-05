Ed Sheeran đã viết "Bảy bài hát trong 4 giờ" sau khi vợ chẩn đoán bị khối u

Ed Sheeran là một nhạc sĩ nổi tiếng đã viết nhiều ca khúc có chủ đề chung là tình yêu. Đối với vợ anh, chủ đề đó cũng không khác. Sau thông báo về album mới của mình, Sheeran chia sẻ sẽ có một bộ phim tài liệu đi kèm với việc phát hành album mang tên The Sum Of It All. Ngoài ra, Sheeran đã chia sẻ những cảm xúc đau buồn của mình trong một bộ phim tài liệu sắp ra mắt về cảm giác của anh ấy khi biết về chẩn đoán ung thư của vợ mình. Cherry Seaborn, vợ của Ed Sheeran, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư sau khi một khối u được phát hiện vào năm ngoái khi biết về lần mang thai thứ hai của cô với Sheeran.

Trong bộ phim tài liệu, Sheran và Seaborn chia sẻ cách họ trực tiếp đối mặt với "tin dữ". Theo vợ của nam nhạc sĩ cho biết “Sau khi được chẩn đoán khối u, Ed âm thầm đi xuống tầng hầm và viết bảy bài hát trong bốn giờ. Âm nhạc là một phương pháp trị liệu mà hầu hết các nghệ sĩ đều sử dụng để "làm dịu" những nỗi đau của họ. Thật trùng hợp, Sheeran đã sử dụng phương pháp này để "giải toả" nỗi buồn bất ngờ của mình. Một số người viết nhật ký và thể hiện cảm xúc qua ngòi bút, còn đối với Ed, nếu có điều gì đó thực sự căng thẳng xảy ra, anh ấy sẽ sáng tác một bài hát,” Seaborn chia sẻ.

Hơn nữa, Sheeran trở nên đáng chú ý vào năm 2011 với việc phát hành dự án "+". Dự án này đã trở thành một thành công của Hoa Kỳ đối với các nhạc sĩ có quốc tịch tại Vương quốc Anh. Đĩa đơn "The A-Team" ra mắt ở vị trí 96 trên Billboard Hot 100 nhưng cuối cùng lại leo lên vị trí thứ 16. Bài hát thành công thứ hai của Sheeran có tên "Thinking Out Loud" đã 12 lần đạt đĩa bạch kim theo Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Hoa Kỳ. Bài hát hiện đang là tâm điểm của cuộc thử nghiệm người viết quảng cáo với gia đình Marvin Gaye.

Gia đình đang nhìn thấy những điểm tương đồng được cho là giữa bài hát của Sheeran và “Let's Get It On” của Marvin Gaye. Tuần trước, Sheeran đã đứng ra trình diễn bài hát trước khán giả. Hơn nữa, Sheeran chuẩn bị phát hành một album vào thứ Sáu sắp tới có tên là “-”, được phát âm là “trừ”. Bộ phim tài liệu mới "The Sum Of It All" này đã phát hành vào thứ tư tuần này, ngày 2 tháng 5 trên Disney+./.