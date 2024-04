Hình ảnh cô giáo mầm non ngồi lên bụng và nhét thức ăn vào miệng bé khiến nhiều người phẫn nộ

Ngày 23/4, dân mạng lan truyền hai clip ghi lại cảnh một bé mầm non bị cô giáo bạo hành. Cô giáo này túm áo làm em ngã ra sàn, nhét đồ ăn vào miệng em và thậm chí là ngồi đè lên bụng.

Trong một clip khác, giáo viên dồn trẻ vào góc, dùng vật cứng đánh vào đầu học sinh, sau đó tiếp tục vung tay tát vào mặt khiến đứa trẻ hoảng sợ, khóc lớn.

Ngày 24/4, ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Trưởng phòng GD&ĐT TP Thủ Đức, xác nhận 2 clip này được ghi lại tại lớp Chồi của Lớp mẫu giáo Tí Bo (tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP.HCM).

Do đây là lớp mẫu giáo độc lập do địa phương cấp phép, phòng đã đề nghị phường Linh Đông đình chỉ hoạt động của Lớp mẫu giáo Tí Bo. Chủ lớp mẫu giáo này cùng giáo viên liên quan cũng đã được công an địa phương mời lên làm việc.

Lập trường của Phòng GD&ĐT Thủ Đức là không bao giờ chấp nhận hành vi bạo hành trẻ. Theo đó, phòng sẽ đề nghị cơ quan quản lý xử lý nghiêm trường hợp này, đồng thời yêu cầu các nhóm lớp mầm non lân cận tiếp nhận trẻ khi Lớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động.

Sau khi vụ việc xảy ra, Sở GD&ĐT TP.HCM cũng đã tiếp nhận thông tin và sẽ sớm ra văn bản để chấn chỉnh tình trạng này ở các nhóm lớp, lớp mẫu giáo trên địa bàn thành phố.

Thái An