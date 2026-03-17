Herbalife công bố Cristiano Ronaldo đầu tư 7,5 triệu đô la Mỹ vào Pro2col™ Technology, mua 10% cổ phần

Tại Los Angeles ( Hoa Kỳ), Herbalife với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu toàn cầu về sức khỏe và thể chất, đã công bố việc biểu tượng thể thao toàn cầu Cristiano Ronaldo mua 10% cổ phần của HBL Pro2col Software, LLC, một công ty con gián tiếp do Herbalife sở hữu toàn bộ vốn, hiện nắm giữ công nghệ Pro2col.

Pro2col là hệ điều hành kỹ thuật số về sức khỏe và thể chất cá nhân hóa thế hệ tiếp theo của Herbalife, được thiết kế để khuyến khích sự tương tác mỗi ngày, thay đổi hành vi một cách bền vững và có thể đo lường được kết quả thông qua một phương pháp tiếp cận sức khỏe được cấu trúc và dựa trên dữ liệu.

Ronaldo đã đầu tư 7,5 triệu đô la Mỹ (tương đương 196 tỷ VND), cùng với cam kết cung cấp các dịch vụ và quyền tài trợ cho Pro2col Software. Khoản đầu tư này nhấn mạnh cam kết cá nhân mạnh mẽ của Ronaldo đối với sức khỏe và dinh dưỡng. Nó cũng phản ánh niềm tin của anh vào tương lai của dinh dưỡng được cá nhân hóa và mục tiêu của Herbalife trong việc đưa sức khỏe cá nhân hóa dựa trên dữ liệu đến gần hơn với các cộng đồng trên toàn cầu, kết hợp Công nghệ tiên tiến với sức mạnh của sự hỗ trợ cá nhân thông qua cộng đồng các Thành viên Độc lập của công ty.

Herbalife là đối tác dinh dưỡng toàn cầu của Ronaldo từ năm 2013, cùng truyền cảm hứng cho dinh dưỡng lành mạnh và hiệu suất thi đấu tốt hơn trên toàn thế giới. Herbalife và Ronaldo đã hợp tác ra mắt dòng sản phẩm Herbalife24® CR7 Drive, một loại thức uống Thể thao .

"Cristiano là đối tác vô cùng quan trọng của chúng tôi trong hơn một thập kỷ qua, và quyết định mua cổ phần tại Pro2col của anh đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chương trình hợp tác của hai bên. Khoản đầu tư của anh phản ánh niềm tin chung vào sức mạnh của dinh dưỡng, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và những thông tin chi tiết được cá nhân hóa để thúc đẩy kết quả sức khỏe tốt hơn, đồng thời củng cố niềm tin của anh vào tác động trong tương lai của Pro2col”, ông Stephan Gratziani - Tổng Giám đốc điều hành Herbalife cho biết.

Pro2col hỗ trợ chiến lược dài hạn của Herbalife với mục tiêu trở thành một nền tảng về sức khỏe và thể chất kết nối hơn, dựa trên dữ liệu - tích hợp các sản phẩm, cộng đồng, trí tuệ nhân tạo và khả năng kỹ thuật số để phục vụ khách hàng tốt hơn trên toàn thế giới. Herbalife đã khởi động một đợt triển khai thử nghiệm chiến lược, theo từng giai đoạn của Pro2col, với mục tiêu thu thập thông tin chi tiết từ người dùng trên thị trường để hỗ trợ việc phát hành thương mại rộng rãi hơn trong tương lai. Hiện tại, các nhà phân phối và khách hàng tại Hoa Kỳ, Canada và Puerto Rico có thể truy cập bản thử nghiệm. Herbalife dự kiến sẽ mở rộng quyền truy cập bản nghiệm sang các thị trường quốc tế khác, bắt đầu với một số thị trường khu vực Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi được chọn vào năm 2026.

