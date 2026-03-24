Herbalife Việt Nam cùng Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam tiếp sức Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam chuẩn bị cho mùa giải mới 2026

Herbalife Việt Nam, với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đã đồng hành cùng Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam (LĐBĐVN) tại buổi tập huấn chung của Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Nam và Đội tuyển Quốc gia U23 Nam tại Hà Nội. Theo đó, các đại diện Công ty và Thành Viên Độc Lập của Herbalife Việt Nam đã đến gặp gỡ và cổ vũ tinh thần các cầu thủ tại sân tập vào ngày 21 tháng 3 khi họ đang chuẩn bị cho mùa giải năm 2026 sắp tới.

Tại buổi gặp gỡ, các đại diện của Herbalife Việt Nam đã trò chuyện, tặng hoa cho các tuyển thủ, và chụp ảnh lưu niệm cùng các đội tuyển. Bên cạnh đó, trong buổi tập, các sản phẩm dinh dưỡng dựa trên nguồn gốc khoa học của Herbalife, bao gồm Thực Phẩm Bổ Sung: Herbalife 24 Rebuild Strength - Hương Sô Cô La, Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe: Herbalife 24 Hydrate – Hương Cam, Thực Phẩm Dùng Cho Chế Độ Ăn Đặc Biệt: Hỗn Hợp Dinh Dưỡng Công Thức 1 và Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe: Hỗn Hợp Vitamin Công Thức 2 đã được cung cấp để hỗ trợ các cầu thủ trong quá trình tập luyện.

Ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư Ký Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam, cho biết: “Liên Đoàn luôn đánh giá cao những đóng góp của Herbalife thông qua việc tài trợ các sản phẩm dinh dưỡng có nền tảng khoa học vững chắc cho các vận động viên cũng như chia sẻ những kiến thức quý báu về dinh dưỡng và vận động. Chương trình hợp tác giữa hai đơn vị còn giúp nhấn mạnh và lan tỏa tầm quan trọng của việc áp dụng chế độ dinh dưỡng khoa học không chỉ cho các cầu thủ mà còn cho cả cộng đồng yêu Thể thao Việt Nam”.



Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám Đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ: “Là đối tác lâu dài của Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam, chúng tôi rất phấn khởi được tiếp tục mang đến sự hỗ trợ và động viên cần thiết giúp các cầu thủ có sự chuẩn bị để đạt kết quả tốt tại các giải đấu quan trọng sắp tới. Vì Bóng đá là một trong những bộ môn thể thao phổ biến nhất tại Việt Nam, chúng tôi tin rằng những nội dung thi đấu xuất sắc của các cầu thủ sẽ truyền cảm hứng cho cộng đồng thực hành lối sống năng động hơn thông qua việc tập luyện thường xuyên kết hợp với chế độ dinh dưỡng cân bằng, phù hợp với cam kết của Herbalife trong việc góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người và cộng đồng tại Việt Nam”.

Buổi hội quân đầu tiên của Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Nam và Đội tuyển Quốc gia U23 Nam trong năm 2026 tập trung vào sự đồng bộ và phát triển chiến thuật. Buổi tập bao gồm rà soát và chuyển giao nhân sự, cũng như tăng cường động lực và tinh thần đồng đội. Ngoài ra, đợt tập huấn chung này cũng tạo cơ hội quý giá cho các cầu thủ U23 Việt Nam chuẩn bị tốt để dễ dàng thích nghi khi được lên đội tuyển Bóng đá Quốc gia.

Herbalife là đối tác của LĐBĐVN từ năm 2021. Bên cạnh tài trợ sản phẩm, Herbalife luôn hợp tác chặt chẽ với LĐBĐVN trong việc tổ chức các khóa huấn luyện về dinh dưỡng thể thao và thể chất để góp phần giúp các các cầu thủ Việt Nam phát huy hết tiềm năng và đạt thành tích cao tại các đấu trường quốc tế”. Công ty đồng thời là đối tác của Ủy Ban Olympic Việt Nam (VOC) và Ủy Ban Paralympic Việt Nam (VPC) từ năm 2012. Ngoài việc tài trợ cho các vận động viên và tổ chức thể thao, Herbalife Việt Nam còn tổ chức các sự kiện thể thao cộng đồng nhằm khuyến khích lối sống năng động. Kể từ năm 2021, công ty là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho các sự kiện marathon lớn như VnExpress Marathon, Tiền Phong Marathon và Vietnam International Half Marathon.

Thông tin về Herbalife Ltd.

Herbalife (có cổ phiếu được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York), với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu toàn cầu về sức khỏe và thể chất đã và đang thay đổi cuộc sống của nhiều người với các sản phẩm dinh dưỡng tuyệt vời và cơ hội kinh doanh cho các Thành Viên Độc Lập của Công ty kể từ năm 1980.

Công ty cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, dựa trên nền tảng khoa học vững chắc cho người tiêu dùng tại hơn 90 thị trường thông qua các Thành Viên kinh doanh, cùng với chương trình tiếp thị 1 kèm 1, và một cộng đồng hỗ trợ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khách hàng về lối sống ngày càng năng động và lành mạnh hơn để sống cuộc sống tốt nhất của mình.

