Khám phá Bali huyền bí hay Singapore hiện đại cùng Traveloka: Trải nghiệm du lịch đẳng cấp

Bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến du lịch nước ngoài nhưng chưa biết lựa chọn điểm đến nào phù hợp? Bali huyền bí với những bãi biển hoang sơ, những ngôi đền cổ kính hay Singapore hiện đại với những tòa nhà chọc trời, khu mua sắm sầm uất? Hãy để Traveloka đồng hành cùng bạn khám phá hai điểm đến hấp dẫn này với những tour du lịch đẳng cấp, mang đến cho bạn trải nghiệm khó quên.

Tour du lịch Bali - khám phá thiên đường nhiệt đới đầy mê hoặc

Nhắc đến Bali, người ta thường nghĩ đến một hòn đảo xinh đẹp với những bãi biển cát trắng trải dài, những rặng dừa xanh mướt, những ngôi đền cổ kính và văn hóa độc đáo. Nơi đây được mệnh danh là "thiên đường nhiệt đới" bởi vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ cùng sự nồng hậu, thân thiện của người dân địa phương.

Traveloka mang đến cho bạn cơ hội khám phá Bali với nhiều tour du lịch đa dạng, phù hợp với mọi nhu cầu và sở thích. Dưới đây là một số tour du lịch Bali nổi bật:

1. Mount Batur Jeep Sunrise Tour:

Khởi hành từ Ubud, Bali.

Chiêm ngưỡng bình minh tuyệt đẹp trên đỉnh núi lửa Batur.

Tham quan hồ Batur, làng Batuan và đền Ulun Danu Beratan.

Thưởng thức bữa sáng buffet tại Kintamani.

Trải nghiệm tắm suối nước nóng Batur.

2. Tibumana waterfall, Kintamani Volcano & Tegalalang Rice Terrace - Best of Bali One Day Tour:

Khám phá những địa điểm nổi tiếng nhất của Bali trong một ngày.

Chiêm ngưỡng thác nước Tibumana hùng vĩ.

Ngắm nhìn khung cảnh ngoạn mục của núi lửa Kintamani.

Tận hưởng sự thanh bình tại ruộng bậc thang Tegalalang.

Thưởng thức bữa trưa truyền thống của Bali.

3. Nusa Penida by Best Trip:

Khám phá hòn đảo Nusa Penida hoang sơ và xinh đẹp.

Tham quan những địa điểm nổi tiếng như Kelingking Beach, Broken Beach và Angel's Billabong.

Lặn biển hoặc lặn với ống thở để khám phá thế giới sinh vật biển đầy màu sắc.

Thưởng thức hải sản tươi ngon tại nhà hàng địa phương.

4. Private Guided Snorkeling Trip in Nusa Penida:

Trải nghiệm lặn biển riêng tư cùng hướng dẫn viên chuyên nghiệp.

Khám phá những điểm lặn biển đẹp nhất ở Nusa Penida.

Chiêm ngưỡng hệ sinh thái biển đa dạng và phong phú.

Tận hưởng dịch vụ cao cấp và tiện lợi.

Ngoài những tour du lịch trên, Traveloka còn cung cấp nhiều tour Bali khác với nhiều mức giá và thời gian khác nhau. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn tour phù hợp với nhu cầu của mình trên website hoặc ứng dụng Traveloka.

Tour du lịch Singapore - khám phá thành phố hiện đại và sôi động

Singapore, còn được gọi là Sing, là một quốc đảo và thành phố cảng tự trị nằm ở Đông Nam Á, ngoài khơi mũi phía nam của bán đảo Mã Lai. Đất nước này nổi tiếng là một quốc gia hiện đại, năng động và đa văn hóa, với sự pha trộn hấp dẫn của các nền văn hóa Malaysia, Trung Quốc, Ấn Độ, Anh và các nền văn hóa khác.

Để giúp bạn lên kế hoạch cho chuyến du lịch Singapore sắp tới, Traveloka cung cấp nhiều tour du lịch hấp dẫn cho bạn lựa chọn. Dưới đây là một số tour nổi bật nhất:

Singapore DUCKtours : Tour du lịch Singapore DUCKtours là một cách thú vị và độc đáo để khám phá thành phố. Bạn sẽ đi trên một chiếc xe lội nước đặc biệt, đi qua các địa danh nổi tiếng của Singapore như Marina Bay và Gardens by the Bay, sau đó lặn xuống sông Singapore để ngắm cảnh quan dưới nước.

BIG BUS & DUCK Tourist Hub, Suntec City Mall : Đây là một lựa chọn tuyệt vời cho những du khách muốn tham quan Singapore theo nhịp điệu của riêng mình. Bạn có thể mua vé tham quan xe buýt hop-on hop-off và khám phá các điểm tham quan hàng đầu của thành phố, sau đó tham gia tour du lịch Singapore DUCKtours để có trải nghiệm thú vị trên sông.

Combo Vé Sentosa : Sentosa là một đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Singapore, nơi có các điểm tham quan hấp dẫn như Universal Studios Singapore, S.E.A Aquarium, Singapore Cable Car, Skyline Luge Sentosa, SkyHelix Sentosa và Singapore River Cruise. Với combo vé này, bạn có thể tiết kiệm chi phí và tận hưởng tất cả các điểm tham quan tuyệt vời này.

Singapore River Cruise : Khám phá lịch sử và vẻ đẹp của Singapore bằng cách tham quan trên sông Singapore. Chuyến du thuyền này sẽ đưa bạn đi qua các địa danh quan trọng như Clarke Quay, Marina Bay và Merlion Park.

Với nhiều lựa chọn, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy tour hoàn hảo cho kỳ nghỉ Singapore của mình.

Traveloka - Người bạn đồng hành hoàn hảo cho mọi hành trình

Traveloka, nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu Đông Nam Á, tự hào mang đến cho bạn những giải pháp du lịch toàn diện, giúp mọi hành trình trở nên hoàn hảo và đáng nhớ. Cho dù bạn đi du lịch một mình, cùng gia đình hay nhóm bạn, Traveloka đều có thể đáp ứng mọi nhu cầu và sở thích của bạn.

Giao diện trực quan, dễ sử dụng giúp bạn dễ dàng tìm kiếm thông tin, so sánh giá cả và đặt chỗ nhanh chóng. Ứng dụng Traveloka được tối ưu hóa cho thiết bị di động, mang đến trải nghiệm mượt mà và tiện lợi mọi lúc mọi nơi. Các chương trình khuyến mãi hấp dẫn được cập nhật liên tục giúp bạn tiết kiệm tối đa chi phí cho hành trình của mình.

Hãy để Traveloka đồng hành cùng bạn trong hành trình khám phá Bali huyền bí hay Singapore hiện đại với các gói tour Bali và tour Singapore. Đặt tour ngay hôm nay để nhận ưu đãi hấp dẫn.