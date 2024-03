Han So Hee, Ryu Jun Yeol lộ ảnh hẹn hò

Ryu Jun Yeol trở về Hàn Quốc ngày 17/3, một ngày sau khi chuyện hẹn hò bị khui ra. Anh giữ im lặng trước mọi câu hỏi của truyền thông. Trong khi đó, Han So Hee thừa nhận mối quan hệ, cho biết tìm hiểu Ryu Jun Yeol sau khi bạn trai tuyên bố chia tay mối quan hệ với Hyeri.

Một số nguồn tin cho hay, Ryu Jun Yeol lạnh nhạt với Hyeri từ tháng 6 năm ngoái, tuy nhiên cả hai vẫn chưa nói lời chia tay. Từ tháng 11, họ tuyên bố đường ai nấy đi. Ba ngày sau tuyên bố của Ryu Jun Yeol, Han So Hee đến gặp Ryu Jun Yeol tại triển lãm của anh.

Ryu Jun Yeol sinh năm 1986, nổi tiếng với Reply 1988 (vai Jung Hwan), Lucky Romance... Gần đây anh đóng phim Lost cùng đàn chị Jeon Do Yeon. Ryu Jun Yeol hiện tích cực phát triển sự nghiệp với vai trò diễn viên, doanh nhân.

Han So Hee (tên thật Lee So Hee - lý do đổi họ không được cô tiết lộ) sinh ngày 18/11/1994. Gương mặt cô có cả nét quyến rũ lạnh lùng lẫn vẻ trong sáng. Diễn viên từng theo đuổi nghệ thuật hội họa những năm trung học, sau đó chuyển sang nghiệp diễn xuất vào năm cuối cấp. Với ngoại hình và phong cách sành điệu, cô được nhiều thương hiệu thời trang, làm đẹp ưa chuộng, đắt show quảng cáo. Năm 2021, cô tỏa sáng với vai diễn trong Nevertheless. Bộ phim với nhiều cảnh nóng bỏng giúp So Hee tạo sức hút. Trước đó, cô đóng vai tiểu tam trong Thế giới hôn nhân.