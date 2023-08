Khánh thành cầu Vĩnh Tuy - giai đoạn 2: Đồng bộ hạ tầng giao thông Thủ đô

Sáng 30/8, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khánh thành Dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy - giai đoạn 2. Cây cầu đi vào khai thác được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu vận tải ngày một tăng nhanh giữa trung tâm Thủ đô với khu vực phía Bắc và Đông Bắc Thành phố.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội, các Bộ, ban, ngành liên quan cắt băng khánh thành Dự án

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội; cùng đại diện các Bộ, ban, ngành cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Thông xe cây cầu lớn nhất Hà Nội

Tại buổi lễ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Nguyễn Chí Cường cho biết: Cầu Vĩnh Tuy - giai đoạn 2 theo quy hoạch nhằm hoàn thiện toàn đường Vành đai 2 của thành phố Hà Nội; tăng cường khả năng lưu thông giữa hai bên bờ sông Hồng, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày một tăng nhanh giữa trung tâm Thủ đô với khu vực phía Bắc và Đông Bắc Thành phố.

Dự án đi vào khai thác sẽ cải thiện điều kiện, đảm bảo an toàn giao thông, kết nối hai bờ sông Hồng; tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng các quận: Hai Bà Trưng, Long Biên nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung; tạo tiền đề cho việc hình thành chuỗi đô thị phía Bắc Thủ đô; từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông của Thủ đô theo quy hoạch.

Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty VINACONEX Đào Ngọc Thanh, đại diện nhà thầu phát biểu tại buổi lễ

Thay mặt các nhà thầu tham gia Dự án tại buổi lễ, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty VINACONEX Đào Ngọc Thanh nhấn mạnh, với việc huy động đồng bộ nhiều chủng loại máy móc, thiết bị hiện đại nhất cùng hàng trăm cán bộ kỹ sư, công nhân kỹ thuật trình độ cao để đảm bảo yêu cầu thi công "3 ca, 4 kịp" không kể ngày đêm, dự án cầu Vĩnh Tuy - giai đoạn 2, đã hoàn thành vượt tiến độ 4 tháng so với kế hoạch và giảm thời gian khoảng 1,5 năm so với xây dựng cầu Vĩnh Tuy - giai đoạn 1, đảm bảo chất lượng thi công, thẩm mỹ công trình và an toàn lao động tuyệt đối, khẳng định năng lực và sự trưởng thành vượt bậc về chuyên môn của các kỹ sư, công nhân tham gia Dự án, đồng thời, đem lại những bài học kinh nghiệm mang tính đột phá cho các các nhà thầu trong việc tổ chức thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực hiện dự án đầu tư công.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết: “Thủ đô Hà Nội là đô thị đặc biệt, có mật độ dân cư lớn, lưu lượng tham gia giao thông ngày một tăng cao; trong khi đó, kết cấu hạ tầng giao thông chung của Thành phố vẫn còn nhiều bất cập, hệ thống hạ tầng khung bao gồm các đường vành đai, các trục hướng tâm chưa được khớp nối, liên thông đồng bộ... Do đó, việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy - giai đoạn 2 là hết sức cần thiết”.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, sau khi khởi công từ tháng 1/2021, UBND Thành phố đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông Thành phố, các nhà thầu xây dựng tiến độ phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời, yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị thi công 3 ca liên tục bám sát tiến độ tổng thể, quản lý tốt tiến độ Dự án, nhất là các hạng mục, công việc thuộc đường găng phải hoàn thành. Trong quá trình triển khai dự án, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, sự nỗ lực quyết tâm của Ban Quản lý dự án, tư vấn giám sát và các nhà thầu thi công; đến nay công trình đã hoàn thành đảm bảo tiến độ, an toàn, chất lượng và đảm bảo mỹ quan đô thị.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong công tác xây dựng Dự án cầu Vĩnh Tuy - giai đoạn 2

