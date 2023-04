Gia thế “không phải dạng vừa” của cô dâu 100 tỷ hồi môn ở An Giang

Mới đây, đám cưới của cặp đôi Tuyết Nhi - Samuel Lam đã gây sốt mạng xã hội với màn trao của hồi môn cực khủng. Được biết, gia thế của cô dâu "không phải dạng vừa".

Theo Thể thao & Văn hóa, cô dâu Tuyết Nhi sinh ra tại Long Xuyên, An Giang, trước đây từng du học University of Houston (Texas, Mỹ). Còn chú rể Samuel Kin Lam sinh ra tại New York, là người Mỹ gốc Hoa. Anh tốt nghiệp đại học Harvard, hiện đang làm Co-founder kiêm kỹ sư cho website lập trình tại Mỹ.

Tuyết Nhi và Samuel Lam có 5 năm hẹn hò trước khi tiến đến hôn nhân. Năm 2017, trong một lần Sam được bạn mời về Boston chơi, anh đã gặp Nhi 2 lần. Khi bạn thân Sam tới bắt chuyện với Nhi, anh khá ngại ngùng rồi xin số điện thoại để tiện liên lạc.

Khoảnh khắc xin số của người đẹp, Sam cực kỳ lúng túng, thậm chí còn sợ Nhi sẽ đưa số điện thoại giả. Để cẩn thận hơn, anh mạnh dạn hỏi các kênh thông tin khác như Instagram, Facebook. Sau ngày hôm đó, cặp đôi bắt chuyện, đi ăn trưa rồi dần thân thiết.

Cuối năm 2018, Sam đã chuẩn bị một chiếc nhẫn rồi tỏ tình Nhi trước màn pháo hoa rực rỡ. Tình yêu của họ được gia đình 2 bên ủng hộ.

Trước khi làm đám cưới, Tuyết Nhi từng có thời gian sống cùng gia đình bạn trai tại New York, Mỹ. Cặp đôi có màn cầu hôn lãng mạn tại bãi biển Hawaii và kết thúc bằng một hôn lễ ngọt ngào với 3 concept khác nhau: Đám cưới tại "khu vườn của ba mẹ", đám cưới ở An Giang đậm chất miền quê và đám cưới tại New York.

Đặc biệt, khi lên xe hoa Tuyết Nhi đã được bố mẹ tặng quà hồi môn gồm: 23 tỷ đồng tiền mặt, căn nhà tại Long Xuyên, An Giang giá 70 tỷ đồng, nhiều vòng kim cương… Đồng thời, nhà trai cũng chẳng kém cạnh khi tặng 2 vợ chồng: vòng tay kim cương 1,5 tỷ đồng, vòng cổ kim cương 1,6 tỷ đồng, séc 5 tỷ đồng…,

Trong lễ cưới, cha của cô dâu cùng người thân còn tặng 2 xe cứu thương trị giá hơn 2 tỷ đồng cho Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo của huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang và Bệnh viện Sản nhi An Giang, với mong muốn chia sẻ đến xã hội trong ngày vui của con gái.

Ngoài ra, cũng trong dịp này, nhà gái còn trao tặng 4 căn nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo ở Tp.Long Xuyên và các huyện: Thoại Sơn, Phú Tân, Châu Phú (mỗi căn trị giá 70 triệu đồng); hỗ trợ 120 triệu đồng 2 ca phẫu thuật tim cho bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang.

Bên cạnh hồi môn khủng được trao trọng đám cưới thì anh trai cô dâu cũng tặng em gái một chiếc xe G63 tại New York. Nhà trai cũng trao cho cô dâu một căn nhà trị giá 2 triệu USD ở New York.

Để có món quà khủng tặng con như vậy nhiều người đồn đoán gia thế của cô dâu, chú rể cũng "không phải dạng vừa". Trong khi cả gia đình chú rể định cư ở Mỹ từ lâu thì bố của cô dâu cũng là doanh nhân, giám đốc thành đạt tại thành phố Long Xuyên, An Giang. Ông sở hữu chuỗi cửa hàng xe gắn máy tại Long Xuyên cũng như những huyện lân cận.

Đám cưới của Tuyết Nhi được tổ chức cuối vào cuối năm 2022 ngay tại khu vườn của bố mẹ cô. Tuyết Nhi rất bất ngờ khi hình ảnh về đám cưới của mình vừa được xuất hiện trên một tờ báo Mỹ, sau đó lại được đông đảo dân mạng Việt biết đến.

"Sáng nay, khi thức dậy, mình thấy rất nhiều người hỏi thăm dù đám cưới đã diễn ra được một thời gian. Mình thấy niềm vui như được nhân đôi", Tuyết Nhi chia sẻ về thời điểm đám cưới của cô được chia sẻ rộng rãi.

Vợ chồng cô cũng vui mừng và xúc động trước những món quà cưới giá trị nhận được từ hai bên gia đình. "Chính vì của hồi môn và quà cưới "khủng" nên mình cảm thấy trách nhiệm càng nặng nề hơn, rằng phải sử dụng chúng ra sao cho xứng đáng với tình cảm, tình yêu thương của hai bên bố mẹ", Tuyết Nhi chia sẻ.

Được biết trước đó, từng có rất nhiều đám cưới khác khiến dân tình "xuýt xoa" vì cha mẹ hai bên trao cho cô dâu chú rể quà cưới khủng. Ngoài tiền bạc, vàng, kim cương, họ còn tặng con xe sang, sổ đỏ hay cổ phần công ty. Tính "sương sương", số tiền cho con cũng lên tới hàng chục thậm chí cả trăm tỷ đồng. Bố mẹ vốn yêu thương con cái hết mực nên họ mong rằng, món quà do mình chuẩn bị sẽ giúp vợ chồng mới cưới có tương lai tươi đẹp, đầm ấm hơn.

Minh Hoa (t/h)