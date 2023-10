Iphone 15: Thu cũ đổi mới

Với việc các hệ thống cửa hàng bán lẻ uỷ quyền của Apple (AAR) đưa ra các chương trình 'thu cũ - đổi mới', đa số người Việt chọn hình thức này khi lên đời iPhone 15 series.

iPhone 15 series đã chính thức được bán tại thị trường Việt Nam vào ngày 29/9 vừa qua, ngay đêm đầu tiên mở bán, hơn 15.000 sản phẩm đã được giao đến tay khách hàng và đến thời điểm hiện tại, ghi nhận từ các hệ thống chuỗi cửa hàng AAR cho thấy, hơn 100.000 sản phẩm khách hàng đặt mua cũng đã được giao hết, nhiều hệ thống đang báo ở tình trạng hết hàng dòng iPhone Pro Max.

Khách hàng thu cũ - đổi mới iPhone 15 series tại một hệ thống cửa hàng AAR ở TP.HCM.

Đại diện các hệ thống cửa hàng AAR tại Việt Nam cho biết, khác với mọi năm, với nhiều ưu đãi, năm nay khách hàng chọn hình thức thu cũ – đổi mới chiếm đa số, khi lên đời iPhone 15 series.

Tại Minh Tuấn Mobile, nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, hệ thống cửa hàng đưa ra chương trình thu cũ – đổi mới với iPhone 15 series cùng rất nhiều hỗ trợ cho khách hàng. Chương trình được công bố rõ ràng trên website, với giá hỗ trợ lên đến 95% giá trị máy và áp dụng cho toàn bộ các mẫu máy đời cũ, đặc biệt, người dùng cũng có thể tự mình kiểm tra mức giá thu cũ của bất cứ dòng máy nào trên website của cửa hàng, trước khi quyết định đem ra đổi lên máy mới đã chọn.

Ngoài ra, hệ thống cửa hàng AAR còn hỗ trợ người dùng tham gia cùng lúc cả chương trình thu cũ - đổi mới và trả góp 0% để dễ dàng tiếp cận và sở hữu iPhone 15 series. Chẳng hạn khi người dùng muốn thu cũ iPhone 14 Pro Max 256GB để đổi mới iPhone 15 Pro Max 256GB, cửa hàng sẽ định giá thu cũ lên tới 95% giá trị máy (khoảng 22,98 triệu đồng), và người dùng sẽ chỉ cần bù khoảng 11 triệu đồng là đã được "lên đời". Đồng thời, người dùng cũng có thể lựa chọn trả góp số tiền 11 triệu đồng kể trên theo thời hạn mình mong muốn, không cần chi trả ngay trong một lần.

Sau 10 ngày mở bán chính thức iPhone 15 series, đại diện hệ thống cho biết, đã ghi nhận hơn 50% lượng khách mua máy thông qua chương trình thu cũ - đổi mới. Trong đó, iPhone 15 Pro Max chiếm tỉ lệ cao nhất, khoảng 70% tổng số đơn hàng; iPhone 15 Pro đứng ở vị trí thứ 2 với khoảng 15%; iPhone 15 Plus và iPhone 15 lần lượt ở các vị trí cuối với 10% và 5% tỉ lệ.

Trong khi đó, tại CellphoneS, sau 10 ngày mở bán, tỉ lệ thu – cũ đổi mới iPhone 15 series chiếm từ 40-50%, cao điểm cuối tuần lên đến 70-80%, trong khi cùng kỳ năm ngoái với dòng iPhone 14 series chỉ chiếm 30% sau 7 ngày mở bán.

Đại diện hệ thống CellphoneS cho biết, sở dĩ năm nay tỉ lệ thu cũ – đổi mới ở mức cao là do giá mua vào của cửa hàng cao, trợ giá lên đến 4 triệu và cộng thêm 5% tối đa 500.000 đồng/máy dành cho khách hàng thành viên. Hệ thống cũng thu đúng tình trạng máy và có đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao, thẩm định máy nhanh cho khách hàng.

Trong khi đó, là hệ thống đầu tiên áp dụng thu cũ – đổi mới với dòng iPhone của Apple, với iPhone 15 series lần này, Di Động Việt cũng hỗ trợ thêm cho khách tham gia chương trình 2 triệu đồng, cam kết thu với giá cao, thủ tục đơn giản, chỉ xem hình thức máy chứ không cần xem xét phần trăm pin.

Chẳng hạn, với người dùng lên đời iPhone 15 Pro Max 256GB từ iPhone 14 Pro Max 128GB sẽ chỉ cần bù từ 10 triệu đồng. Trong đó, iPhone 15 Pro Max 256GB có giá 34,99 triệu đồng, giá thu cũ iPhone 14 Pro Max 128GB là 22,79 triệu đồng, kèm thêm ưu đãi 2 triệu đồng. Hệ thống này cũng hỗ trợ khách hàng lên đời điện thoại bằng hình thức trả góp 0% lãi suất với kỳ hạn lên đến 24 tháng. Tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ thu cũ đổi mới lên đời iPhone 15 series tại Di Động Việt chiếm khoảng 30% lượng khách hàng mua máy.

Trong khi các hệ thống cửa hàng nhỏ và tầm trung, hoạt động thu cũ – đổi mới chiếm tỉ lệ lớn trong đợt mở bán iPhone 15 series lần này, thì tại các hệ thống lớn tỉ lệ % khách hàng tham gia không đáng kể, nguyên nhân chương trình của các hệ thống lớn ít hấp dẫn hơn.

Cụ thể, tại hệ thống F.Studio by FPTShop, do chỉ thu đến 75% giá trị máy cũ, không nhiều khuyến mãi, nên lượng khách hàng đổi iPhone đời cũ để lên đời iPhone 15 series chỉ chiếm tỷ trọng gần 4% so với số lượng iPhone 15 series đã đến tay khách hàng trong hơn một tuần qua.

Theo một chuyên gia trong ngành, sở dĩ lượng người chọn bán máy cũ để nâng cấp lên máy mới chiếm tỉ lệ lớn là do chịu ảnh hưởng chung của tình hình kinh tế hiện nay. Trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thay vì bỏ cả số tiền lớn để mua máy mới, khách hàng chọn hình thức này nhằm tiết kiệm được một khoản tiền và vẫn có thể sử dụng sản phẩm mới của Apple.