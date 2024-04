Khai quật tử thi thiếu nữ 15 tuổi nghi bị sát hại, giấu xác trong vườn tại Hải Phòng: Nghi phạm cùng tuổi

Hiện lực lượng chức năng TP Hải Phòng đang tiến hành điều tra nguyên nhân nạn nhân N.T.D (SN 2009, trú thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, An Dương, Hải Phòng) tử vong, nghi bị sát hại.

Sáng 20/4, thông tin với PV, một lãnh đạo xã An Hồng (An Dương, Hải Phòng) cho biết, lực lượng chức năng vừa khai quật một tử thi để thu thập chứng cứ, trưng cầu giám định pháp y, xác minh liên quan đến vụ án mạng xảy ra rên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, tối qua (ngày 19/4), nhiều người đã đăng tải hình ảnh lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường một vụ án tại thôn Lê Xá, xã An Hồng (An Dương, Hải Phòng), nghi án mạng liên quan đến chuyện tình cảm. Nghi phạm đã chôn thi thể nạn nhân trong vườn phi tang từ một vài ngày trước.

Hiện trường vụ án đã được phong tỏa (Ảnh: MXH)

Được biết, nạn nhân là N.T.D (SN 2009, trú thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, An Dương, Hải Phòng). Nghi phạm sát hại D. là Lê Phong T. (cùng sinh năm 2009, trú thôn Lê Xá, xã An Hồng). Hiện T. đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Bước đầu T. khai nhận chôn xác D. ở vườn nhà bà ngoại.

Hiện, cơ quan chức năng đang lấy lời khai các nhân chứng liên quan để xác minh, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Minh Ngọc