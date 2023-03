Hơn 13 triệu người nhấn like ảnh cô dâu hot nhất mạng xã hội

Loạt ảnh cô dâu xinh đẹp, gợi cảm trong phim Hollywood khiến khán giả mê mẩn.

Công chúa Disney - Selena Gomez được khen ngợi trong tạo hình cô dâu ở bộ phim Only Murders in the Building. Mới đây loạt hình ảnh, video hậu trường cảnh nữ diễn viên mặc váy cưới vội vã chạy ra và bước lên xe ô tô đã được công bố. Đây là một cảnh quay trong phần 3 của bộ phim, được ghi hình ở New York, Mỹ. Selena đảm nhận vai Mabel Mora, đóng cùng nam diễn viên Steve Martin.

Trên Instagram 403 triệu người follow của nữ diễn viên, cô chia sẻ hình ảnh hậu trường. Selena mặc chiếc váy cưới, ngồi trên sàn và nở nụ cười rạng rỡ, giơ hai tay lên cao. Nhiều lời khen ngợi dành cho nữ diễn viên trong hình ảnh tràn đầy năng lượng, khỏe khoắn. Bức ảnh đã thu hút hơn 13 triệu người like sau vài ngày đăng tải.

Selena Gomez là sao nữ có số lượng người follow nhiều nhất trên Instagram, vượt qua cả Kylie Jenner lẫn Ariana Grande.

Mỹ nhân Hollywood vẫn rất rạng rỡ trong những bức hình được chụp vội từ phim trường. Không chỉ riêng Selena, nhiều người đẹp khác cũng tạo ấn tượng sâu đậm với khán giả qua tạo hình cô dâu xinh đẹp, gợi cảm.

Natalie Portman gợi cảm trong chiếc váy cưới và mạng che. Trang phục cô dâu này đã trở thành một trong những biểu tượng thời trang trên màn ảnh.

America Ferrera quyến rũ khi sánh đôi cùng chú rể trong bộ phim hài Our Family Wedding. Cô được lựa chọn là một trong những cô dâu xinh đẹp nhất màn ảnh rộng.

Paula Patton khoe ngực đầy với váy cưới trong Jumping the Broom.

Rashida Jones hóa cô dâu gợi cảm bên cạnh hai phù dâu trong phần kết của I love you, man.

Uma Thurman vào vai cô dâu sát thủ, một tay kiếm siêu đẳng, sẵn sàng hành động vì người mình yêu trong Kill Bill.

Quỳnh An (Tổng hợp)