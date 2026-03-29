Hội nghị Cà phê Quốc tế 2026: Hướng đến kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu

09:00 29/03/2026
Hội nghị Cà phê Quốc tế 2026 được tổ chức trọng thể tại Hà Nội ngày 26/3 với sự tham dự của đại diện 21 phái đoàn ngoại giao, cùng nhiều tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia trong ngành. Sự kiện đánh dấu việc ra mắt sáng kiến Liên minh Cà phê Toàn cầu (GCA), mở ra không gian hợp tác đa quốc gia hướng tới phát triển bền vững cho ngành cà phê.

a3-1774748643.jpgHội nghị Cà phê Quốc tế 2026 đánh dấu sự ra mắt của sáng kiến Liên minh Cà phê Toàn cầu.

 

Trong bối cảnh ngành cà phê toàn cầu đối mặt với nhiều thách thức từ biến đổi khí hậu, biến động thị trường và yêu cầu minh bạch chuỗi cung ứng, sự kiện được nhìn nhận như một nỗ lực kết nối nhằm tìm kiếm các giải pháp hợp tác dài hạn.

Một trong những nội dung trọng tâm được thảo luận là Tầm nhìn Chiến lược GCA (Liên minh Cà phê Toàn cầu - Global Coffee Alliance) 2040, hướng tới xây dựng hệ sinh thái cà phê toàn cầu dựa trên nền tảng Công nghệ, đồng thời cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.

Theo đó, lộ trình phát triển được chia thành ba giai đoạn, từ thúc đẩy chuyển đổi số và kết nối cộng đồng sản xuất - tiêu dùng, đến tái tạo hệ sinh thái và nâng cao giá trị gia tăng, trước khi tiến tới mục tiêu dài hạn là phát triển sinh kế bền vững gắn với định hướng phát thải ròng bằng 0.

Ông Trần Chí Dũng, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam, đưa ra khái niệm “Chuỗi cung ứng ngoại giao”, một mô hình kết hợp giữa hợp tác ngoại giao và công nghệ nhằm tối ưu hóa hoạt động giao thương xuyên biên giới. Theo ông, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào chuỗi cung ứng có thể giúp giảm chi phí, tăng tính minh bạch và nâng cao hiệu quả vận hành, đặc biệt trong bối cảnh chuỗi giá trị cà phê ngày càng mở rộng.

a1-1774748688.jpegHội nghị Cà phê Quốc tế 2026 được tổ chức ngày 26/3 tại Hà Nội với sự tham dự của đại diện các phái đoàn ngoại giao.

 

Phát biểu tại hội nghị, Ngài Saadi Salama, Đại sứ Nhà nước Palestine tại Việt Nam, Trưởng Đoàn Ngoại giao nhấn mạnh rằng cà phê không chỉ là một mặt hàng thương mại mà còn mang giá trị văn hóa và ngoại giao, đóng vai trò như một “nhịp cầu kết nối” giữa các quốc gia. Quan điểm này cũng phần nào phản ánh cách tiếp cận xuyên suốt của hội nghị: Đặt ngành cà phê trong một hệ quy chiếu rộng hơn, không chỉ là kinh tế mà còn là hợp tác phát triển và giao lưu văn hóa.

Cùng với định hướng chiến lược, hội nghị cũng ghi nhận các đề xuất cụ thể nhằm cải thiện hạ tầng thương mại ngành cà phê.

Ở góc độ doanh nghiệp, bà Lê Hoàng Diệp Thảo, nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc TNI King Coffee cho rằng ngành cà phê đang đứng trước “cơn sóng lớn” của những biến động toàn cầu, và không một quốc gia hay doanh nghiệp nào có thể tự mình giải quyết. Bà nhấn mạnh vai trò của các mô hình hợp tác công - tư và sự liên kết đa quốc gia trong việc xây dựng một chuỗi giá trị bền vững, trong đó lợi ích của người nông dân cần được đặt ở vị trí trung tâm.

