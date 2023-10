"Giang hồ mạng" Phú Lê tổ chức trung thu trong trường học: Do sơ suất

Ngày 4-10, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái cho biết Trường PTDTBT TH&THCS Làng Nhì đã báo cáo về việc để "giang hồ mạng" Phú Lê tổ chức trung thu trong trường

Theo báo cáo, ngày 25-9, ông Sùng A Nu, cư trú xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, có liên lạc với Trường PTDTBT TH&THCS Làng Nhì và giới thiệu đoàn thiện nguyện của một khu du lịch cùng với một số cá nhân và công ty khác mong muốn tổ chức một đêm trung thu cho các cháu học sinh.

"Giang hồ mạng" Phú Lê mặc đồ vua nước ngoài thời phong kiến tặng quà, hát hò trong trường học trước khoảng 500 học sinh.

Sau khi đã nắm bắt đầy đủ thông tin từ phía đoàn thiện nguyện, Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo lãnh đạo Đảng ủy xã Làng Nhì về thành phần đoàn thiện nguyện, danh mục quà tặng cho học sinh và thời gian tổ chức. Đồng thời, đã chỉ đạo giáo viên tổng phụ trách đội xây dựng chương trình kịch bản để thực hiện vào hồi 17 giờ ngày 28-9-2023 tại Trường PTDTBTTH& THCS Làng Nhì.

Khi đoàn từ thiện tới (tổng số 39 người), nhà trường và đoàn đã thống nhất nội dung chương trình và tiến hành theo kịch bản đã xây dựng đảm bảo theo đúng hướng dẫn của các cấp, nội dung mang tính lành mạnh và đúng ý nghĩa xoay quanh chủ đề vui tết trung thu cho các em học sinh nhà trường.

Trong chương trình trung thu, có người đàn ông tên Phú Lê đại diện đoàn thiện nguyện lên phát biểu, trao quà cho các cháu học sinh nhà trường và hát tặng các cháu học sinh 2 bài hát. Về nội dung phát biểu và 2 bài hát của ông Phú Lê không có tuyên truyền nội dung xấu ảnh hưởng đến các học sinh của nhà trường.

Đoàn từ thiện đã phối hợp với nhà trường tổ chức cho học sinh ăn bữa cơm buổi chiều, đoàn tặng mỗi em học sinh 1 túi bánh trung thu, 1 đèn ông sao. Tổng số có 550 túi bánh trung thu, 500 đèn ông sao với tổng giá trị khoảng trên 90 triệu đồng.

Khi lên phát biểu, trao quà và hát tặng cho học sinh, ông Phú Lê có mặc bộ quần áo dài màu vàng in hoa văn, đầu đội mũ đỏ (theo trên mạng xã hội thì giống trang phục của vua Trung Quốc thời xưa) và trong quá trình tổ chức chương trình có các thành viên trong đoàn quay phim, chụp ảnh và đăng tải hình ảnh, clip lên mạng xã hội, nên dẫn đến những ý kiến bình luận trái chiều về chương trình tổ chức trung thu tại Trường PTDTBT TH&THCS Làng Nhì.

Để xảy ra sự việc trên là do sơ suất của Ban Giám hiệu nhà trường chưa nhận thức đầy đủ, chưa chủ động nắm bắt thông tin về các cá nhân trong đoàn thiện nguyện, chưa kiểm soát tình hình, chưa quy định về trang phục đối với các thành phần tham dự tết trung thu và cũng chưa có ý kiến đề nghị đoàn thiện nguyện trong việc ghi hình và đưa hình ảnh, clip lên các trang mạng xã hội.

Sau khi sự việc diễn ra gây xôn xao dư luận Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo và yêu cầu Trường PTDTBT TH&THCS Làng Nhì nghiêm túc rút kinh nghiệm và có ý kiến với đoàn thiện nguyện để gỡ bài và không đăng tải lên các trang mạng xã hội những hình ảnh, clip đã được chụp và quay trong chương trình trung thu.

Được biết, Phú Lê (tên thật là Lê Văn Phú, SN 1980, quê Yên Bái), được biết đến như một hiện tượng nổi lên nhờ mạng xã hội, từng tham gia đóng một số video âm nhạc hay phim ngắn về đề tài giang hồ với nhiều cảnh quay bạo lực.

Được mệnh danh là "giang hồ mạng", người này thường xuyên đăng tải những hình ảnh và video clip đeo đầy trang sức vàng trên người thể hiện sự giàu có, cũng như liên tục rao giảng về "tình nghĩa anh em", "nghĩa khí giang hồ" trên mạng xã hội.

Tháng 8-2020, "giang hồ mạng" Phú Lê bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích do có liên quan đến việc hành hung 2 người phụ nữ lớn tuổi xảy ra tại huyện Đan Phượng, TP Hà Nội. Tuy nhiên, do gia định bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố, Tòa án nhân dân huyện Đan Phượng đã ra quyết định đình chỉ vụ án và thả tự do Phú Lê cùng 2 "đàn em".