Gần 30 tỉnh thành công bố học phí năm học 2024 - 2025

Tính đến hiện tại có khoảng gần 30 tỉnh, thành phố công bố học phí năm học 2024 - 2025.

Dưới đây là danh sách các tính thành công bố học phí năm học 2024-2025:

TT Địa phương Mầm non

(đồng/tháng) THCS

(đồng/tháng) THPT

(đồng/tháng) 1 An Giang 15.000-180.000 20.000-60.000 20.000-75.000 2 Bà Rịa-Vũng Tàu 30.000-120.000 45.000-60.000 60.000-90.000 3 Bắc Giang 100.000-340.000 60.000-340.000 110.000-340.000 4 Bắc Kạn 23.000-72.000 19.000-65.000 22.000-67.000 5 Bình Thuận 6 Cà Mau 33.000-89.000 33.000-89.000 46.000-77.000 7 Đà Nẵng Miễn học phí Miễn học phí Miễn học phí 8 Đắk Nông 8.000-30.000 10.000-35.000 25.000-45.000 9 Gia Lai 11.000-50.000 9.000-37.000 15.000-50.000 10 Hà Giang 25.000-220.000 15.000-105.000 20.000-155.000 11 Hải Phòng Miễn học phí Miễn học phí Miễn học phí 12 Hòa Bình 33.000-59.000 34.000-55.000 38.000-59.000 13 Khánh Hòa 30.000-140.000 25.000-60.000 30.000-70.000 14 Kiên Giang 30.000-195.000 25.000-120.000 30.000-155.000 15 Kon Tum 25.000-52.000 19.000-40.000 25.000-52.000 16 Lâm Đồng 23.000-112.000 23.000-67.000 28.000-78.000 17 Lào Cai 10.000-125 10.000-125 10.000-125 18 Long An Giảm 50% Miễn học phí Miễn học phí 19 Quảng Nam 20.000-105.000 15.000-60.000 20.000-105.000 20 Quảng Ngãi 25.000-140.000 20.000-60.000 25.000-70.000 21 Quảng Trị 33.000-165.000 24.000-120.00 33.000-150.000 22 Sơn La 7.000-38.000 8.000-52.000 8.000-52.000 23 Thái Bình 80.000-125.000 35.000-70.000 50.000-85.000 24 Thừa Thiên-Huế 13.000-166.000 9.000-86.000 14.000-90.000 25 Trà Vinh 32.000-64.000 32.000-64.000 32.000-64.000 26 Vĩnh Long 45.000-90.000 30.000-60.000 45.000-90.000 27 Vĩnh Phúc 30.000-160.000 30.000-80.000 60.000-180.000

Năm học 2024 - 2025, Đà Nẵng thông báo hỗ trợ toàn bộ học phí từ mầm non đến hết lớp 12, Long An giảm 50% với trẻ mầm non dưới 5 tuổi, miễn học phí THCS, Bà Rịa-Vũng Tàu hỗ trợ 100% học phí với cấp THCS, hỗ trợ một phần với trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi, học sinh THPT và Giáo dục thường xuyên. Các mức được công bố là cơ sở để địa phương chi ngân sách, thực hiện việc miễn, giảm.

Theo lộ trình của Chính phủ, từ năm học 2025-2026, học sinh THCS trong cả nước sẽ được miễn học phí.

Khánh Sơn