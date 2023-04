IT Bags năm 2023 không còn là sân chơi của những chiếc túi đắt đỏ, hàng hiệu tầm trung giờ cứ lên ngôi

Giờ đây, khi nhắc tới khái niệm IT Bags, các thương hiệu chóp bu của ngành công nghiệp thời trang xa xỉ như Gucci, Balenciaga hay Dior, Chanel… đã không còn chiếm vị trí độc tôn cùng những mẫu túi kinh điển, xa hoa nữa.

Nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng mạng xã hội, cụ thể hơn là TikTok, các xu hướng thời trang có sự xoay vòng nhanh hơn và mạnh mẽ hơn trước kia. Trong hai năm vừa qua, giới mộ điệu đã chứng kiến sự quay trở lại của phong cách Y2K với loạt items như quần cargo/parachute; túi kẹp nách; corset; choker ngọc trai; các thiết kế vintage của John Galliano hay Vivienne Westwood… Lối sống social media này cộng hưởng cùng sức mua và mức độ chịu chi của tệp khách hàng gen Z đã phần nào tạo ra sự thay đổi trong quan điểm nhìn nhận về thời trang nói chung và những chiếc IT Bags nói riêng.



Lady Dior và Balenciaga City bag là hai trong những đại diện tiêu biểu của It Bag "đời đầu".

Trước kia, danh hiệu IT Bags thường được trao cho những thiết kế túi xách có tính "đặc trưng" của những nhà mốt di sản như Hermes, Chanel, Dior… với phần tag giá khét lẹt. IT Bags là một định nghĩa mang tính biểu tượng đại diện cho mơ ước của mọi cô gái (và chàng trai). Việc xách một chiếc IT Bag không chỉ đơn thuần là tuyên ngôn rằng bạn hiểu biết thời trang, sành sỏi về xu hướng mà còn là một sự định danh ngấm ngầm về địa vị xã hội của người chủ sở hữu chiếc IT Bag đó.

Thế nhưng, vật đổi sao rời, khi sức tiêu thụ xa xỉ phẩm lớn hơn, người tiêu dùng phổ thông sẵn lòng dốc hầu bao để sở hữu "đồ hiệu", những kẻ mộ đạo nồng nhiệt với thời trang lại có xu hướng muốn tìm kiếm thứ gì đó mới mẻ. Thêm vào đó, việc các thương hiệu xa xỉ top đầu như Chanel, Dior, Louis Vuitton… liên tục tăng giá hàng năm vô hình chung đẩy giá những thiết kế túi xách, phụ kiện trở nên không tưởng.

Đơn cử, chỉ trong vòng 1 năm từ 2022 tới 2023, Chanel đã đẩy giá chiếc Classic Flap Bag lên 16% (trong khi Gucci đẩy giá ở mức khoảng 9% trung bình năm; Dior đẩy ở mức 3% trung bình năm…). Giá tăng nhanh và cao chót vót thế nhưng các yếu tố liên quan tới chất lượng hay thiết kế phù hợp thị hiếu của các thương hiệu xa xỉ này dường như lại chưa đáp ứng được tốc độ phát triển của thị trường chung. Đây cũng là một yếu tố tiên quyết khác thúc đẩy thị trường tìm kiếm những chiếc IT Bags thế hệ mới.

Một thiết kế được coi là IT Bags hiện nay cần đáp ứng được các yếu tố: độ phủ truyền thông trên báo chí; độ nhận diện cao trên các nền tảng mạng xã hội và tính thị hiếu trong thiết kế. Có thể nói, IT Bags của thời điểm hiện tại hầu hết mang tính toàn thể, già trẻ lớn bé đều có thể dễ dàng sở hữu mà không bị giới hạn bởi địa vị xã hội, giới tính hay hầu bao cá nhân như trước kia. Sự thay đổi ngoạn mục này cũng hoàn toàn hợp lý với sự phát triển của ngành công nghiệp thời trang nói chung: Khi mà tính toàn thể (inclusivity) đang ngày càng được đề cao và coi trọng. Đặt lên bàn cân, chúng ta có thể thấy ngay những chiếc IT Bags của năm 2023 lại toàn là những thiết kế hàng hiệu tầm trung có mức giá "tương đối dễ chịu" đối với thị trường phổ thông.

DR1 của thương hiệu Diesel



Megan Thee Stallion và Julia Fox với chiếc túi xách DR1 Diesel.

Vào tháng Sáu năm 2022, sau khi Megan Thee Stallion và Julia Fox (tình cũ của Ye West) cùng xuất hiện với một chiếc túi xách tay nhỏ hình oval, logo chữ D khắc nổi toàn thân túi, lượt tìm kiếm từ khóa "DR1 Diesel" đã tăng tới 317% theo báo cáo của Lyst (nền tảng E-commerce thời trang xa xỉ uy tín). DR1 của Diesel cũng chính thức trở thành chiếc túi được yêu thích nhất vào quý II năm 2022, vượt mặt cả thiết kế túi Le Cagole của Balenciaga.