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận Hai Bà Trưng, Long Biên, Chủ đầu tư và các đơn vị thi công, các cán bộ, nhân viên, kỹ sư, người lao động,… đã vượt qua nhiều khó khăn, lao động tích cực trên công trường để hoàn thành dự án trước kế hoạch tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đề nghị, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cùng với Công an Thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thành phố, tổ chức ngay việc phân làn, hướng dẫn giao thông để nhân dân đi lại thuận tiện, đồng thời, rà soát việc tổ chức giao thông tại các tuyến đường, nút giao liên quan để xem xét, điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp; đặc biệt là sớm triển khai dự án hầm chui nút giao Cổ Linh - Đàm Quang Trung.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức tiếp nhận, thực hiện duy tu, duy trì công trình cầu Vĩnh Tuy - giai đoạn 2 đảm bảo chất lượng công trình và đảm bảo giao thông an toàn, thuận tiện.

Dự án vượt tiến độ 4 tháng, không đội vốn

Phát biểu tại Lễ khánh thành cầu Vĩnh Tuy - giai đoạn 2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, thời gian qua, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp đầu tư đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, theo đúng quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050, trong đó, cầu Vĩnh Tuy - giai đoạn 2 là một trong những dự án trọng điểm giao thông Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ

“Sau khi hoàn thành giai đoạn 2, cầu Vĩnh Tuy là cây cầu có mặt cắt chiều rộng lớn nhất Hà Nội, bắc qua sông Hồng. Việc hoàn thành giai đoạn 2 của cầu Vĩnh Tuy góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giải quyết áp lực giao thông cho Thủ đô, từng buốc hoàn thiện hạ tầng giao thông Hà Nội theo quy hoạch”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết.

Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, mặc dù điều kiện thi công gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 kéo dài, nhưng bằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội, sự ủng hộ quan tâm của cơ quan Trung ương và sự đổi mới tư duy dám nghĩ dám làm khắc phục khó khăn về địa chất thủy văn, thời tiết, làm việc liên tục tăng ca kíp ko kể ngày đêm. Sau gần 3 năm thi công, tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức, Dự án cầu Vĩnh Tuy - giai đoạn 2 đã hoàn thiện. Dự án đã vượt tiến độ 4 tháng, không đội vốn, đây là cố gắng lớn của chủ đầu tư và UBND thành phố Hà Nội…

Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đối với Thủ đô Hà Nội, những cây cầu là nơi có điều kiện, không gian biến thành sản phẩm du lịch độc đáo, mang tính đặc trưng của Thành phố. Trong thời gian tới, Hà Nội cần lưu ý thêm về tính chất kỹ thuật và mỹ thuật của các cây cầu.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội phân cấp cùng với các địa phương trong quá trình nghiên cứu chuẩn bị đầu tư tư vấn các dự án tiếp theo để đảm bảo hiệu quả, tiến độ, không đội vốn và mang tính mỹ thuật.

Cầu Vĩnh Tuy - giai đoạn 2 chính thức được thông xe, sáng 30/8/2023

* Cầu Vĩnh Tuy - giai đoạn 2 theo quy hoạch nhằm hoàn thiện toàn đường Vành đai 2 của thành phố Hà Nội; tăng cường khả năng lưu thông giữa hai bên bờ sông Hồng, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày một tăng nhanh giữa trung tâm Thủ đô với khu vực phía Bắc và Đông Bắc Thành phố. Cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép với tải trọng thiết kế HL-93 theo TCVN11823-2017, chịu được động đất cấp 8. Tổng chiều dài cầu và đường dẫn khoảng 3.473m; điểm đầu tại Km0+840, giao với đường Nguyễn Khoái và đường Minh Khai; điểm cuối tại Km4+312,62, giao với đường Long Biên - Thạch Bàn, đường Cổ Linh). Mặt cắt ngang cầu 19,25m, tương đương 4 làn xe.

Phạm Linh