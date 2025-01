Không khí lạnh tăng cường, dự báo khu vực mưa to 2 ngày tới

Cơ quan khí tượng cảnh báo do tác động của không khí lạnh tăng cường, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa to cục bộ trong 2 ngày tới.

Không khí lạnh tăng cường tác động miền Bắc gây rét sâu hôm nay 15.1. (Ảnh: Sưu tầm)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (15.1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Ngày và đêm 15.1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - 4, có nơi có gió giật cấp 6.

Khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế trời tiếp tục rét, vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại.

Khu vực Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất khoảng 11 - 14 độ C, vùng núi 8 - 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ trung bình khoảng 15 - 17 độ C; vùng núi 12 - 14 độ C, có nơi dưới 12 độ C.

Vùng núi cao có khả năng xảy ra rét hại, băng giá và sương muối. Trời rét đậm, rét hại, băng giá và sương muối có khả năng ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế có nhiệt độ thấp nhất khoảng 14 - 17 độ C; nhiệt độ trung bình khoảng 17 - 19 độ C.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định từ ngày 15 - 16.1, dự báo có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Ngày và đêm 16.1, nhiệt độ tiếp tục giảm.

Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có nhiệt độ thấp nhất phổ biến 9 - 12 độ C, vùng núi Bắc Bộ 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ trung bình phổ biến 15 - 17 độ C; vùng núi Bắc Bộ 12 - 14 độ C, có nơi dưới 10 độ C.

Khu vực Hà Tĩnh đến Huế có nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C; nhiệt độ trung bình 17 - 19 độ C.