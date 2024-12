Hyun Bin gửi tâm thư xúc động cho vợ con, khen con trai giống Son Ye Jin

Là khách mời trong chương trình giải trí "You Quiz on the Block" của đài tvN (Hàn Quốc), tài tử Hyun Bin tiết lộ những câu chuyện thú vị về đời sống, đặc biệt là cậu con trai 2 của anh và Son Ye Jin.

Mục lục

Tham gia chương trình, Hyun Bin nhận được nhiều câu hỏi liên quan tới cuộc sống cá nhân. Trong chương trình, anh nói: "Vợ chồng tôi rất ổn. Tôi tập thể dục và dành nhiều thời gian cho con trai. Tôi phải sắp xếp lịch trình của mình cho phù hợp với con tôi. Trong hôm nay, tôi đã đến đây để quay Phim, nhưng con trai tôi đột nhiên bị sốt. Tôi thực sự lo lắng về điều đó". Hyun Bin thừa nhận, anh biết ơn sự hy sinh của bạn đời, Son Ye Jin, để anh yên tâm phát triển sự nghiệp (Ảnh: Naver). Khi được hỏi con trai giống ai, Hyun Bin trả lời: "Theo tôi, thằng bé giống mẹ hơn". Tài tử xứ Hàn cũng chia sẻ thật thà: "Vợ tôi muốn con trai giống cô ấy và tôi muốn thằng bé giống tôi. Ý tôi không phải là bất cứ điều gì khác. Vì thằng bé là con trai. Các đường nét của tôi sắc sảo, trong khi các đường nét của vợ tôi tròn trịa hơn. Tôi đoán sẽ tốt hơn nếu con trai có các đường nét sắc sảo". Cũng trong chương trình, nam diễn viên đã gửi một bức tâm thư cho vợ và đọc cho tất cả mọi người cùng nghe: "Khi anh thấy những gì em làm cho gia đình chúng ta, anh rất kinh ngạc, kính trọng và vô cùng biết ơn. Em đã rất khó khăn để có thể hoàn thành tốt tất cả công việc gia đình trong thời gian anh đi quay phim ở nước ngoài. Chính vì vậy anh muốn cảm ơn em vì đã âm thầm chịu đựng và vượt qua tất cả". Ngôi sao của bộ phim Hạ cánh nơi anh cho biết, cuộc sống của anh thay đổi nhiều từ khi kết hôn và làm bố. Dù công việc bận rộn, nam diễn viên luôn cố gắng có mặt bên vợ con vào những khoảnh khắc quan trọng nhất. Anh kể rằng, thời điểm Son Ye Jin mang bầu, anh đang phải đóng phim tại nước ngoài nhưng may mắn có mặt vào đúng ngày sinh của con để trực tiếp cắt dây rốn cho con trai. "Anh rất biết ơn vì con đã quyết định chào đời sớm trước khi anh đi quay phim ở nước ngoài", anh viết. Hyun Bin bày tỏ tình cảm với con trai 2 tuổi, khen cậu bé có nhiều nét giống mẹ (Ảnh chụp màn hình). Về cậu con trai đầu lòng, Hyun Bin nhắn nhủ: "Bố hy vọng con luôn khỏe mạnh, đừng ốm và mỗi ngày đều có những khoảnh khắc vui vẻ bên bố mẹ". Những lời chia sẻ của Hyun Bin về Son Ye Jin và con trai khiến đồng nghiệp và khán giả có mặt tại trường quay xúc động. Hyun Bin và Son Ye Jin kết hôn vào tháng 3/2022 sau gần 2 năm hẹn hò. Đến tháng 6/2022, cặp đôi xác nhận chuẩn bị đón con đầu lòng. Nữ diễn viên sinh con trai đầu lòng vào tháng 11/2022 trong sự chúc phúc của đồng nghiệp, người thân và người hâm mộ. Ở thời điểm hiện tại, Son Ye Jin chưa có ý định trở lại với diễn