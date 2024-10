Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai (Chư Prông) là 116.200 đồng/kg, giảm 4.500 đồng/kg so với ngày hôm qua, ở Pleiku và Ia Grai cùng giá 116.100 đồng/kg. Tại tỉnh Kon Tum, cà phê giao dịch ở mức 116.200 đồng/kg, giảm 4.500 đồng/kg so với ngày hôm qua. Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá 116.300 đồng/kg, giảm 4.500 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà được thu mua với giá 116.300 đồng/kg, giảm 4.500 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Giá cà phê hôm nay (4-10): Lao dốc. Ảnh minh họa/internet

Tại tỉnh Đắk Lắk, cà phê ở huyện Cư M'gar được thu mua ở mức 117.200 đồng/kg, giảm 4.500 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua ở mức 117.100 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay đã giảm mạnh cả ở trong nước và thị trường quốc tế, chịu tác động từ hai yếu tố chính: Thứ nhất, đồng USD tăng giá khiến giá cà phê trở nên đắt hơn đối với những người mua bằng đồng tiền khác, dẫn đến nhu cầu giảm sút và giá cả đi xuống. Thứ hai, Liên minh châu Âu (EU) hoãn áp dụng luật chống phá rừng, khiến nguồn cung cà phê dự kiến tăng lên, gây áp lực giảm giá.

Tuy nhiên, giá cà phê vẫn đang ở mức cao. Trên thị trường thế giới, mặc dù giảm trong hai phiên gần đây, giá cà phê tại London vẫn cao hơn so với đầu năm và các năm trước. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta trên sàn London giao dịch ở mức 4.423 - 4.921 USD/tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 11-2024 là 4.921 USD/tấn, giảm 190 USD/tấn; kỳ hạn giao hàng tháng 1-2025 là 4.720 USD/tấn, giảm 142 USD/tấn; kỳ hạn giao hàng tháng 3-2025 là 4.548 USD/tấn, giảm 103 USD/tấn và kỳ hạn giao hàng tháng 5-2025 là 4.423 USD/tấn, giảm 88 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York cùng thời điểm giảm từ 4,25 đến 4,45 cent/lb. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 12-2024 là 252,05 cent/lb, giảm 1,73%; kỳ giao hàng tháng 3-2025 là 250,5 cent/lb, giảm 1,67%; kỳ giao hàng tháng 5-2025 là 248,55 cent/lb, giảm 1,68% và kỳ giao hàng tháng 7-2025 là 246,05 cent/lb, giảm 1,72%.

THẾ TRUYỀN