Các tham luận từ đại diện quốc tế mang đến nhiều góc nhìn thực tiễn về sự phát triển không đồng đều của ngành cà phê giữa các quốc gia. Đại diện từ Haiti bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ Việt Nam và các nước ASEAN để phát triển ngành cà phê gắn với bản sắc văn hóa và tăng trưởng kinh tế.

a2-1774749053.jpgBà Lê Hoàng Diệp Thảo, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc TNI King Coffee chia sẻ tại hội nghị.

 

Câu chuyện từ Timor-Leste lại cho thấy một hướng đi khác, khi quốc gia này tập trung vào phát triển cà phê hữu cơ và đã tiếp cận được nhiều thị trường khó tính.

Trao đổi tại hội nghị, Tiến sĩ Phạm S, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhận định Xu hướng tiêu dùng toàn cầu đang chuyển dịch rõ rệt sang các sản phẩm thân thiện với môi trường. Dù diện tích canh tác hữu cơ còn hạn chế, nhu cầu thị trường lại tăng nhanh, mở ra cơ hội đáng kể cho các quốc gia có chiến lược phù hợp.

Đối với Lào, những thách thức lại nằm ở năng suất và phương thức canh tác. Đại diện nước này cho biết sản lượng cà phê còn khiêm tốn do phụ thuộc vào tập quán sản xuất truyền thống. Phân tích thêm về vấn đề này, Tiến sĩ Phạm S cho rằng tiềm năng phát triển vẫn rất lớn nếu có sự cải thiện về giống cây và kỹ thuật, đồng thời nhấn mạnh vai trò của hợp tác khu vực trong việc chuyển giao công nghệ và quy hoạch vùng trồng.

Xuyên suốt hội nghị, các ý kiến đều hướng tới việc xây dựng một hệ sinh thái cà phê toàn cầu có tính liên kết cao hơn, trong đó các yếu tố như công bằng thương mại, đổi mới sáng tạo và bảo vệ môi trường được đặt song hành. Việc ký kết Tuyên bố Liên minh Cà phê Toàn cầu 2026, với sự tham gia của các đại diện ngoại giao và các bên liên quan, được xem là bước đi mang tính biểu tượng cho nỗ lực này.

Trong bối cảnh Việt Nam hiện là quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới và giữ vị trí dẫn đầu về Robusta, việc đăng cai và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác quốc tế cho thấy xu hướng chuyển dịch vai trò, từ một nước sản xuất sang một tác nhân tích cực hơn trong việc định hình chuỗi giá trị toàn cầu. Hội nghị lần này, vì vậy, không chỉ dừng lại ở một diễn đàn trao đổi, mà còn phản ánh những chuyển động mới của ngành cà phê trong tiến trình hội nhập và tái cấu trúc theo hướng bền vững hơn.

Dabaco ra mắt nhận diện thương hiệu mới và công bố tầm nhìn chiến lược

Dabaco ra mắt nhận diện thương hiệu mới và công bố tầm nhìn chiến lược

Ngày 28/3 tại Bắc Ninh, Tập đoàn Dabaco Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (29/3/1996 - 29/3/2026). Với chủ đề "Khởi tạo tinh hoa - Kỷ nguyên bứt phá", nhân dịp này, Dabaco ra mắt nhận diện thương hiệu mới và công bố tầm nhìn chiến lược.

Tại sao đã qua dậy thì vẫn nhiều mụn trứng cá?

Tại sao đã qua dậy thì vẫn nhiều mụn trứng cá?

Dù đã qua tuổi dậy thì nhưng mụn trứng cá vẫn "đeo bám" là tình trạng nhiều người gặp phải. Đây không chỉ đơn thuần do hormone mà còn liên quan đến lối sống, căng thẳng, chăm sóc da sai cách và các rối loạn bên trong cơ thể. Hiểu đúng nguyên nhân và điều chỉnh kịp thời sẽ giúp kiểm soát mụn hiệu quả, tránh để lại thâm sẹo lâu dài.

