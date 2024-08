Gặp gỡ truyền thông không xin phép, công ty quản lý Nam Thư bị phạt

Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM xử phạt Công ty TNHH Nam Thư Entertainment về hành vi tổ chức họp báo nhưng không thông báo.

Chiều 9/8, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết, đơn vị đã mời Công ty TNHH Nam Thư Entertainment làm việc về tổ chức “Gặp gỡ truyền thông” vào ngày 5/8.

Qua buổi làm việc, Sở này đã thông tin về những quy định liên quan việc tổ chức họp báo. Sở xác định theo nội dung, hình thức thực hiện của cuộc “Gặp gỡ truyền thông” mà công ty này tổ chức là tổ chức họp báo nhưng không thông báo trước bằng văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Nam Thư Entertainment về hành vi tổ chức họp báo nhưng không thông báo.

"Sở Thông tin và Truyền thông đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Nam Thư Entertainment về hành vi tổ chức họp báo nhưng không thông báo trước bằng văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật. Mức tiền xử phạt hành chính là 2 triệu đồng".

Như Báo điện tử VTC News đưa tin, chiều 5/8, diễn viên Nam Thư và công ty quản lý (Công ty TNHH Nam Thư Entertainment) đã tổ chức "Gặp gỡ truyền thông". Tại đây, nữ diễn viên và công ty quản lý đã có những phản hồi liên quan đến những ồn ào tiêu cực trong thời gian qua. Nữ nghệ sĩ khẳng định bản thân không xen vào mối quan hệ tình cảm của tài khoản "Zyy Doo".

"Đối với tài khoản mạng Xã hội có tên "Zyy Doo", tôi - Nam Thư khẳng định chưa từng quen biết, chưa từng gặp mặt, chưa từng nói chuyện. Tôi và anh Trần Đình Luân là mối quan hệ bạn bè hơn 3 năm nay.

Tôi thường xuyên tới homestay của anh Luân để lưu trú cùng với người Yêu, gia đình, bạn bè, công ty, học trò, đồng nghiệp. Và tôi khẳng định tới thời điểm hiện tại, tôi và anh Luân không có mối quan hệ trên mức tình cảm yêu đương. Chúng tôi chỉ là bạn bè", Nam Thư nói.

Nữ diễn viên cho biết, bản thân không liên quan đến 2 tài khoản giống Zalo có tên "Eres El Amor De Mi Vi" và "Notsalglam", đồng thời nói chủ tài khoản này đã nhắn tin, thừa nhận dựng chuyện để lôi kéo cộng đồng mạng, đề nghị cô chuyển 500 triệu đồng.

Theo diễn viên Nam Thư, vụ việc vừa qua ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của cô lẫn công ty. Cụ thể, các hợp đồng truyền thông, quảng cáo, các buổi ghi hình gameshow đã bị hủy, các dự án truyền hình, diễn xuất cũng đã bị cắt.

Tổng giá trị thiệt hại từ các hợp đồng truyền thông, quảng cáo bị cắt, hủy đã lên đến hàng tỉ đồng. Nữ diễn viên cho biết nặng nề nhất là danh dự và uy tín…

Cũng tại buổi gặp gỡ truyền thông, Nam Thư và công ty quản lý đã đưa ra những bằng chứng để chứng minh bản thân đang bị vu khống. Ngoài ra, công ty chủ quản của nữ nghệ sĩ cũng khẳng định không có clip hoặc hình ảnh nhạy cảm nào về việc Nam Thư sử dụng chất kích thích như thông tin lan truyền.

"Hiện nay đại diện công ty quản lý đã ủy quyền luật sư tiến hành tố cáo những hành vi vi phạm của tài khoản "Zyy Doo" cũng như các cá nhân, đơn vị khác có liên quan.

Chúng tôi cũng nộp đơn lên Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng (nơi ở của tài khoản "Zyy Doo"), Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu đang tiếp nhận xử lý", đại diện công ty quản lý Nam Thư cho biết thêm.