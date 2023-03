Giải mã cơn sốt mang tên "Taxi Driver 2" của điện ảnh xứ Hàn

Bộ phim "Taxi Driver 2" (Ẩn danh 2) liên tục tăng tỉ suất bạn xem đài và gần cán mốc 20%, trở thành tác phẩm truyền hình đặc sắc của Hàn Quốc trong giai đoạn đầu năm 2023.

Taxi Driver dựa trên truyện tranh mạng Mobeomtaxi (The Deluxe Taxi) do Carlos sáng tác và Lee Jae Jin minh họa. Mùa 2 tác phẩm do Lee Dan làm đạo diễn. Phim quy tụ dàn diễn viên trẻ nổi tiếng của Hàn Quốc như Lee Je Hoon, Kim Eui Sung, Pyo Ye Jin, Jang Hyuk Jin, Bae Yoo Ram…

"Taxi Driver 2" lên sóng từ tháng 2/2023 và nhanh chóng tạo cơn sốt tại Hàn Quốc và các quốc gia châu Á (Ảnh: SBS).

Tiếp nối thành công của mùa một, mùa 2 của Taxi Driver gây chú ý ngay từ những ngày đầu lên sóng. Mạch phim nhanh, dồn dập cùng nhiều tình tiết bất ngờ khiến khán giả không thể rời mắt.

Taxi Driver 2 tiếp tục đưa khán giả đến hành trình phá án hấp dẫn của nhóm Taxi cầu vồng. Phát sóng từ giữa tháng 2/2023, phim nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả Hàn Quốc lẫn quốc tế.

Taxi Driver 2 mở đầu bằng cảnh nam chính Kim Do Ki (Lee Je Hoon đóng) xử lý các tên tội phạm điều hành phòng chat sex gây chấn động dư luận. Chi tiết này khiến khán giả liên tưởng tới scandal "Phòng chat thứ N" gây chấn động Hàn Quốc năm 2020 - 2021.

"Taxi Driver 2" vượt qua tỉ suất xem đài phần một và hứa hẹn cán mốc 20% khi kết thúc (Ảnh: SBS).

Taxi Driver 2 gói gọn mỗi vụ án trong 2 tập. Biên kịch đưa những câu chuyện bi kịch có thật ngoài đời vào trong phim và mang đến cái kết bất ngờ cho khán giả. Phim mang thông điệp ý nghĩa khi cái xấu phải đền tội, đồng thời khéo léo đề cập tới những khe hở của pháp luật, tạo điều kiện cho tội ác phát triển.

Trong 2 tập đầu, bối cảnh phim được thực hiện tại Việt Nam. Theo yêu cầu của một ông bố muốn tìm con mất tích, nhân vật Kim Do Ki đến Việt Nam, giả làm nạn nhân để xâm nhập vào một đường dây tội phạm buôn người. Ê kíp thực hiện cảnh quay tại nhiều địa điểm nổi tiếng của Việt Nam như nhà thờ Đức Bà (TPHCM), cầu Rồng (Đà Nẵng), vịnh Hạ Long thu hút sự quan tâm của khán giả Việt.

Là một bộ phim hành động có tiết tấu nhanh, bất ngờ nhưng Taxi Driver 2 vẫn đan cài những câu thoại hài hước hay các chi tiết hài để tạo cảm giác nhẹ nhàng, thú vị cho phim.

Tỉ suất bạn xem đài của tập 10 Taxi Driver 2 đạt 17,7%. Đây là mức tỷ suất người xem cao nhất của bộ phim kể từ khi phát sóng đến nay, đồng thời phá vỡ kỷ lục của mùa một. Truyền thông Hàn nhận định Taxi Driver 2 có thể sẽ cán mốc tỷ suất bạn xem đài 20% trước khi kết thúc.

Bên cạnh nội dung hấp dẫn và mạch phim dồn dập, Taxi Driver 2 còn quy tụ dàn diễn viên có khả năng diễn xuất tốt, giúp các nhân vật trở nên sống động trên màn ảnh nhỏ.

Trong đó, nam chính Lee Je Hoon thực sự tỏa sáng khi hóa thân vào nhân vật Kim Do Ki. Anh thể hiện tốt một nhân vật dũng cảm, thông minh, đầy kiên định, ánh mắt tóe lửa khi giao đấu với bọn xấu.

Sự biến hóa trong diễn xuất của Lee Je Hoon được giới chuyên môn và khán giả công nhận. Có lúc anh trở thành chàng sinh viên thông minh, lúc lại là người nông dân ngờ nghệch, đánh lừa người khác bằng biểu cảm hài hước.

Diễn xuất biến hóa đa dạng của nam chính Lee Je Hoon mang đến thành công và ấn tượng cho "Taxi Driver 2" (Ảnh: SBS).

Nhân vật On Ha Joon phản diện (Shin Jae Ha đóng) cũng là nhân tố thú vị cho "Taxi Driver 2" (Ảnh: SBS).

Dàn nhân vật phụ gồm Jang Sung Chul (Kim Eui Sung), Ahn Go Eun (Pyo Ye Jin), Choi Kyung Koo (Jang Hyuk Jin), Park Jin Eon (Bae Yoo Ram) cũng được xây dựng tốt. Các diễn viên đều tận dụng được đất diễn để hoàn thành tốt vai trò của mình.

Ngoài ra, nam diễn viên Shin Jae Ha gây ấn tượng khi vào vai On Ha Joon bí ẩn, đây là nhân vật mới của mùa 2 Taxi Driver. On Ha Joon đứng đầu một tổ chức nguy hiểm, lợi dụng vẻ ngoài thân thiện để tiếp cận hãng Taxi cầu vồng. Anh chính là đối trọng với nhân vật chính Kim Do Ki (Lee Je Hoon đóng).