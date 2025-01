Không khí lạnh sắp tăng cường dồn dập, dự báo diễn biến mới

Theo cơ quan khí tượng, chiều và đêm nay 11.1, không khí lạnh tiếp tục tăng cường khiến nền nhiệt ngày mai giảm.

Dự báo không khí lạnh sẽ tăng cường thêm từ chiều và đêm nay 11.1. Ảnh: Tạ Quang

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay (11.1), không khí lạnh đã ảnh hưởng hết các tỉnh ở Trung Trung Bộ. Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Lý Sơn đã có gió đông bắc mạnh cấp 6.

Ngày 11.1, khu vực Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa - Nghệ An trời rét đậm, riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi trời rét.

Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa - Nghệ An có nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10 - 13 độ C, vùng núi Bắc Bộ 7 - 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ trung bình 13 - 15 độ C; vùng núi và trung du Bắc Bộ 12 - 14 độ C, có nơi dưới 12 độ C.

Vùng núi cao có khả năng xảy ra rét hại, băng giá và sương muối. Trời rét đậm, rét hại, băng giá và sương muối có khả năng ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi.

Hà Tĩnh và Quảng Bình có nhiệt độ thấp nhất khoảng 13 - 15 độ C; nhiệt độ trung bình khoảng 16 - 19 độ C.

Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có nhiệt độ thấp nhất khoảng 17 - 19 độ C; nhiệt độ trung bình 19 - 21 độ C.

Khu vực Hà Nội trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 9 - 12 độ C.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Chiều và đêm 11.1, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường và ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - 4, có nơi có gió giật cấp 6.

Ngày và đêm 12.1, nhiệt độ tiếp tục giảm.

Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa - Nghệ An có nhiệt độ thấp nhất phổ biến 9 - 12 độ C, vùng núi Bắc Bộ 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Nhiệt độ trung bình 13 - 15 độ C; vùng núi và trung du Bắc Bộ 12 - 14 độ C, có nơi dưới 12 độ C.

Hà Tĩnh và Quảng Bình có nhiệt độ thấp nhất khoảng 13 - 15 độ C; nhiệt độ trung bình 16 - 19 độ C.

Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có nhiệt độ thấp nhất khoảng 16 - 18 độ C; nhiệt độ trung bình 18 - 20 độ C.