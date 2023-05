Kinh hãi phát hiện thi thể nữ giới mặc áo hoa, quần đỏ nổi trên sông Đa Nhim

Thi thể nữ giới được phát hiện nổi trên sông Đa Nhim (Lâm Đồng) được xác định ở độ tuổi khoảng 40-60, mặc trang phục áo hoa, quần đỏ.

Ngày 15/5, Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang tìm thân nhân của một phụ nữ tử vong ở sông Đa Nhim, đoạn phía cuối đường Sư Vạn Hạnh (thị trấn Liên Nghĩa).

Thông tin trên được báo Pháp luật TP.HCM đưa tin. Bước đầu cơ quan chức năng xác định nạn nhân là nữ giới, độ tuổi khoảng 40-60 tuổi, trang phục áo hoa, quần đỏ.

Hiện cơ quan chức năng huyện Đức Trọng trục vớt thi thể nạn nhân lên bờ để xác minh các thông tin liên quan.

Công an thị trấn Liên Nghĩa thông báo ai là thân nhân của tử thi trên hoặc biết thông tin hãy liên hệ công an sở tại và công an thị trấn để hỗ trợ đơn vị xác minh nhân thân, lai lịch nạn nhân.

Ảnh minh họa

Mới đây, ngày 10/5, người dân phát hiện một thi thể nam giới nổi trên sông Tiền, đoạn qua khu vực huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Theo tờ Giáo dục & Thời đại, khoảng 17h ngày 10/5, người dân sinh sống khu vực xã Đồng Phú (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) giăng lưới trên sông Tiền đã phát hiện một thi thể nổi trên sông.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Đồng Phú và Công an huyện Long Hồ nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, đồng thời tổ chức khám nghiệm. Qua xác minh ban đầu, thi thể trên là nam giới đang trong giai đoạn phân hủy.

Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân. Nạn nhân có các đặc điểm: tóc ngắn, mặc áo sơ mi dài tay sọc ca rô xanh đen, quần jean, chiều cao khoảng 1,70 m, khoảng từ 30 đến 45 tuổi.

Hoàng Yên (T/h)