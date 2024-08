Giá cà phê hôm nay 27/8/2024: Tăng cao nhất trong 15 năm qua

Hôm nay, ngày 27/8/2024, giá cà phê trong nước dao động từ 119,200 - 120,200 đồng/kg, tăng nhẹ 200 - 400 đồng so với hôm qua. Đặc biệt, giá cà phê Robusta đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 15 năm, tạo nên một dấu ấn đáng chú ý trên thị trường cà phê toàn cầu.

Cập nhật giá cà phê trong nước:

Lâm Đồng: Tại các huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, giá cà phê được thu mua ở mức 119,200 đồng/kg.

Tại các huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, giá cà phê được thu mua ở mức 119,200 đồng/kg. Đắk Lắk: Giá cà phê tại huyện Cư M'gar là 120,000 đồng/kg; tại các huyện Ea H'leo và Buôn Hồ, giá thu mua là 119,900 đồng/kg.

Giá cà phê tại huyện Cư M'gar là 120,000 đồng/kg; tại các huyện Ea H'leo và Buôn Hồ, giá thu mua là 119,900 đồng/kg. Đắk Nông: Giá cà phê tại Gia Nghĩa là 120,200 đồng/kg và tại Đắk R'lấp là 120,100 đồng/kg.

Giá cà phê tại Gia Nghĩa là 120,200 đồng/kg và tại Đắk R'lấp là 120,100 đồng/kg. Gia Lai: Giá cà phê tại Chư Prông là 120,000 đồng/kg; tại Pleiku và La Grai là 119,900 đồng/kg.

Giá cà phê tại Chư Prông là 120,000 đồng/kg; tại Pleiku và La Grai là 119,900 đồng/kg. Kon Tum: Giá thu mua cà phê ở mức 120,000 đồng/kg.

Thị trường cà phê trong nước hôm nay tăng nhẹ từ 200 - 400 đồng so với cùng thời điểm ngày hôm qua, đánh dấu sự hồi phục và tăng trưởng sau giai đoạn trầm lắng.

Nguyên nhân và dự báo thị trường:

Theo báo cáo thị trường, giá cà phê nhân, đặc biệt là loại Robusta, đã tăng lên mức cao nhất trong 15 năm. Nguyên nhân chính đến từ sự chậm trễ trong xuất khẩu cà phê từ Việt Nam, khiến nguồn cung giảm và giá cả tăng mạnh. Dự kiến trong năm 2024, xuất khẩu cà phê của Việt Nam có thể đạt kỷ lục 5 tỷ USD, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Thị trường cà phê quốc tế:

Giá cà phê Robusta tại London: Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá giao tháng 9/2024 tăng 225 USD/tấn lên mức 5,128 USD/tấn. Giá giao tháng 11/2024 tăng 141 USD/tấn, lên mức 4,715 USD/tấn.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá giao tháng 9/2024 tăng 225 USD/tấn lên mức 5,128 USD/tấn. Giá giao tháng 11/2024 tăng 141 USD/tấn, lên mức 4,715 USD/tấn. Giá cà phê Arabica: Giá giao tháng 9/2024 tăng 0,65 cent/lb lên mức 247,90 cent/lb; giá giao tháng 12/2024 tăng 0,55 cent/lb, đạt mức 245,35 cent/lb.

Trong nửa đầu tháng 8/2024, Việt Nam đã xuất khẩu nông sản với tổng giá trị đạt 1,09 tỷ USD, tăng 40,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù lượng cà phê xuất khẩu giảm 7,5% xuống còn 36.903 tấn, nhưng giá trị xuất khẩu lại tăng 67,4%, đạt 195 triệu USD. Giá xuất khẩu bình quân của cà phê trong 15 ngày đầu tháng 8 là 5.293 USD/tấn, cao hơn 342 USD/tấn so với tháng 7/2024, tăng 6,9%, và cao hơn 2.369 USD/tấn so với cùng kỳ năm 2023, tăng 81%.

Nhìn chung, giá cà phê hiện tại phản ánh sự biến động của thị trường quốc tế và sự chậm trễ trong nguồn cung, tạo nên sự tăng trưởng mạnh mẽ và đạt mức cao nhất trong vòng 15 năm qua.