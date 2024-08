Giá vàng chiều nay (13-8): Đồng loạt tăng sốc

Giá vàng hôm nay (13-8) đồng loạt tăng sốc đối với vàng miếng và vàng nhẫn ở tất cả các thương hiệu. Mức tăng cao nhất là 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều đối với vàng miếng.

Giá vàng hôm nay (13-8): Tăng mạnh 1,5 triệu đồng/lượng. Ảnh minh họa: suckhoedoisong.vn

Theo ghi nhận vào chiều nay (13-8), giá vàng trên thị trường trong nước được niêm yết cụ thể như sau:

Vàng SJC tại Hà Nội và vàng SJC tại Đà Nẵng: 78 triệu đồng/lượng mua vào, 80 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so giá hôm qua).

Vàng SJC Phú Quý: 78 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 1,4 triệu đồng/lượng so giá hôm qua), 80 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 1,5 triệu đồng/lượng so giá hôm qua).

Vàng DOJI tại Hà Nội và vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh: 78 triệu đồng/lượng mua vào, 80 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 1,5 triệu đồng/lượng so giá hôm qua ở cả 2 chiều).

Giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 78 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 1,4 triệu đồng/lượng so giá hôm qua), 80 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 1,5 triệu đồng/lượng so giá hôm qua). Vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp giao dịch ở mức 76,68 triệu đồng/lượng mua vào, 77,88 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 30.000 đồng/lượng so với sáng nay ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn PNJ tại TP Hồ Chí Minh và vàng PNJ tại Hà Nội: 76,6 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 300.000 đồng/lượng so giá hôm qua), 77,9 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 310.000 đồng/lượng so với giá hôm qua).

Như vậy, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước hôm nay (13-8) đồng loạt tăng ở tất cả các thương hiệu vàng. Vàng miếng tăng vọt với mức tăng cao nhất là 1,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới chiều nay 13-8 đứng ở mức 2.462,1 USD/ounce, giảm 11,8 USD/ounce so với phiên giao dịch buổi sáng. Giá vàng tương lai đứng ở mức 2.500,8 USD/ounce, giảm 8,3 USD/ounce so với phiên giao dịch buổi sáng. Như vậy, so với phiên giao dịch sáng nay, vàng thế giới giảm.

Nhận định về Xu hướng giá vàng, một số chuyên gia cho rằng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tiến hành nới lỏng chính sách tiền tệ tại cuộc họp tới đây cũng hỗ trợ cho diễn biến tăng giá của kim loại quý này. Theo công cụ theo dõi lãi suất FedWatch của CME group, thị trường đang định giá 49% khả năng FED sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9 tới.

Thị trường vàng lên xuống rất nhanh hiện nay khiến các nhà giao dịch khó có thể lựa chọn được hướng đi trong ngắn hạn nhưng các chuyên gia vẫn kỳ vọng rằng, vàng sẽ tăng giá vào cuối năm.