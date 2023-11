Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giao thông đô thị trên địa bàn Thành phố tại Sở Giao thông Vận tải Hà Nội

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giao thông đô thị trên địa bàn Thành phố, sáng 14/11, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Giao thông Vận tải Hà Nội về nội dung trên. Cùng tham gia Đoàn giám sát có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố; Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

Quang cảnh buổi làm việc

Báo cáo với Đoàn giám sát, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Trần Hữu Bảo cho biết, thực hiện nhiệm vụ được Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố giao, Sở đã chủ động tích cực tham mưu Thành phố triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải, góp phần chung vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố.

Việc triển khai đồng bộ các đề án, nhiệm vụ, giải pháp đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp, của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giải quyết ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố. Ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của người dân đã từng bước được cải thiện. Nhiều công trình hạ tầng giao thông khung của Thành phố đã hoàn thành, đưa vào sử dụng tạo điều kiện thuận lợi kết nối các khu vực, góp phần nâng cao năng lực giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

Tỷ lệ diện tích đất dành cho giao thông so với diện tích xây dựng đô thị bình quân tăng khoảng 0,68%/năm (tăng từ 10,07% năm 2020 lên 12,13% tính đến tháng 10/2023). Công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; công tác tổ chức giao thông được thực hiện thường xuyên, đồng bộ, linh hoạt với nhiều giải pháp tích cực phát huy hiệu quả các công trình giao thông hiện có, xử lý kịp thời những bất cập trong tổ chức giao thông, phù hợp với tình hình thực tế, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông.

Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Trần Hữu Bảo báo cáo tại buổi làm việc

Công tác quản lý chất lượng công trình giao thông ngày càng được nâng cao. Công tác quản lý hè phố, lòng đường và trông giữ phương tiện trên địa bàn Thành phố dần được quản lý chặt chẽ. Mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tiếp tục được quan tâm đầu tư mở rộng, đặc biệt là vận tải hành khách khối lượng lớn, chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao; từng bước bố trí hợp lý luồng tuyến vận tải hành khách liên tỉnh, phát triển hợp lý các loại hình vận tải.

Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng năm 2019 đáp ứng được 17,03% nhu cầu đi lại của người dân; năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đáp ứng được 14,85% nhu cầu đi lại của người dân, tính đến tháng 10/2023 tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đáp ứng được 19,05% nhu cầu đi lại của người dân.

Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông được tăng cường. Từ năm 2020 đến nay đã xử lý được 36 điểm ùn tắc giao thông. Tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố hằng năm đều giảm cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương so với các năm trước, bình quân mỗi năm tai nạn giao thông giảm 170 vụ (18,65%), giảm 49 người chết (10,94%), giảm 96 người bị thương (14,44%). Việc giảm tai nạn giao thông hằng năm đạt so với chỉ tiêu đặt ra là giảm 5-10% hàng năm trên cả ba tiêu chí.

Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND Thành phố Hồ Vân Nga trao đổi tại buổi làm việc

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, đồng chí Trần Hữu Bảo cũng cho rằng, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố còn một số tồn tại, hạn chế, đặc biệt là công tác đảm bảo an trật tự toàn giao thông, giải quyết ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố. Việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông chưa đạt yêu cầu đề ra; tỷ lệ đất dành cho giao thông, tỷ lệ vận tải hành khách công cộng còn thấp; việc ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác tổ chức, quản lý, điều hành, giám sát giao thông còn chậm và thiếu đồng bộ.

