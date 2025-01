Không khí lạnh tiếp tục tác động, dự báo nhiệt độ hôm nay

Cơ quan khí tượng dự báo do tác động của không khí lạnh, miền Bắc tiếp tục rét đậm từ ngày 12 - 13.1.

Dự báo không khí lạnh gây rét đậm ở Hà Nội hôm nay 12.1. Ảnh: Tô Thế

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 12.1, không khí lạnh tiếp tục tác động miền Bắc và miền Trung.

Ngày 12.1 - ngày 13.1, khu vực Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa - Nghệ An trời rét đậm, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi trời rét.

Vùng núi cao có khả năng xảy ra rét hại, băng giá và sương muối. Trời rét đậm, rét hại, băng giá và sương muối có khả năng ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi.

Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa - Nghệ An có nhiệt độ thấp nhất phổ biến 9 - 12 độ C, vùng núi Bắc Bộ 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Nhiệt độ trung bình 13 - 15 độ C; vùng núi và trung du Bắc Bộ 12 - 14 độ C, có nơi dưới 12 độ C.

Hà Tĩnh và Quảng Bình có nhiệt độ thấp nhất khoảng 13 - 15 độ C; nhiệt độ trung bình 16 - 19 độ C.

Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có nhiệt độ thấp nhất khoảng 16 - 18 độ C; nhiệt độ trung bình 18 - 20 độ C.