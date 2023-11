Hoàn cảnh éo le của bảo vệ ngân hàng bị đâm chết: Cuộc sống khó khăn, sống xa vợ con

Thất nghiệp sau Covid-19, ông Thành phải lặn lội từ TP.HCM ra Đà Nẵng ở trọ để mưu sinh và mới xin làm bảo vệ tại ngân hàng khoảng 3 tháng thì không may gặp nạn trong lúc truy bắt tên cướp.

Tối 22/11, rất đông người thân và bạn bè, đồng nghiệp,… đã đến nhà tang lễ trên đường Lê Đại Hành (TP Đà Nẵng) lo hậu sự cho ông Trần Minh Thành (50 tuổi) - Nhân viên bảo vệ tử vong trong vụ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng.

Khuya cùng ngày, con gái của ông Thành cũng vừa đáp chuyến bay từ TP.HCM về Đà Nẵng để chịu tang cha. Trải qua cú sốc quá lớn, nhìn cha nằm trên chiếc giường trong nhà tang lễ, chị Trần Thị Minh A. khóc nức nở.

Vợ và con gái của ông Thành phải bay từ Sóc Trăng và TP.HCM về Đà Nẵng trong đêm để lo hậu sự cho chồng Xem thêm: 1 ngân hàng ở Đà Nẵng bị cướp bằng súng

Trong khi đó, bà Võ Ngọc H. (mẹ chị A) ở quê nhà tại tỉnh Sóc Trăng cũng đang ra Đà Nẵng để lo hậu sự cho người xấu số.

Chia sẻ với PV, ông Huỳnh Minh (65 tuổi, anh rể ông Thành) cho biết, ông Thành sinh ra trong một gia đình nghèo quê gốc ở Quảng Nam, nhà có 5 anh chị em, 2 trai, 3 gái, ông Thành là con út. Lớn lên ông Thành vào miền Nam mưu sinh, rồi lấy vợ trong trong này. Vợ chồng ông Thành có 1 người con gái mới tốt nghiệp đại học kinh tế, đang làm việc tại TP.HCM.

2 năm nay, khi dịch bệnh bùng phát, ông Thành thất nghiệp nên về Đà Nẵng để mưu sinh bằng nghề sơn vôi nhưng cũng ế ẩm nên mới xin qua làm bảo vệ tại ngân hàng khoảng 3 tháng nay.

Rất đông người đến chia buồn, động viên gia đình nạn nhân

Tại Đà Nẵng, ông Thành thuê trọ ở một mình, còn vợ là giáo viên sau khi nghỉ hưu đã về quê tại Sóc Trăng để chăm lo nhà cửa.

"Khi nghe tin, vợ tôi (chị ruột ông Thành - PV) chạy ngay đến bệnh viện thì bác sĩ nói nó mất rồi, vợ tôi sốc quá nên khóc to rồi ngất xỉu. Tôi cũng sốc, lần cuối tôi gặp em rể là lúc nhờ sửa nhà bị thấm nước, em rể có hứa nhưng rồi chưa kịp sửa thì nay đã không còn trên cõi đời nữa rồi…", ông Minh sùi sụt.

Công an khám nghiệm hiện trường

Túc trực để phụ giúp gia đình lo hậu sự cho người đồng nghiệp đoản mệnh, ông Nguyễn Đạt, Chánh văn phòng Công ty CP dịch vụ bảo vệ An Ninh chia sẻ, ở công ty, ông Thành là người rất nhiệt tình trong công việc, sống hòa đồng, vui vẻ và đầy tình cảm.

"Kể cả phòng giao dịch ngân hàng, nơi ông Thành làm bảo vệ, ai cũng quý mến cả. Mất đi người đồng nghiệp tốt như vậy, tôi thật sự rất đau buồn, xót xa", ông Đạt nghẹn ngào.

Nhằm chia sẻ mất mát với gia đình bảo vệ tử vong trong vụ cướp ngân hàng, tối 22/11, Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng, cùng lãnh đạo UBND quận Ngũ Hành Sơn và lãnh đạo Công an quận Ngũ Hành Sơn đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ 25 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân

Như đã đưa tin, khoảng 14h ngày 22/11, 2 thanh niên Nguyễn Mạnh Cường (25 tuổi, trú huyện Quế Sơn, Quảng Nam) và Trần Văn Trí (22 tuổi, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) bịt mặt, chạy xe máy đến chi nhánh ngân hàng tại số 169 đường Ngũ Hành Sơn (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn).

Tại đây, một đối tượng cầm súng tiến vào ngân hàng, đối tượng còn lại đứng ngoài cảnh giới. Sau khi cướp được tài sản, các đối tượng lên xe máy bỏ chạy được 50m thì bất ngờ va chạm với một xe máy của người dân đi cùng chiều nên đều ngã ra đường.

2 nghi phạm gây ra vụ cướp

Thấy vậy, ông Trần Minh Th (SN 1973) - nhân viên bảo vệ ngân hàng đuổi theo vừa đến thì bị Cường dùng dao đâm một nhát vào phía sau lưng rồi bỏ chạy. Do vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên nạn nhân đã tử vong khi được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường Mỹ An và Đội Hình sự Công an quân Ngũ Hành Sơn và Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức bắt giữ đối tượng Trí.

Đồng thời, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đà Nẵng (PC02) cũng bắt giữ đối tượng Cường đang trốn tại nhà hoang bệnh viện phục hồi chức năng cũ.