Bên cạnh đó, công tác quản lý hè phố, lòng đường và trông giữ phương tiện trên địa bàn Thành phố một số nơi còn chưa kiến quyết, chặt chẽ dẫn đến tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả chưa cao. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông có lúc, có nơi còn chưa thường xuyên, chưa kiên quyết. Ùn tắc giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông hàng năm tuy giảm cả 3 tiêu chí nhưng vẫn ở mức cao.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đề nghị các sở, ngành, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội trao đổi, làm rõ thêm về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cơ chế đầu tư các bãi đỗ xe ngầm; đánh giá tính hiệu quả loại hình xe buýt nhanh BRT; tình hình cung ứng vận tải hành khách công cộng; việc đặt các biển báo đã có sự khảo sát tính phù hợp với thực tiễn chưa. Nhiều đại biểu cũng đề nghị làm rõ việc khảo sát đáp ứng nhu cầu cho đầu tư công trình giao thông; Nguyên tắc chọn dự án ưu tiên trong bối cảnh nguồn lực thì chưa đáp ứng ngay 100% dự án theo quy hoạch…

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn nhấn mạnh, những năm qua, Thành phố rất quan tâm đến đầu tư xây dựng công trình giao thông, nhưng nguồn lực chưa đáp ứng nhu cầu. Trong đó, nhiều tuyến đường vành đai chưa hoàn chỉnh, đường xuyên tâm cũng chưa thông suốt; áp lực lưu lượng phương tiện giao thông gia tăng, dân số đông, quy hoạch giao thông phát triển; nhưng sự hạn chế đầu tư trong hạ tầng giao thông ở các giai đoạn trước, nên dù có nỗ lực quan tâm đầu tư nguồn lực (65% ngân sách đầu tư công cho dự án giao thông cấp Thành phố giai đoạn 2021-2025) cũng chưa giải quyết hết khó khăn nội tại, tạo áp lực giao thông đô thị tại Thủ đô rất lớn.

Vì thế, đồng chí Dương Đức Tuấn đề xuất với HĐND Thành phố, thời gian tới quan tâm bố trí vốn cho đầu tư công để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông với tỷ trọng cao nhất; đầu tư Dự án tổng thể cho đường sắt đô thị; phát triển mạnh giao thông tĩnh. Về công tác tổ chức giao thông, đồng chí Dương Đức Tuấn khẳng định, UBND Thành phố sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức giao thông căn cơ hơn, kết hợp triển khai đa phương thức bao gồm các lực lượng từ Thành phố đến các địa phương, qua đó xử lý các “điểm đen” về giao thông.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận, thời gian qua, Thành phố đã quan tâm, bố trí nguồn lực cho giao thông, nên các tuyến giao thông trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4, Vành đai 2, đường sắt Cát Linh-Hà Đông đã có kết quả, trong đó có sự cố gắng của ngành Giao thông Vận tải Thành phố.

Đồng tình với những ý kiến trao đổi của các đại biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu Sở Giao thông Vận tải cần đánh giá kỹ tồn tại, hạn chế của ngành, từ đó đưa ra biện pháp, phương hướng trong thời gian tới. Trong đó, trọng tâm là tập trung rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ, lĩnh vực được phân cấp, đưa ra các giải pháp, tầm nhìn dài hạn; Đồng thời, đề xuất những giải pháp đồng bộ từ quy hoạch, di dời cơ sở ô nhiễm ra khỏi nội đô, phương án tổ chức giao thông trong nội đô,…

Trong công tác quản lý, điều hành, ứng dụng khoa học công nghệ, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu Sở Giao thông Vận tải tập trung vào một số dự án, công trình trọng điểm như đường sắt đô thị, các tuyến giao thông trọng điểm, đèn tín hiệu giao thông,… Cùng với đó, cần tăng cường tuyên truyền sâu rộng việc chấp hành pháp luật về giao thông, tạo kỷ cương trong quản lý lĩnh vực này. Tập trung thực hiện các chương trình mục tiêu; tăng cường quản lý lòng đường, vỉa hè; tháo gỡ khó khăn trong triển khai bãi đỗ xe ngầm; nghiên cứu xây dựng bãi đỗ xe cao tầng,…

Đối với các kiến nghị của Sở Giao thông Vận tải, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn giao các Ban HĐND Thành phố và các sở ngành liên quan tổng hợp, tham mưu Thành phố có chỉ đạo kịp thời.

Lê Hải