xuất vì cô muốn dành thời gian chăm sóc gia đình, gần gũi cậu con trai nhỏ. Trong khi đó, Hyun Bin bận rộn với nhiều kế hoạch đóng phim. Hyun Bin chia sẻ, anh luôn cố gắng đảm nhận thật tốt vai trò của một người cha, người chồng. Son Ye Jin và Hyun Bin hiện đều là những ngôi sao hạng A của làng Giải trí xứ Hàn. Theo Naver, họ đều nhận cát-xê ấn tượng cho mỗi tập phim truyền hình. Theo báo cáo của GQ Ấn Độ, giá trị tài sản ròng của Hyun Bin hiện tại ước tính khoảng 21 triệu USD, trong khi đó tài sản ròng ước tính của Son Ye Jin là 20 triệu USD. Với số tiền khổng lồ thu được từ sự nghiệp diễn xuất và việc kinh doanh bất động sản, Hyun Bin và Son Ye Jin được xem là cặp đôi quyền lực của làng giải trí xứ Hàn. Họ không chỉ nổi tiếng, tài năng, giàu có mà còn sở hữu một gia đình hạnh phúc. Hyun Bin và Son Ye Jin là cặp vợ chồng quyền lực của làng giải trí Hàn Quốc (Ảnh: Naver). Hyun Bin đang bận rộn quảng bá cho bộ phim mới của anh, Harbin (Cáp Nhĩ Tân). Tối 19/12, buổi ra mắt của phim tại Seoul (Hàn Quốc), đạo diễn Woo Min Ho và dàn diễn viên Lee Dong Wook, Yoo Jae Myeong, Park Hoon, Jeon Yeo Been, Jo Woo Jin, Hyun Bin đã có mặt. Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ đã đến ủng hộ đoàn phim Harbin như Park Sung Hoon, Nam Goong Min, Lim Soo Jung, Ahn Se Ho, Jung Sung-il, Shin Do Hyun, Seo Eun Soo, Yeom Jeong Ah, Yoon Chan Young… Nổi bật nhất tại sự kiện là Son Ye Jin - vợ của Hyun Bin. Nữ diễn viên diện trang phục đơn giản với áo khoác đen, áo phông trắng và quần jean. Cô liên tục tạo dáng, cười vui vẻ và khoe nhẫn cưới trước ống kính. Mỹ nhân xứ Hàn chia sẻ với MC của chương trình: "Ở bên anh ấy (Hyun Bin), tôi thấy đau lòng khi chứng kiến chồng tôi có một khoảng thời gian khó khăn. Khuôn mặt anh ấy trở nên hốc hác và bạn có thể thấy sự đau đớn trong đôi mắt của chồng tôi. Với tư cách là một diễn viên, tôi hiểu rõ nỗi đau này nên tôi thấy rất thương chồng. Tôi tin rằng bộ phim sẽ rất hay vì anh ấy đã làm việc chăm chỉ. Tôi không nghi ngờ gì về điều đó. Cố lên chồng ơi". Son Ye Jin trẻ trung tới ủng hộ bộ phim mới của chồng cô "Harbin" tại Seoul (Hàn Quốc), ngày 19/12 (Ảnh: SportsQ). Harbin là bộ phim gián điệp lấy bối cảnh năm 1909, khắc họa cuộc rượt đuổi ly kỳ và sự nghi ngờ đan xen giữa những người hướng đến Cáp Nhĩ Tân vì một mục đích duy nhất và những người đang truy đuổi họ. Hình ảnh của tài tử sinh năm 1982 trong phim khiến nhiều người khó nhận ra. Để khắc họa hoàn cảnh khó khăn, khắc nghiệt của những người đấu tranh giành độc lập, Hyun Bin xuất hiện với tạo hình luộm thuộm, nhếch nhác. Anh để tóc dài, nuôi râu, gương mặt lấm lem bùn đất. Trước khi ra mắt tại Hàn Quốc vào tháng 12, Harbin được công chiếu độc quyền tại Liên hoan phim quốc tế Toronto 2024 hồi tháng 9. Hyun Bin và đoàn làm phim "Harbin" trong ngày ra mắt bộ phim tại Hàn Quốc, ngày 19/12 (Ảnh: iMBC).