Giá tiêu hôm nay 16/8/2024: Giảm đồng loạt, khó có đợt tăng giá sốc trở lại

Cập nhật giá tiêu hôm nay ngày 16/8/2024, giá tiêu Đắk Lắk, Gia Lai, giá tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay tăng hay giảm; giá tiêu mới nhất ngày 16/8 thế nào?

Giá tiêu hôm nay ngày 16/8/2024, tại khu vực Đông Nam Bộ giảm 1.000 đồng/kg ở một vài địa phương so với ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 138.000 -139.000 đồng/kg, giá mua cao nhất tại các tỉnh Đắk Lăk, Đắk Nông là 139.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 139.000 đồng/kg giảm nhẹ 1.000 đồng so với ngày hôm qua. Giá tiêu Chư Sê (Gia Lai) thu mua ở mức 139.000 đồng/kg giảm 1.000 đồng so với ngày hôm qua. Giá tiêu Đắk Nông hôm nay ghi nhận ở mức 139.000 đồng/kg giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Cụ thể, tại Bà Rịa – Vũng Tàu hiện ở mức 138.500 đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg so với ngày hôm qua; tại Bình Phước giá tiêu hôm nay ở mức 138.000 đồng/kg giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Như vậy, giá tiêu hôm nay 16/8, giảm nhẹ 1.000 đồng/kg tại một số địa phương ở vùng trồng trọng điểm, ghi nhận mức giá cao nhất 139.000 đồng, dao động ở vùng giá 138.000 – 139.000 đồng/kg.

Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) dự báo xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam năm nay sẽ đạt trên 1 tỷ USD, đưa hồ tiêu trở lại nhóm ngành hàng tỷ đô.

Theo VPSA, đến ngày 30/7, Việt Nam đã xuất khẩu được 164.357 tấn hồ tiêu các loại; trong đó tiêu đen đạt 145.330 tấn, tiêu trắng đạt 19.027 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 764,2 triệu USD. Với kết quả đạt được thì với 5 tháng nữa, hồ tiêu hoàn toàn có thể trở lại con đường tỷ đô.

So với cùng kỳ năm 2023 lượng xuất khẩu hồ giảm 2,2%, tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu lại tăng đến 40,8%. Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen 7 tháng đạt 4.568 USD/tấn, tiêu trắng đạt 6.195 USD/tấn, tăng lần lượt 32,7% và 25% USD so với cùng kỳ năm ngoái.

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất. Tiếp theo là các thị trường Đức tăng 97,3%; UAE tăng 39,2%; Ấn Độ tăng 39,7%; Trung Quốc xếp ở vị trí thứ 4 nhưng so cùng kỳ giảm 84,6%.

Giá tiêu thế giới hôm nay

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), kết thúc phiên giao dịch gần nhất, IPC niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia đạt 7.426USD/tấn, tăng 0.03 %, giá tiêu trắng Muntok đạt 8.744USD/tấn, tăng 0.03 %.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil giữ ở mức 6.175 USD/tấn. Giá tiêu đen ASTA của Malaysia duy trì ổn định ở mức 8.500 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA của nước này đạt 10.400 USD/tấn.

Giá tiêu đen Việt Nam duy trì ở mốc cao giao dịch ở 5.800 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l mức 6.200 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 8.500 USD/tấn...

Theo nhận định của giới chuyên gia, dấu hiệu thiếu hụt nguồn cung so với nhu cầu sẽ tiếp tục được ghi nhận trên thị trường hồ tiêu trong thời gian tới. Bên cạnh đó, chi phí vận chuyển hàng hóa tăng nhanh và tắc nghẽn cảng ở châu Á cũng tác động đến giá cả ở các thị trường nhập khẩu, và có thể gây ra sự chậm trễ vận chuyển, khiến giá tăng trong trung và dài hạn.

VPSA nhận định, sản lượng vụ tới có thể tương đương hoặc tăng nhẹ so với năm 2024. Lượng hàng tồn trong dân không còn nhiều, tình trạng sâu bệnh hại vẫn còn nhưng không đáng kể, người dân xử lý được một số bệnh phổ biến như: vàng lá, chết chậm, bọ xít lưới, đốm tảo, tuyến trùng.

Ông Lê Đức Huy, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV XNK 2/9 Đắk Lắk – Simexco cho rằng lượng hàng tồn kho của Việt Nam còn khoảng 30% tương đương 50.000 - 55.000 tấn.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) nhận định, ngành hạt tiêu Việt Nam sẽ được hưởng về giá trong thời gian tới do nguồn cung khan hiếm. Điều này cũng có thể mở ra cơ hội để Việt Nam gia tăng thị phần, củng cố vị thế hơn nữa tại các thị trường trọng điểm như Mỹ, Trung Quốc và châu Âu.

Mặc dù vậy, ông Huy cho rằng trong nửa đầu năm nay, các thị trường mua hàng truyền thống của Việt Nam đã nhập khẩu lượng lớn tiêu. Điều này đồng nghĩa rằng họ cũng không vội mua thêm hàng và đang đợi.

Do đó, vị này cho rằng mặc dù tình trạng thiếu hụt nguồn cung vẫn tiếp diễn, nhưng giá tiêu sẽ khó có đợt tăng mạnh như hồi đầu năm.

“Khả năng giá tiêu sẽ vẫn nằm ở mức này trong thời gian tới. Nông dân vẫn kỳ vọng giá sẽ tăng sốc trở lại nhưng theo cá nhân tôi thì điều này rất khó”, ông Huy cho biết.

Ở trong nước, giá tiêu đã đạt đỉnh 8 năm hồi tháng 6/2024 ở mức 180.000 đồng/kg, và đến thời điểm hiện tại thị trường về quanh mốc 140.000 đồng/kg. Thu hoạch vụ mới dự kiến sau Tết Nguyên đán (tháng 2/2025) với sản lượng tăng nhẹ so với con số 170.000 tấn của vụ trước, lượng tồn kho của Việt Nam còn khoảng 30% tương đương với 50.000 - 55.000 tấn.

*Thông tin mang tính tham khảo. Giá có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm, từng địa phương