Jennier rời BlackPink, khán giả sốc nhất

Cộng đồng mạng Hàn Quốc và toàn cầu đang xôn xao trước thông tin chỉ có Rosé gia hạn hợp đồng với YG Entertainment sau 7 năm. Người hâm mộ thậm chí còn bình chọn ra thành viên có quyết định rời đi khiến họ sốc nhất.

Ngày 21/9, hãng tin Sports Seoul đưa tin Jennie, Jisoo và Lisa đều sẽ rời YG Entertainment. Rosé là thành viên duy nhất gia hạn hợp đồng với công ty giải trí giúp cô thành danh.

Không lâu sau đó YG phủ nhận thông tin bằng thông báo vẫn đang trong quá trình thảo luận về việc tái ký hợp đồng. Mặc dù vậy, thông tin trên vẫn khiến cộng đồng mạng “dậy sóng”. Trên các diễn đàn trực tuyến tràn ngập các cuộc thảo luận về việc đi hay ở của 4 cô gái “Hắc - Hường” và ý định thực sự của YG.

Nhiều người tin rằng mọi thứ đã được quyết định, YG chỉ đang cố gắng kéo dài thời gian. Họ cho rằng với sự mập mờ hiện tại khả năng BlackPink “tan đàn xẻ nghé” sau 7 năm rất cao.

Các bình luận được để lại: “Mọi chuyện đã xong rồi nhưng YG muốn trì hoãn càng lâu càng tốt để chôn vùi tin tức về việc ra mắt nhóm nhạc nữ mới Babymonster”, “Tại sao họ lại mất quá nhiều thời gian như vậy để đàm phán? Việc gia hạn hợp đồng đã được thảo luận từ lâu. Có phải các cô gái đang do dự hay có vấn đề gì đó không? Bởi vì nếu không có, tôi chắc chắn YG sẽ vui vẻ thông báo ngay lập tức để trấn an người hâm mộ và các nhà đầu tư”, “Tôi nghĩ họ đang cố gắng cứu vớt giá cổ phiếu, có lẽ họ trì hoãn cho đến khi Babymonster ra mắt để có thể chứng tỏ họ không chỉ có một nhóm nhạc nữ mang lại nhiều tiền bạc”, “YG đang trì hoãn điều không thể tránh khỏi vì cổ phiếu của họ sẽ bị ảnh hưởng. Nếu mọi việc tốt đẹp và BlackPink gia hạn hợp đồng, họ công bố tin tức đó ngay từ tháng 8. Tại thời điểm này, rõ ràng là ít nhất một thành viên sẽ rời đi và YG chỉ đang cố gắng cứu vãn tình thế”…

Số khác dường như chấp nhận khả năng 4 cô gái không còn chung công ty quản lý. Họ tò mò về hướng đi sắp tới của từng thành viên và đặt câu hỏi liệu BlackPink tiếp tục tồn tại hay tan rã.

“Vậy là Rosé là người duy nhất ở lại YG, còn 3 thành viên còn lại sẽ về các công ty khác nhau đúng không?”, “Họ có thể phát triển sự nghiệp solo, nhưng việc quảng bá theo nhóm gặp khó khăn hơn nữa nếu họ ký hợp đồng với các công ty khác nhau”, “Lisa. Hãy hứa với tôi là bạn sẽ đến một nơi nào đó tốt hơn đi”, “Không biết Jisoo sẽ đi đâu nhỉ?”, “Họ không quảng bá cùng nhau nhiều kể cả khi còn ở YG. Tôi tự hỏi liệu họ có hoạt động chung nếu ở các công ty khác nhau hay không”, “Nếu họ đồng ý hoạt động chung trong 6 tháng/năm, nhóm vẫn ở bên nhau. Tôi đã nghĩ tất cả thành viên khác trừ Lisa sẽ gia hạn hợp đồng, nhưng tôi đoán không phải vậy”…

Không ít người kêu gọi YG ngừng cho ra những thông báo mập mờ, thay vào đó cung cấp thông tin chính xác và rõ ràng để người hâm mộ không phải sống trong trạng thái hoang mang kéo dài.

Sự ra đi gây sốc nhất

Ngoài thảo luận về việc gia hạn hợp đồng, cư dân mạng Hàn Quốc còn chọn ra thành viên BlackPink khiến họ sốc nhất khi quyết định rời YG. Đó là Jennie.

Trong mắt người hâm mộ, từ cả trước khi xuất hiện trong hàng ngũ BlackPink, Jennie đã cho thấy là "con cưng" của công ty giải trí hàng đầu xứ củ sâm.

Nhóm nhạc chính thức ra mắt vào năm 2016 nhưng nữ idol sinh năm 1996 được YG giới thiệu với khán giả từ 3 năm trước đó, trong video ca nhạc That XX của G-Dragon vào năm 2013. Không chỉ vậy, Jennie còn được góp giọng trong các ca khúc của tiền bối cùng nhà như Special (Lee Hi), GG BE (Seungri) và Black (G-Dragon). Cô thậm chí được lên sân khấu hát chung 3 lần với cựu thủ lĩnh Big Bang.

Jennie cũng là thành viên đầu tiên của BlackPink ra mắt sản phẩm solo trong khi đảm nhận vai trò rapper, dù hát chính là Rosé. Công ty còn đầu tư nhiều tiền để quay MV tại nước ngoài, chuẩn bị loạt thiết kế đắt đỏ để Jennie mặc.

Blink không ít lần nổi giận vì cho rằng Jennie luôn được cho mặc trang phục nổi bật nhất, đẹp nhất nhóm trong các sản phẩm âm nhạc chung.

Do đó, người hâm mộ bị chấn động trước thông tin cho rằng Jennie sẽ không gia hạn hợp đồng với YG Entertainment: "Tôi không nghĩ Jennie sẽ rời đi", "Ồ, đến Jennie cũng muốn rời đi à?", "Việc Jennie không còn thuộc YG thực sự là cú sốc lớn nhất", "Tôi tò mò không biết Jennie sẽ đi đâu"...

Ngược lại, Lisa dường như là thành viên ít gây sốc nhất nếu không tái ký hợp đồng với YG. Ngay từ khi BlackPink ra mắt, cư dân mạng xứ Hàn đã có ý bài xích Lisa vì cô là idol ngoại quốc duy nhất của nhóm. Họ tin rằng sau khi đạt được danh tiếng nhất định, Lisa sẽ giống nhiều thành viên không mang quốc tịch Hàn Quốc của các nhóm nhạc Kpop khác về nước phát triển.

Ở hiện tại, cùng với tin tức hẹn hò con trai tài phiệt Pháp, khán giả càng thêm củng cố miền tin Lisa sẽ sớm rời BlackPink. Tuy nhiên, thay vì trở về Thái Lan như dự đoán cách đây 7 năm, mọi người cho rằng Lisa muốn gây dựng sự nghiệp tầm quốc tế. Cột mốc đầu tiên là biểu diễn trong quán rượu Crazy Horse mang tính biểu tượng của Paris.