“EU Good Food” tiếp tục quảng bá các sản phẩm thực phẩm châu Âu cao cấp đến người tiêu dùng Việt Nam

07:18 28/03/2026
Chương trình quảng bá châu Âu “EU Good Food-Good Life” tiếp tục triển khai các hoạt động tại Việt Nam. Ngày 27/3, tại Hà Nội, chương trình tổ chức họp báo đặc biệt, đánh dấu năm thứ hai hiện diện tại thị trường Việt Nam, khẳng định cam kết quảng bá các sản phẩm thực phẩm châu Âu chất lượng cao tới người tiêu dùng trong nước.

Đầu bếp Hungazit trình diễn nấu món ăn kết hợp giữa các nguyên liệu châu Âu tươi ngon và các nguyên liệu Việt Nam. 

 

Được triển khai bởi Tổ chức các Nhà sản xuất và sử dụng Lao động trong ngành Công nghiệp Thịt (UPEMI) phối hợp cùng Hiệp hội Hợp tác xã Nông nghiệp Imathia (ASIAC) và đồng tài trợ bởi Liên minh châu Âu (EU), chiến dịch kéo dài trong ba năm từ 2024 đến 2027.

Chương trình giới thiệu một danh mục sản phẩm chọn lọc chất lượng cao, bao gồm thịt heo và thịt bò châu Âu từ Ba Lan, cùng kiwi tươi và đào đóng hộp châu Âu từ Hy Lạp, với trọng tâm là tính xác thực, an toàn thực phẩm, chất lượng và tiêu chuẩn sản xuất có trách nhiệm.

Giới thiệu thực phẩm châu Âu chất lượng cao.

 

Sự kiện họp báo quy tụ các đại diện truyền thông và khách mời trong một buổi chiều dành riêng cho việc khám phá các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm châu Âu tiêu biểu cùng những giá trị cốt lõi đi kèm.

Chương trình bao gồm các bài phát biểu chính thức từ đại diện chiến dịch, phần trình diễn nấu ăn trực tiếp do đầu bếp Hungazit thực hiện, cùng tiệc tối được thiết kế nhằm giới thiệu các sản phẩm theo Phong cách hiện đại và hấp dẫn. Thông qua hoạt động thưởng thức và trình bày, khách tham dự có cơ hội trải nghiệm những đặc tính nổi bật của các sản phẩm châu Âu được quảng bá, đồng thời hiểu rõ hơn về nguồn gốc, tiêu chuẩn sản xuất và giá trị ẩm thực của chúng.

Bà Jolanta Ciechomska - đại diện UPEMI phát biểu tại "EU Good Food - Good Life".

 

Phát biểu tại sự kiện, bà Jolanta Ciechomska, Quản lý hệ thống QAFP và đại diện UPEMI, nhấn mạnh ý nghĩa rộng hơn của chương trình: “Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường quan hệ thương mại với Việt Nam, đồng thời mở ra những cơ hội mới cho các nhà sản xuất châu Âu tại một thị trường năng động và đầy tiềm năng”.

Cùng lúc đó, ông Gougoulias Konstantinos, đại diện ASIAC, cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của những phát triển gần đây trong lĩnh vực xuất khẩu: “Việc thị trường Việt Nam mở cửa cho kiwi châu Âu từ Hy Lạp là một cột mốc quan trọng, tạo ra những cơ hội xuất khẩu mới và mang các sản phẩm trái cây chất lượng cao của châu Âu đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam”.

Ông Gougoulias Konstantinos, đại diện ASIAC, giới thiệu kiwi châu Âu từ Hy Lạp đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam.

 

Sự kiện tại Hà Nội góp phần nâng cao nhận thức về các sản phẩm thực phẩm châu Âu tại Việt Nam thông qua việc làm nổi bật giá trị dinh dưỡng, độ tin cậy và các tiêu chuẩn cao trong sản xuất nông nghiệp châu Âu.

Thông qua trải nghiệm trực tiếp sản phẩm, các bài trình bày chuyên sâu và hoạt động truyền thông, chương trình “EU Good Food-Good Life” trong năm thứ hai tại Việt Nam tiếp tục xây dựng hình ảnh và nhận diện cho các sản phẩm thực phẩm châu Âu cao cấp, đồng thời truyền tải những giá trị làm nên sự khác biệt của chúng, từ nguồn gốc đáng tin cậy, sản xuất có trách nhiệm đến hương vị vượt trội, tính linh hoạt, tính bền vững, bảo vệ môi trường và phúc lợi động vật.

