Khi nào mở lại tour du lịch trực thăng tại TP.HCM?

Sở Du lịch TP.HCM cho biết, để mở tour du lịch bằng trực thăng cần chờ chủ trương của Bộ Quốc phòng, từ đó mới có cơ chế để tiếp tục triển khai.

Chiều 29-8, Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư TP (ITPC) phối hợp cùng Sở Du lịch tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa doanh nghiệp ngành du lịch và Chính quyền TP.

Phát biểu tại hội nghị, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết: Doanh nghiệp (DN) đóng vai trò động lực cho du lịch phát triển. Sức mạnh nội lực đến từ các DN trong nước có ý nghĩa quan trọng vì đây là nhân tố đảm bảo tạo thành nguồn lực tổng hợp to lớn cho sự phát triển. Những ý kiến phản hồi, góp ý của DN là nguồn tư liệu quan trọng để TP tìm kiếm giải pháp hiệu quả hơn, thiết thực hơn.

Xem thêm: TP HCM sắp có lễ hội ẩm thực lớn dành cho du khách

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc Truyền thông Marketing TST Tourist cho hay, du lịch bằng trực thăng sau thời gian thí điểm tại TP.HCM được sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước, liệu trong thời gian tới TP có tiếp tục khai thác loại hình du lịch này hay không?

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trưởng phòng Quy hoạch Sở Du lịch TP.HCM thông tin: "Sau khi thí điểm, khi TP đang tiến hành xin chủ trương tổ chức định kỳ thì có điều không may xảy ra... Do đó, Bộ Quốc Phòng ban hành tạm dừng loại hình này

Muốn mở lại loại hình này cần chờ chủ trương của Bộ Quốc phòng, sau khi cho phép mở trở lại thì mới có cơ chế tiếp tục triển khai".

Ngoài vấn đề trên, ông Võ Việt Hòa, Giám đốc Khối Du lịch quốc tế Công ty Lữ hành Saigontourist còn đặt câu hỏi: "Các quy định, cơ chế nào hiện nay giúp hỗ trợ mở rộng chính sách visa cho khách du lịch đến Việt Nam, cụ thể là miễn visa cho toàn bộ công dân Khối EU, Hoa Kỳ, Australia, New Zealand và Ấn Độ... Từ đó có cơ chế thông thoáng hơn, giải quyết khó khăn cho DN hoạt động trong lĩnh vực du lịch?".

Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh TP.HCM cho rằng: Các quy định đã nới rộng rất nhiều về diện cấp, điều kiện cấp thị thực và điều kiện cư trú của người nước ngoài. Các DN lữ hành có thể vận dụng quy định mới để thu hút khách du lịch.

"Những kiến nghị trên là vấn đề thuộc thẩm quyền xem xét của Chính phủ, các bộ ngành liên quan. Do đó, Công an TP sẽ chuyển nội dung này cho Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công An) để tập hợp báo cáo Chính phủ xem xét theo thẩm quyền" - đại diện Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh TP.HCM nói.

Bên cạnh các vấn đề trên, DN du lịch còn đề xuất Sở Du lịch quan tâm đến bãi đỗ xe, an ninh du lịch, có chính sách thuế ưu đãi cho DN...