“EU Good Food” tiếp tục quảng bá các sản phẩm thực phẩm châu Âu cao cấp đến người tiêu dùng Việt Nam

“EU Good Food” tiếp tục quảng bá các sản phẩm thực phẩm châu Âu cao cấp đến người tiêu dùng Việt Nam

Chương trình quảng bá châu Âu "EU Good Food-Good Life" tiếp tục triển khai các hoạt động tại Việt Nam. Ngày 27/3, tại Hà Nội, chương trình tổ chức họp báo đặc biệt, đánh dấu năm thứ hai hiện diện tại thị trường Việt Nam, khẳng định cam kết quảng bá các sản phẩm thực phẩm châu Âu chất lượng cao tới người tiêu dùng trong nước.

Định hình mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Định hình mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2026 với chủ đề: "Mô hình phát triển dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số".

Dị Ứng Thời Tiết Nổi Mẩn Khắp Người Phải Làm Sao?

Dị Ứng Thời Tiết Nổi Mẩn Khắp Người Phải Làm Sao?

Thời tiết thay đổi thất thường khiến không ít người phải khổ sở vì tình trạng dị ứng, nổi mẩn ngứa toàn thân. Cơn ngứa kéo dài, da sần sùi, nóng rát khiến sinh hoạt đảo lộn, giấc ngủ cũng chẳng yên. Vậy dị ứng thời tiết nổi mẩn khắp người phải làm sao để an toàn, hiệu quả mà không lo tái phát?

Sôi nổi Hội thi STEM AI - Robotics Trường THCS Lê Lợi

Sôi nổi Hội thi STEM AI - Robotics Trường THCS Lê Lợi

Để các em học sinh tiếp cận, ứng dụng Al trong cuộc sống, ngày 25/3/2026 Trường THCS Lê Lợi (phường Hà Đông, TP. Hà Nội) đã tổ chức Hội thi STEM AI - Robotics với chủ đề "Giáo dục - Hội nhập và phát triển" thu hút đông đảo chuyên gia, nhà quản lý, giáo viên, phụ huynh và hơn 1.200 học sinh tham dự.

Thiết lập cơ chế giám sát và chuẩn vận hành cho thị trường tài sản số Việt Nam

Thiết lập cơ chế giám sát và chuẩn vận hành cho thị trường tài sản số Việt Nam

"Sàn giao dịch tài sản số chính thống sẽ giúp giảm thiểu hành vi phạm pháp luật, giúp tăng cường năng lực phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách xám của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF)".

Herbalife Việt Nam cùng Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam tiếp sức Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam chuẩn bị cho mùa giải mới 2026

Herbalife Việt Nam cùng Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam tiếp sức Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam chuẩn bị cho mùa giải mới 2026

Herbalife Việt Nam, với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đã đồng hành cùng Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam (LĐBĐVN) tại buổi tập huấn chung của Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Nam và Đội tuyển Quốc gia U23 Nam tại Hà Nội. Theo đó, các đại diện Công ty và Thành Viên Độc Lập của Herbalife Việt Nam đã đến gặp gỡ và cổ vũ tinh thần các cầu thủ tại sân tập vào ngày 21 tháng 3 khi họ đang chuẩn bị cho mùa giải năm 2026 sắp tới.

ATPro cung cấp cảm biến gió công nghiệp chính hãng uy tín tại Việt Nam

ATPro cung cấp cảm biến gió công nghiệp chính hãng uy tín tại Việt Nam

Bạn đang tìm kiếm giải pháp đo lường gió chuẩn xác cho hệ thống của mình? ATPro Corp là địa điểm đáng tin cậy, chuyên nhập khẩu và cung cấp các dòng cảm biến gió công nghiệp chính hãng uy tín tại Việt Nam. Mang đến những thiết bị công nghệ tiên tiến nhất từ các thương hiệu lớn trên thế giới. Tối ưu hóa chi phí đầu tư và nâng cao hiệu suất hoạt động cho mọi dự án quan trắc môi trường và tự động hóa sản xuất.

Giá vàng hôm nay (24/3): Giảm sâu, nhà đầu tư thiệt hại ra sao?

Giá vàng hôm nay (24/3): Giảm sâu, nhà đầu tư thiệt hại ra sao?

Giá vàng hôm nay tiếp tục biến động mạnh khi thị trường trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm theo xu hướng thế giới. Diễn biến bất ngờ khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, đặc biệt trong bối cảnh chênh lệch mua – bán vẫn ở mức cao và rủi ro ngắn hạn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

