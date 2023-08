Khai thác tiềm năng du lịch biển kết hợp di tích lịch sử tại Tiền Giang

Lượng khách du lịch đến với biển Tân Thành mỗi năm đều tăng. Trong 6 tháng đầu năm 2023 có khoảng 125.650 lượt khách, tăng so với cùng kỳ năm 2022 là 70.320 lượt người. Để phát huy tiềm năng phong phú, đa dạng của biển Tân Thành, huyện Gò Công Đông đang tập trung phát triển theo mô hình du lịch sinh thái ngập mặn kết hợp với văn hóa lịch sử của vùng đất nổi tiếng vốn được mệnh danh “tứ linh nhân kiệt” từ xưa.

Bãi biển Tân Thành sở hữu đầy đủ những nét hoang sơ, quyến rũ thu hút du khách. Đến đây vào sáng sớm, khách du lịch có thể đi tản bộ trên cây cầu dẫn ra biển dài 300 m để ngắm bình minh hoặc ngắm trăng vào những ngày trăng tròn soi bóng xuống mặt nước biển lấp lánh. Anh Chu Minh Trường (công tác tại một tờ tạp chí ở Thành phố Hồ Chí Minh) lần đầu đến biển Tân Thành rất thích thú với vẻ hoang sơ cùng không khí trong lành nơi đây, nhất là cảnh những rẫy dưa hấu xanh mướt bạt ngàn được người dân trồng dọc theo bãi biển. Dưa hấu biển Gò Công do đặc thù trồng trên đất cát bãi bồi ven biển nên có vị ngọt thanh, vỏ mỏng, ruột đỏ cát được người tiêu dùng ưa chuộng.

Khu du lịch sinh thái biển Tân Thành được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt có diện tích 80 ha; đã có 1 dự án được triển khai với tổng diện tích 11,6 ha do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vạn Bình An đầu tư, cơ bản hoàn thành các hạng mục chính đưa vào hoạt động. Huyện đã đầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất phục vụ cho du lịch như: nâng cấp đường cặp đê láng biển ấp Cầu Muống, xã Tân Thành; xây dựng 158 m kè đê biển thuộc khu du lịch biển Tân Thành của Công ty Cổ phần du lịch Tiền Giang; xây dựng hoàn thành trên 1.300 m kè chắn sóng hướng từ Công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Bình An đến Ban quản lý cồn bãi; đang xây dựng hệ thống đê biển cùng kè chắn sóng từ khu du lịch biển Tân Thành đến giáp xã Tân Điền khoảng 2.200 m.

Các khu du lịch sinh thái ở biển Tân Thành khi được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động sẽ gắn với các tour du lịch đến các di tích văn hóa lịch sử cấp Quốc gia (như: Lăng mộ Hoàng Gia, Đốc Phủ Hải, Trương Định…) hoặc tham quan các làng nghề truyền thống (như: làng nghề tủ thờ Gò Công, cơ sở sản xuất món ăn tiến cung nổi tiếng – món mắm tôm chà Gò Công)… Ngoài ra, trong tương lai, các tour du lịch đến với biển Tân Thành còn có thể nối kết với mô hình du lịch du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng ở các địa phương lân cận.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông Lê Hồng Tâm cho biết, trong tương lai, để trở thành một trong những điểm du lịch sinh thái quan trọng trong tỉnh nói riêng cũng như Nam Bộ nói chung, huyện tiếp tục tập trung khai thác tiềm năng của biển Tân Thành cùng hệ sinh thái ngập mặn ven biển, truyền thống lịch sử, văn hóa lễ hội, du lịch sinh thái nông lâm nghiệp… để tạo ra những sản phẩm du lịch mới, đặc trưng, hấp dẫn. Địa phương chú trọng công tác phát triển “ngành công nghiệp không khói” qua việc mời gọi đầu tư để cùng huyện khai thác, phát triển tiềm năng du lịch sinh thái biển theo hướng bền vững, đảm bảo đủ các yếu tố “xanh, sạch, an toàn, thân thiện với môi trường”.