Lý giải cho sự tiến công thần tốc này của DR1 lên vị trí đầu bảng có thể kể tới: tầm ảnh hưởng của Glenn Martens - giám đốc sáng tạo mới của thương hiệu Diesel; sự hồi sinh mang tính biểu tượng của thương hiệu Diesel sau nhiều thập kỷ "ngủ gật"; tính thời trang và dẫn đầu xu hướng của chính thiết kế DR1… Không những vậy, mức giá của một chiếc túi DR1 chỉ dao động từ khoảng 7,000,000 ~ 15,000,000 VNĐ (tùy thuộc vào các phối màu cũng như các chất liệu khác nhau) - một mức giá có thể coi là dễ chịu để bạn có thể có "cheap moment" cùng Miley Cyrus hay là Kylie Jenner.

Shopping Bag của thương hiệu Telfar

Được mệnh danh là Bushwick Birkin (Bushwick là một trong những khu ổ chuột nghèo nhất của thành phố New York), chiếc shopping bag của thương hiệu Telfar không chỉ là giấc mơ IT Bags của giới mộ điệu mà còn là giấc mơ thành hiện thực của chính Telfar Clemens (nhà sáng lập thương hiệu Telfar). Thiết kế đơn giản, chất liệu da vegan với nhiều màu sắc bắt mắt, mức giá chỉ đâu đó từ 4,000,000 ~ 6,000,000 VNĐ. Thế nhưng mỗi đợt ra mắt BST hay màu sắc mới của mẫu túi này, chỉ cần sau khoảng 5 phút là số lượng 3000 - 5000 chiếc túi đã bay trong chớp mắt.

Dù được săn đón là vậy thế nhưng mức giá của Telfar Shopping Bag vẫn duy trì ở mức ổn định trong những năm qua, đúng bằng thù lao một buổi đánh nhạc DJ của Telfar Clemens trong những ngày đầu sự nghiệp. "Tôi không muốn mọi người nghĩ tới Telfar như một thương hiệu sang chảnh thông thường. Tôi muốn mỗi khi một ai đó nghĩ tới chiếc túi này, họ sẽ nhìn nhận nó là một chiếc túi mà ai cũng có thể đeo từ bà già, trẻ nhỏ tới thanh thiếu niên".

The Bow Bag của thương hiệu Self-Portrait

Ra đời vào năm 2022, The Bow Bag là thiết kế túi xách đầu tiên đến từ thương hiệu Self-Portrait đình đám của nhà thiết kế Han Chong. Form dáng đơn giản, điểm nhấn của chiếc túi là phần nơ metallic uốn lượn. Cũng cần phải biết, thiết kế nơ này là một thiết kế mang tính biểu tượng, đặc trưng của thương hiệu Self-Portrait trong suốt một thập kỷ qua. The Bow Bag dễ dàng trở thành điểm nhấn cho mọi set đồ hay phong cách mà bạn lựa chọn. "Tôi luôn tâm niệm về việc phải tìm được một form dáng thật kinh điển nhưng đồng thời cũng thể hiện được tinh thần tự do, phóng khoáng của cô gái Self-Portrait" - Han Chong. Chiếc túi này có mức giá dao động từ 8,000,000 ~ 11,000,000 VNĐ.

Le Bambino của thương hiệu Jacquemus

Bambino trong tiếng Ý có nghĩa là "đứa trẻ" (little child). Và chiếc túi Le Bambino đích thực là đứa con cưng trong hạng mục phụ kiện của thương hiệu Jacquemus. Khác với thiết kế túi Le Chiquito ra đời cùng với xu hướng túi xách nhỏ xíu không đựng được gì, Le Bambino lại có tính ứng dụng cao hơn hẳn với phần diện tích lòng túi tương đối hào phóng đủ để bạn đựng được ít nhất là thỏi son, thẻ hay chìa khóa nhà.

Chiếc túi này hiện đã có tới 4 kích cỡ cho bạn lựa chọn: Micro - Mini - Large - Grand. Đặc biệt, sau chiếc clip Bambino bus chạy trên đường phố Paris viral khắp cõi mạng trong những ngày vừa qua, Le Bambino càng chứng tỏ vị thế là IT Bag của mình trong năm 2023 này. Le Bambino có giá dao động từ: 9,000,000 ~ 17,000,000 VNĐ.

Brilly Bag của thương hiệu Giarité

Không quá có nhiều thông tin về Giarité ngoài việc chủ thương hiệu là một cô gái đã có kinh nghiệm tư vấn marketing nhiều năm trong lĩnh vực thời trang cao cấp. Thế nhưng, chắc chắn bạn đã từng ít nhất một lần thấy những chiếc túi Brilly nạm đá rhinestones lấp lánh của Giarité phủ kín các bức hình fitcheck trên Instagram hay clip TikTok. Nó có kích cỡ nhỏ xinh, dáng bucket đựng tiện dụng, vẻ ngoài phủ kín đá rhinestone thu hút…

Không ngạc nhiên khi Brilly Bag chính là món phụ kiện được các cô gái (và có thể cả các chàng trai) săn đón để đồng hành cùng mình trong những buổi hangout tiệc tùng cùng bạn bè. Mức giá cho một chiếc túi Brilly rơi vào khoảng 5,500,000 ~ 6,000,000 VNĐ tùy vào tỉ giá hay seller mà bạn mua.